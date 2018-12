Samenwerking kan de wereld beter maken: tijd om in actie te komen

Pieter Anko de Vries

Uitbuiting, klimaatproblemen, sociaal onrecht en maatschappelijke misstanden dwingen sociaal denkende mensen de handen ineen te slaan. Samenwerking op links is daarbij nodig.

Gaat het ooit nog wat worden met de politieke linkse samenwerking in Nederland? De kans lijkt gering. Je ziet het in het klein. Bij de onlangs gehouden gemeenteraadsverkiezingen in Noordoost-Friesland had een links samenwerkingsverband misschien wel de grootste partij kunnen worden. Maar de PvdA wilde niet meedoen. Kans verkeken.

En je ziet het in het groot. Landelijk lukt het de zogenoemde ‘progressieve partijen’ maar niet een sterk samenwerkingsverband te vormen waarmee ze een machtige vuist kunnen vormen tegen alles waar ze tegen zijn en een sterk front kunnen vormen voor het bereiken van hun idealen. Hoewel daar natuurlijk wel een paar verschillen zitten. Maar onoverbrugbaar lijken die niet. Een beetje water bij de wijn hier en daar zou niet onoverkomelijk zijn, zo lijkt het de onbevooroordeelde beschouwer.

Jesper Schaaf benadrukt het in zijn onlangs gepubliceerde boek Actief socialisme en vrijheid. Pleidooi voor hechtere linkse samenwerking. Hij publiceerde eerder over filosofie, sociale geschiedenis en politiek. Hij is een kenner van het werk van socialistische denkers als Karl Marx, Joseph Dietzgen en Ludwig Feuerbach. Ook oudere denkers als Aristoteles, de Chinese filosoof Confucius en de Franse verlichtingsdenker Jean-Jacques Rousseau, maar eveneens de filosoof Hegel en de Duitse communistische strijdster Rosa Luxemburg komen in zijn boek aan de orde. Hij verbindt hun toenmalige ideeën aan huidige vraagstukken zoals de klimaatverandering en sociale, maatschappelijke en politieke problemen.

Spijker

Linkse denkers hebben ons in het huidige tijdsgewricht heel wat te bieden, is zijn stelling. En daarmee slaat hij de spijker op zijn kop. Het kapitalistische systeem, dat ondanks grote kritiek, bewezen interne onevenwichtigheden en ontwrichtende crises, nog steeds heerst in onze wereld heeft rijkdom en welzijn gebracht. Maar voor wie? Allerlei studies wijzen uit dat kapitaal zich vermeerdert ten gunste van degenen die al veel hebben.

Armen gaan er weliswaar wereldwijd een beetje op vooruit, (de marxiaanse Verelendung van de massa’s klopt dus niet) maar het leeuwendeel van de vermeerdering van rijkdom komt al generaties toch terecht bij degenen die al in grote weelde leven.

Schaaf gaat praktische vragen bewust uit de weg. Over zoiets als een basisinkomen moeten de partijen later maar bakkeleien. Hij heeft het vooral over een sociale macht: krachten die economie, klimaat en andere mondiale vragen niet aan de markt overlaten, maar zelf het heft in handen nemen. ‘Vereniging’ is nodig om een vuist te kunnen maken, schrijft Schaaf. Het klinkt haast als een oproep van de gereformeerde Abraham Kuyper meer dan honderd jaar geleden.

Maar ‘verenigt u’ is ook de oproep van de communisten Karl Marx en Friedrich Engels. Het vergt actie om naar eigenzinnigheid neigende en individualistische moderne mensen te overtuigen, schrijft Schaaf. Maar gezien de mondiale problemen die ons bedreigen is er volgens hem geen andere keuze. Als alle sociaal bewogen mensen het willen, kan het.

Actief socialisme en vrijheid. Jasper Schaaf. Damon, 17,90 euro