Paaseiland wil religieus beeld terug

Jan Auke Brink

Een Britse kapitein heeft in 1868 een stenen voorouderbeeld van Paaseiland meegenomen. Het staat sindsdien in het British Museum in Londen. Een delegatie van het Polynesische eiland vraagt het beeld met religieuze waarde voor de oorspronkelijke bewoners nu terug.

De beelden van Paaseiland spreken tot de verbeelding; de grote koppen gehouwen uit vulkanisch gesteente zijn het bekendste symbool van het Polynesische eiland in de Grote Oceaan. Deze beelden, die tussen het jaar 1000 en 1700 zijn gemaakt, hebben voor de Polynesische bevolking oorspronkelijk een grote religieuze waarde: traditioneel wordt geloofd dat er bovennatuurlijke krachten in de beelden schuilen.

Voor de meeste westerlingen hebben de beelden een exotische aantrekkingskracht. In de negentiende eeuw hebben de Engelsen zo’n moai, zoals de beelden worden genoemd, uitgegraven en vervoerd naar Londen, waar die sinds1869 in het British Museum staat. Een delegatie van de Paaseilanden is deze week onder leiding van gouverneur Tarita Alarcon Rapu naar de Britse hoofdstad afgereisd om het beeld terug te eisen. Ze hield dinsdag een bijeenkomst voor het museum, waar ze de teruggave vroeg van Hao Hakanani’a, Polynesisch voor ‘verloren of gestolen vriend’.

Identiteitskwestie

Volgens lokale leiders op Paaseiland zou teruggave een belangrijk gebaar zijn ‘om een hoofdstuk te kunnen afsluiten’. ,,Het is een identiteitskwestie voor ze”, legt Wonu Veys uit, conservator Oceanië van het Nationaal Museum van Wereldculturen, de organisatorische samensmelting van onder meer Rijksmuseum Volkenkunde in Leiden en het Tropenmuseum in Amsterdam.

Veys: ,,Tegenwoordig zijn de Paaseilanders allemaal christelijk, dus nu kunnen ze het niet meer op religieuze gronden terugvragen. Maar het belang van de voorouders, van de oude chiefs, is nog altijd groot op het eiland. De beelden maken nu deel uit van hun erfgoed.”

De moai passen in de vooroudercultus die op Paaseiland bestond. Wanneer een belangrijke leider van het eiland overleed, werd in de steengroeve van de vulkaankrater Rano Raraku een beeld van hem gemaakt. Dat beeld werd vervolgens overgebracht naar het dorp van de overleden oudste, waar het een plek op een altaar kreeg. Daar werden de ogen in het beeld geplaatst, waarmee het zijn mana verkreeg, de bovennatuurlijke krachten.

Op het eiland, dat ongeveer even groot is als Texel, zijn tot de achttiende eeuw meer dan zeshonderd moai gemaakt. Die staan vrijwel allemaal aan de kust, met hun rug naar de zee; ze kijken naar de dorpen die ze beschermen.

Crisis

In de achttiende en negentiende eeuw raakte het eiland in een crisis. Veys: ,,Veel Paaseilanders werden als slaaf te werk gesteld op plantages in Zuid-Amerika. Ook overleden velen door de pokken. Rond 1863 waren er nog maar 111 bewoners.”

Toen in november 1868 de bemanning van het Britse schip HMS Topaze de beelden op het eiland ontdekte, kon dus bijna niemand zich verzetten tegen de roof. Onder leiding kapitein Richard Powell groeven de Britten een beeld uit en namen het mee naar Londen. ,,Later is de bevolking weer aangegroeid”, vertelt Veys. ,,Dat kwam vooral door Zuid-Amerikaanse aanwezigheid, zo hoort het eiland sinds 1888 bij Chili. Maar iedereen die nog zegt af te stammen van de oorspronkelijke bewoners, kan zijn stamboom terugvoeren naar de kerngroep van 111.”

Het British Museum reageerde op het verzoek van de delegatie uit Paaseiland met de stelling dat het een publiek belang dient dat het beeld in Engeland blijft: ‘Het staat in de permanente tentoonstelling waar zes miljoen mensen per jaar komen. We denken dat het belangrijk is dat de geschiedenis van de oorspronkelijke bevolking van Paaseiland hier in het museum wordt verteld.’

Veys verwacht dat de kans klein is dat het Engelse museum de beelden uiteindelijk zal teruggeven. ,,Daarmee zetten ze een deur open dat ze nog veel meer objecten moeten afstaan. Heel misschien bieden ze een langdurige bruikleen aan, dat is een paar jaar geleden gebeurd met een houten Hawaïaans beeld.”