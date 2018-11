Overheid moet de voorwaarden scheppen voor een goed gezinsleven

Pieter Anko de Vries

De maatschappelijke waarde van een stabiel gezinsleven wordt de laatste jaren steeds meer ingezien. Niet alleen door christenen. Het wordt tijd dat de overheid hiervoor de voorwaarden schept.

De laatste jaren werd er soms wat besmuikt gereageerd op de suggestie van met name christelijke partijen in ons land dat het gezin de hoeksteen van de samenleving is. Maar daarin is verandering gekomen. Ook vanuit seculiere hoek wordt steeds vaker gesteld dat de basis van een goed leven vaak wordt gevormd door het gezin.

En dan maakt het niet zoveel uit hoe zo’n gezin eruit ziet: niet-traditioneel, zoals twee vaders of twee moeders of een grote rol voor grootouders of de aloude man-vrouw-kinderen-situatie waarbij mannen kostwinner zijn en vrouwen (of mannen) deels thuis zijn en een halve of driekwart baan hebben. Ook seculiere wetenschappers wijzen tegenwoordig op het belang van een zogenoemde ‘bloedband’, duurzame partnerrelaties en op ‘intrinsieke’ waarden van sociale banden als het gezin.

Binden

Het gezin blijkt dus toch een hoeksteen van de samenleving te zijn, wat daarover de laatste jaren ook anders is gezegd. Modieuze beweringen over het ‘losbreken uit de banden van het partnerschap’ of ‘op zoek gaan naar mijzelf’ blijken niet zelden te leiden tot vechtscheidingen, en wat vooral negatiever is: kinderen die de dupe worden van het zelfbelang van ouders die in het nastreven van hun zogenoemde ‘eigen ontwikkeling’ niet goed doorhebben wat ze hun kinderen aandoen.

Onderzoek heeft aangetoond dat kinderen van problematisch gescheiden ouders zich zelf minder kunnen binden aan een partner en zelf ook eerder scheiden dan kinderen die in een gezin opgroeien waar ouders bij elkaar blijven, zelfs als het thuis niet altijd pais en vree is.

Het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie heeft onderzoeker Laurens Wijmenga gevraagd de waarde van familiebanden te onderzoeken. Zijn studie is onlangs verschenen in het rapport Gezinskapitaal.

Verplichtend karakter

Hij heeft zich vooral gericht op de politieke aspecten van het gezin en wat de verschillende overheden kunnen doen om de positie van gezinnen te versterken. En daarin komen aardige suggesties naar voren. De opmerkelijkste is wel dat onderlinge zorg een meer verplichtend karakter moet hebben. Hulp vanuit de familie, vrienden, buren of de kerk moet eerst worden ingebracht voordat een beroep op de staat wordt gedaan. Wijmenga zegt verder dat uitbreiding van de onderlinge onderhoudsplicht nog niet zo’n gek idee is. Hij verwijst hierbij naar Duitsland waar uitkeringskosten kunnen worden verhaald op (ex)partners. Dat kan helpen de cultuur van bijvoorbeeld ‘de ontplooiing van mijzelf’ te veranderen en ouders hun verantwoordelijkheid voor hun kinderen jarenlang te behouden.

Een ander voorstel is de fiscale benadeling van bijvoorbeeld eenverdienersgezinnen aan te pakken. Het opjagen naar de arbeidsmarkt van beide partners door middel van belastingbeleid leidt geregeld tot ongewenste situaties in gezinnen, die eigenlijk daardoor niet meer de financiële ruimte hebben om zelf te kiezen hoe ze hun samenlevingsvorm willen vormgeven.

Maar uiteindelijk moet binnen gezinnen het kind voorop staan: voorkom door middel van programma’s negatieve gevolgen van scheidingen en stel bij alle overheidsmaatregelen het welzijn van het kind centraal.