Samen de chanoekia aansteken om de duisternis te verdrijven

Lodewijk Born

Honderden mensen kwamen maandag 3 december naar het Chanoekafeest op het Wilhelminaplein in Leeuwarden. Daar klonk de duidelijke boodschap hoe we geroepen zijn om als mensen dragers en verspreiders van het licht te zijn, in een wereld die steeds duisterder wordt.

Het is voor zeven uur al druk op het Leeuwarder Zaailand waar het op dat moment nog flink regent. Mensen hebben paraplu’s en regenjassen mee. Uit heel Friesland – en daar buiten – zijn belangstellenden gekomen om te zien hoe de grote chanoekia van Christenen voor Israël wordt aangestoken. Er klink muziek van Di Gojim, en mensen zijn in afwachting van wat komen gaat.

Hans Bergstra (64) uit Wirdum is er met zijn achtjarige kleinzoon Marten. Bergstra heeft ,,hert foar Israël. It is ús takomst. Wy binne ferbûn mei dat folk. Gods folk.” Drie keer was hij zelf in Israël: voor vakantie en een studiereis.

Iedereen hier op het plein heeft wel zijn eigen verhaal met Israël en het Joodse volk. Greetje Wicherson uit Oldebroek is met vier anderen speciaal naar Leeuwarden gekomen om het mee te maken. ,,Ik had liever wat mooier weer gehad, dat zeg ik eerlijk.” Ze vindt de chanoekia indrukwekkend, maar had gedacht ,,dat ‘ie nog hoger zou zijn”.

Arjen Lont, honorair consul van Israël in Friesland, spreekt als eerste zijn bewondering uit dat zovelen zijn gekomen. Vanaf het podium is het een indrukwekkende menigte. Hij verwijst naar hoe in het Culturele Hoofdstad-jaar 2018 in de zomer de reuzen van twaalf meter hoog door de stad liepen. ,,Nu staat hier deze chanoekia van twaalf meter hoog. Dat is wel heel bijzonder.”

Plein van de vrijheid

Burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden wijst naar de bijzondere plek, die wat hem betreft ook wel ,,het Plein van de Vrijheid” genoemd mag worden. Hoe op het Wilhelminaplein, na de aanslagen in Parijs bij Charlie Hebdo in januari 2015, hier ook mensen van verschillende religies bijeen waren. En nu weer, op ,,het feest van het licht”. Crone refereert eraan hoe in Leeuwarden ooit ook een grote Joodse gemeenschap bestond, waarvan velen zijn ,,afgevoerd en vermoord”. Ieder volk, ieder geloof, heeft het recht op zijn eigen bestaan, aldus Crone. ,,Als je maar open staat voor elkaar. Een mienskip moet open zijn. Elkaar het licht gunnen.”

Het is de zesde keer dat de chanoekia in een stad in Nederland is. Pim van der Hoff, voorzitter van het bestuur van Christenen voor Israël, wijst er op hoe bijzonder het is dat een gebeurtenis als deze in de openbare ruimte kan plaatsvinden. Omdat het steeds duisterder wordt in de samenleving, bijvoorbeeld als het gaat om de toename van het antisemitisme. Dat de kandelaar in Leeuwarden is, is ook een teken – vindt hij. Omdat dit volgens hem verwijst naar ,,de Leeuw van Juda”: symbool van het Joodse volk en de stad Jeruzalem.

Dienaar

Het moment waar iedereen naar kijkt is als commissaris van de Koning Arno Brok en opperrabbijn Binyomin Jacobs in een bakje aan een kraan omhoog gaan. Met een gasbrander wordt eerst de middelste kaars – ,,de dienaar” volgens Jacobs – aangestoken en vervolgens twee andere, staand voor de eerste twee dagen van het Chanoekafeest. Waarna er een luid applaus klinkt vanaf het plein.

