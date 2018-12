Het aanraken van de wonden van Christus is de weg van het geloof

Tjerk de Reus

‘Mijn God is de gewonde God’, schrijft Tomás Halík in zijn boek Raak de wonden aan. Het gaat in het geloof eerder om oog voor het gekwetste en het mislukte, dan om wat helemaal geslaagd en perfect is.

Halík lezen blijft een avontuur, ook na zijn vijfde boek in vier jaar tijd. Zijn nieuwe boek, Raak de wonden aan, is van 2008 en is nu vertaald in het Nederlands. Lange tijd zijn de persoon en het werk van Tomás Halík (1948) aan ons voorbij gegaan, maar sinds de Nederlandse vertaling van Geduld met God (2014), over ‘twijfel als brug tussen geloven en niet geloven’, krijgen wij kans op kans om kennis te maken met deze opmerkelijke Tsjechische priester, tevens hoogleraar aan de universiteit van Praag en psychotherapeut. En om maar meteen klare wijn te schenken: die kennismaking is zeer aan te raden.

Meteen aan het begin van het nu verschenen Raak de wonden aan vertelt Halík over een bezoek aan de stad Madras in India. Hij bezocht er een kindertehuis, waar hij werd getroffen door de miserabele omstandigheden.

Juist op die dag had hij, tijdens een liturgische viering, het gedeelte uit het evangelie voorgelezen waarin de discipel Thomas de wonden van Jezus zegt te willen aanraken. De opgestane Jezus weet van die twijfels en nodigt hem uit: ‘Raak de wonden aan.’ Voor Thomas was dit het ultieme bewijs dat Jezus echt is opgestaan. Althans, zo wordt deze perikoop doorgaans gelezen.

Gewond zijn

Halík ontdekte echter op deze dag in India een andere kant van de uitspraak ‘Raak de wonden aan’. Hij realiseerde zich dat Jezus zich daar laat kennen als de ‘gewonde God’: in het lijden is Hij nabij, in de wonden laat Hij zich kennen. Vanaf dit moment, legt Halík dan uit, behoorde het ‘gewond zijn’ tot het hart van zijn geloof: ‘Ik ben niet in staat de woorden ‘mijn God’ uit te spreken als ik zijn wonden niet kan zien!

Zelfs als ik het schitterendste religieuze visioen zou zien, zou ik waarschijnlijk – ondanks al mijn openheid – nog steeds twijfelen of het geen illusie is, de projectie van mijn wensen of zelfs de antichrist, als ik niet de wonden van de spijkers zou zien. Mijn God is de gewonde God.’

Het is opmerkelijk dat de uitgever dit boek de ondertitel ‘Over niet zien en toch geloven’ heeft meegegeven. In het Tsjechisch staat namelijk iets anders, zo valt op te maken uit een voetnoot verderop in het boek. De oorspronkelijke ondertitel luidt: ‘Spiritualiteit van de niet onverschilligheid’. Deze formulering klinkt natuurlijk niet zo prettig, maar geeft wel de kern aan.

Het gaat bij Halík zeker óók om geloven tegen alles in, met een open oog voor twijfel en afgrondelijke vragen – maar zijn punt in dit boek is vooral dat de weg die we zouden moeten kiezen, de weg is van ‘de wonden’. Niet alleen van anderen, voor alle duidelijkheid, ook van onszelf en zelf ook van God. Halík schrijft: ‘In Christus geloven, ‘Mijn Heer! Mijn God!’ mogen roepen – dat kan ik alleen als ik deze wonden van hem aanraak, deze wonden waar onze wereld ook nu vol van is. Anders roep ik slechts zinloos en tevergeefs: ‘Heer! Heer!’ (Matteüs 7:21).’

Het aanraken van de wonden is de weg van het geloof, zou je kunnen zeggen. Waar een dorstige een glas water uitgereikt krijgt, zegt Christus dat hij daar heel concreet is gediend. Daarbij is ook duidelijk dat de sfeer van het medemenselijke bij Halík niet de vervanger is van de persoonlijke verhouding tot God.

Daarop is het bij tal van theologen wel op uitgelopen – naastenliefde zou de eigenlijke vorm van Godsliefde zijn – maar zo werkt het niet bij Halík. Het gaat hem hélemaal om God, zelfs ook om de ‘zalige aanschouwing’ (de visio beatifica, in katholieke taal) die ons na het aardse leven ten deel zal vallen. Maar de route om bij déze God uit te komen loopt via de wonden, via het tekort en het gebrek: bij mijzelf, de naaste en bij God zoals we hem in Jezus kennen.

Verstopt

In de veertien hoofdstukken van Raak de wonden aan neemt Halík je mee langs allerlei thema’s en overwegingen die een relatie hebben met zijn hoofdthema. Uiteraard schrijft hij vele malen over de weg van Christus die uitliep op het kruis. Daarin ligt voor Halík het wezenlijke: ‘Een werkelijk christelijke theoloog is slechts een kruistheoloog. Hij weet dat er geen andere weg is om tot kennis van God te komen dan via die goddelijke kracht die verborgen is in de zwakte, vernedering en onmacht van de gekruisigde.’

Het is bijzonder dat hij juist hier zijn verwantschap met Maarten Luther verwoordt. Bij Luther is de genadige God toch ook de ‘verborgen God’, die zich bij wijze van spreken ‘verstopt’. Hij is niet te vinden in glitter & glamour, ook niet van kerkelijke snit. Wie de liefde van God wil ontmoeten, kan beter bij de voedselbank gaan werken.

Wie de goddelijke ontferming wil proeven, moet bij het weerzinwekkende kruis zijn en wie barmhartigheid zoekt, moet zijn blik richten op arme, berooide, en mislukte mensen. Wie de ‘mislukten’ bijstaat, treedt in contact met Christus. Aldus Luther, aldus Halík.

Observaties

Afgezien van de grote onderwerpen die hier per hoofdstuk aan de komen, zijn er ook steeds korte observaties of formuleringen die te denken geven, zoals deze: ‘Bidden is geen kalmeringsmiddel en evenmin een gelegenheid om het aan Gods borst uit te snikken. Bidden is de smederij van God, waar we met het evangeliewoord moeten worden omgesmolten en tot zijn instrument gesmeed.’

Wie eenmaal de smaak van Halík te pakken heeft, zal niet graag stoppen met lezen. Deze zeventigjarige priester is een man met veel levenswijsheid, die aandachtig luistert naar wat zich in mensenlevens aandient aan pijn, vragen en verlangen.

Maar hij heeft er ook iets bij te vertellen. Met het oog op de bijzondere affiniteit die Halík heeft met ons levensbesef van vandaag, en de diepere gronden daarvan, mag hij gerust een profetische gestalte worden genoemd.

Raak de wonden aan. Over niet zien en toch geloven. Tomás Halík. Uitgeverij KokBoekencentrum, 19,99 euro