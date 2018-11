Rassenwanen: ze zijn er weer!

Contrapunt

Sytze Faber

Las ik donderdag toch een juichend verhaal over Sinterklaas en zijn Pieten! In De Standaard. Het ging over hun intocht in Antwerpen. In Vlaanderen heeft men de tekenen der tijden eerder verstaan dan bij ons. Daar begon men twintig jaar geleden al met het geleidelijk moderniseren van het Sinterklaas- en Pietenverhaal. Kers op de taart: het verwijderen van alles wat bij Piet associaties kan oproepen met kolonialisme en slavernij. Hij transformeerde in een opgewekt baasje, dat zijn warrige kapsel en roetvegen heeft opgelopen tijdens zijn tripjes door de schoorstenen. Schrijfster Dalilla Hermans: ‘Wij zijn trots op onze roetpiet!’

Wat gaat het er dan bij ons miezerig aan toe. Witte volksstammen die maar volhouden dat de onversneden zwarte Piet anno 2018 niets van doen heeft met racisme. Dat was vroeger wellicht zo, maar de tijden zijn veranderd.

Op Schiphol is al in geen tijden meer een Zwarte Piet te bekennen. Ze kijken daar wel uit om (buitenlandse) reizigers op de ziel te trappen. In zijn column in Trouw haalde Stevo Akkerman een voorval uit de Sinterklaastijd in 1944 uit de mottenballen. Het zuiden van ons land was al bevrijd. Zwarte Amerikaanse militairen konden hun ogen niet geloven toen ze met Zwarte Piet werden geconfronteerd. Een uit de annalen opgediept citaat van hen: ‘Nooit nog is het zwarte ras op zulk een geraffineerde manier gehoond.’ De zuiderlingen trokken het zich aan en verzekerden plechtig ‘dat zolang er negersoldaten in Nederland zijn, nooit meer een zwartgeverfd vrouws- of manspersoon door de straten zal rijden’.

Op zulk begrip bij hun witte landgenoten kunnen vandaag de dag Jerry Afriyie en zijn geweldloze medestrijders tegen een onversneden Zwarte Piet jaloers zijn. Als grootste regeringspartij speelt de VVD de rol van ridder van de droevige figuur. Fractievoorzitter Dijkhoff, wil – volstrekt in strijd met de grondwet – Afriyie c.s. drie weken lang, in Sinterklaastijd, de mond snoeren. Premier Rutte kwam een ongeclausuleerde veroordeling van het recente racistische geweld tegen hen in tal van steden maar moeizaam over de lippen. Lichtpuntje: als enige partijleider sprak de CU-er Gert-Jan Segers – beter laat dan nooit – zich resoluut uit voor de roetveeg Piet.

Eén volk

De treurigheid rond onze Zwarte Piet mag in relatief opzicht klein bier zijn, maar kan niet los worden gezien van wat zich momenteel afspeelt in de westelijke wereld.

In de Verenigde Staten en Brazilië stralen de presidenten Trump en Bolsonaro minachting uit voor de democratie en een voorliefde voor geweld. Ze beschouwen zichzelf als krachtige leiders van het echte volk, dat wil zeggen van vooral witte (heteroseksuele) mannen. In Duitsland is de invloed van extreemrechts en neonazi’s lang onderschat. Haatzaaien, demoniseren en intimideren van vreemdelingen is er nu aan de orde van de dag. De alt-right-beweging krijgt overal meer grond onder de voeten. Doel: het stichten van een witte etnostaat met alleen grondrechten voor witte inwoners. Rode draad: de superioriteit van het blanke ras.

Rassenwanen zijn terug van weggeweest. Hedendaags onderzoek toont aan dat ras wegens de vele dna-overlappingen een onbruikbaar begrip is. Vergeleken met de diersoorten zijn de variaties binnen de mensheid extreem laag. Wetenschapsjournalist Keulemans schreef onlangs in De Volkskrant dat dna-onderzoek er op wijst ‘dat alle nu levende mensen afstammen van maar een heel klein groepje in de prehistorie.’ Kortom, we zijn één grote familie.

Er is één volk: de mensheid. Niet alleen een levensovertuiging, inmiddels ook een wetenschappelijk feit. Maar wat kan dat Trump en zijn soortgenoten schelen: feiten zijn volgens hen ook maar meningen. Tja.

Reageren? fabersyma@gmail.com