Opperrabbijn Binyomin Jacobs houdt een zeer persoonlijke toespraak en vertelt: ,,Ik sta hier met gemengde gevoelens.” Hij moet blij zijn, maar is ook intens verdrietig. Zijn wortels liggen in de Friese hoofdstad. ,,Mijn oma kwam uit Leeuwarden, de bekende familie Sanders.” Velen daarvan werden weggevoerd in de Tweede Wereldoorlog. Zijn moeder heeft de oorlog wel overleefd omdat ze ,,op zestien verschillende plekken in Friesland” ondergedoken zat. Zovelen uit de Joodse gemeenschap in Leeuwarden zijn er niet meer. Hij schetst hoe Joden door de eeuwen heen zijn vervolgd, onderdrukt en vermoord. In de tijd van de kruistochten al, later kregen Joden de schuld van de pest, in de Tweede Wereldoorlog waren ze van het verkeerde ras en nu zijn alle Joden zionisten, somt hij op.

,,Dat wij hier samen zijn, om gezamenlijk de menora aan te steken is een Godswonder, ja wonderen bestaan”, aldus de opperrabbijn. ,,Een geschenk van de Eeuwige.”

Echte doel

Hij kan er cynisch van worden hoe er nog altijd beschimpend over Joden en Israël gesproken wordt. Juist in deze tijd is het volgens hem belangrijk om naar de diepste betekenis van het Chanoekafeest te kijken. ,,Waarom heeft die kleine groep die gigantische overmacht verslagen? Dat was niet om oorlog te voeren, dat was om licht te brengen. Dát was het doel. Het verlichten van de duisternis. Daarom steken we de menora aan. Als het donker is, als het duister is, om de spirituele duisternis te verdrijven.”

Mensen moeten daarin niet te klein van zichzelf denken. ,,Wie ben ik, ik ben maar een klein vlammetje?” Een klein vlammetje is in staat om een gigantische hoeveelheid duisternis te verdrijven. Dát is de boodschap van Chanoeka. We zijn bijeen, in Leeuwarden, in de plaats waar mijn voorouders vandaan komen, een Joodse gemeenschap die zó groot en bloeiend was en waar nagenoeg niets meer van over is… En tóch komen we samen, steken we hier de menora aan, Joden en niet-joden. Met als doel: duisternis verdrijven. In een wereld die steeds duisterder en duisterder wordt.”

Het mag volgens rabbijn Jacobs niet bij de bijeenkomst van vanavond blijven. ,,Ons samenzijn mag niet dadelijk afgelopen zijn. Licht en warmte die we hier samen tentoonspreiden, moeten we meenemen. Het gaat niet om die overwinning, het gaat om het verdrijven van duisternis. Laten we God smeken dat we in staat zullen zijn om álle vormen van duisternis uit te bannen.”

Het jodendom doet niet aan zending en missie, doet niet aan bekeren, maar het jodendom wil wél een bijdrage leveren aan de samenleving, aldus Jacobs. Dat is een gedeelde opdracht, vindt hij. ,,Wij met zijn allen ook. Mensen hebben de verplichting, ieder op z’n eigen wijze, een bijdrage te leveren aan een multiculturele samenleving waar mensen mogen leven op de manier waarop zíj dat wensen, mits zoals de burgemeester ook benadrukte, ze ruimte geven aan andersdenkenden om op hún manier te leven – en deel te nemen aan de samenleving.”

Zoekende mens

Ds. Henk Poot, ook verbonden aan Christenen voor Israël, schetst hoe ,,de mens zoekt, hunkert en hoopt dat er iets of misschien iemand boven hem is dat hoger dan jezelf is, waar je geborgen kan zijn. Waar je zelfs in kunt geloven.”

Deze chanoekia is voor hem ,,een teken van hoop dat duisternis en bitterheid, teleurstelling en sores nooit het laatste zullen zijn”. Hij roept het publiek op om een licht te zijn voor anderen. ,,Kind van het licht te zijn. Ik hoop dat de komende dagen deze kandelaar een teken zal zijn van vrijheid die we elkaar geven, van troost en van liefde en van licht. En dat je je ook afvraagt: voor wie zou ik een licht kunnen zijn?”