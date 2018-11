May lijkt wel de enige fan van haar brexit-deal

Achtergrond

Niek van der Molen

In wat wel de meest stormachtige week in de naoorlogse Britse politiek kan worden genoemd, leek het er vorige week nog op dat het lot van Theresa May als Brits premier was bezegeld. De ene na de andere minister trad af uit protest tegen haar brexit-plannen. Muitende brexiteers in de rechtervleugel van haar Conservatieve partij zaagden aan haar stoelpoten omdat May te veel concessies aan Brussel zou hebben gedaan.

Uiteindelijk kwam het niet tot een coup. Haar partijgenoten durfden het niet. Er is geen geschikte opvolger en de Conservatieven zijn bang dat eventuele verkiezingen na het vertrek van May zullen leiden tot een machtsovername door de oppositionele Labour-partij. Ook won May in eigen gelederen aan respect vanwege de vasthoudendheid en passie waarmee zij haar brexit-deal verdedigde.

Maar May is er nog niet. Het eindresultaat van de onderhandelingen moet nog door het Britse parlement worden aangenomen. In het Hogerhuis hoeft May niet op serieuze tegenstand te rekenen. De meeste Lords zijn voor diepgaande samenwerking met de EU zoals May zich dat ook voorstelt. Het Lagerhuis lijkt echter in meerderheid tegen.

Begin december stemt het Lagerhuis over het ontwerp-akkoord dat May en de EU hebben gesloten en dat voorziet in open grenzen voor handel tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU totdat een uitgebreid handelsakkoord wordt gesloten. De Britten zullen zich in een overgangsperiode van 21 maanden aan Europese regelgeving moeten houden. Uitgesproken brexiteers verwerpen het ontwerp-akkoord omdat ‘vazalstaat’ Groot-Brittannië zich voorlopig aan de Europese regelgeving moet houden. De remainers (het ‘blijf-kamp’) zijn ook ontevreden omdat zij vinden dat Groot-Brittannië alleen binnen de EU beter af is.

Puntjes op de i

Binnenkort vindt er een Europese top van regeringsleiders plaats waarbij de puntjes op de i moeten worden gezet. Er zijn nog wat harde noten te kraken. Zo zijn er geschilpunten rondom de visserij, de Ierse grens en de toekomstige status van Gibraltar. May hoopt dat haar Europese ambtgenoten zich flexibel opstellen zodat zij met een goed akkoord thuis kan komen waarmee het parlement kan instemmen.

Dat wordt nog spannend. Uit haar eigen Conservatieve partij en uit de Noord-Ierse Democratic Unionist Party (DUP), die May aan een regeringsmeerderheid helpt, klonken donderdag in het Lagerhuis afwijzende geluiden. Ook oppositieleider Jeremy Corbyn van Labour ziet helemaal niets in de deal die May met de EU heeft gesloten.

Het is in het voordeel van May dat de EU noch het Verenigd Koninkrijk een vertrek wil zonder deal. Dat is een regelrecht horrorscenario omdat de economische en politieke chaos zonder definitief handelsakkoord niet is te overzien. Dat geeft May enige speelruimte. Op de top morgen in Brussel zal blijken in hoeverre de EU-regeringsleiders haar tegemoet willen komen.