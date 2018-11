Mannenconferentie is bakermat, maar loopt nu op laatste benen

Wim Warnar

In Steenwijk kwamen afgelopen weekend ruim tachtig mannen samen voor de Mannenconferentie. De bijeenkomst bestaat al 31 jaar, maar voor de organisatie van het eerste uur was dit de laatste keer. ,,Er moeten nieuwe mensen opstaan die de kar willen trekken.”

De mannenconferentie, met als thema: ‘Hou vol!’, bood van vrijdagavond tot zondagmiddag een programma vol geestelijke toerusting voor mannen. Als er door een technische storing even geen stroom op het podium is, klinkt een suggestie uit de zaal: ,,Gewoon gaan zingen!” En zo staan de mannen even later gezamenlijk een Opwekkingslied te zingen, begeleid door gitaar en piano. Het is typerend voor de informele sfeer tijdens het weekend.

Julian Hindriks (35) uit Veenendaal en Altwin de Kruijf (29) uit Alblasserdam halen de gemiddelde leeftijd behoorlijk omlaag. Dat er vooral ouderen zijn, vinden ze zelf geen probleem. Ze zijn hier al voor de zesde keer, samen met hun schoonvader, om een ,,weekendje op te laden”.

Lachend geven ze toe dat het wel lastig is om uit te leggen aan hun collega’s op het werk wat ze precies doen op zo’n weekend. Het biertje en de bitterbal, dat snappen zij nog wel. Maar ze vertellen dan ook wel dat het een conferentie is met sprekers over hoe je als man je christen-zijn vormgeeft. En dat je daar samen over doorpraat.

Brutaler

Schrijver en illustrator Willem de Vink (61), met name bekend van het wereldwijd vertaalde stripboek Jezus Messias, is een van de vier sprekers op de conferentie. Volgens hem moeten christenen wat brutaler worden, in de zin dat ze trotser zijn op hun identiteit in Christus en dat uit durven dragen. Enthousiast probeert hij duidelijk te maken wat leven van genade is. Hij steekt zijn beide handen omhoog: ,,Zo ben je méér dan overwinnaar.”

Hij legt uit dat het overwinningsgebaar ook het gebaar van overgave is. Die twee, overwinning en overgave, horen volgens hem bij elkaar. Met behulp van eigen striptekeningen werkt hij dit verder uit. Je wilt volgens De Vink als man vechten, worstelen en bovenkomen. Maar God vraagt overgave. Alleen zo kun je, in Christus, meer dan overwinnaar zijn. Enthousiast roept hij de aanwezigen op om hem na te zeggen: ,,Ik ben Gods geliefde Zoon.” Vier keer achter elkaar, want ,,het moet even doordringen”.

Alfred Oving (50) uit Veenwoudsterwal is dit jaar alleen op zaterdag op de conferentie, samen met twee vrienden die hij kent via de kerk. Hij waardeert dit soort ontmoetingen omdat ze een mooie gelegenheid bieden om met vrienden te praten over dingen die er toe doen. ,,Je kunt heel hard werken, maar soms is het goed om even stil te staan voor een stukje bezinning.”

Wandeling

De mannen luisteren geboeid als Otto de Bruijne (70) – zittend op een stoel op het podium – vol vuur spreekt over volharding in het geloof. Je moet volgens hem niet naar mannendagen gaan om iets te beleven. ,,De vraag is of God tot jouw hart kan spreken door zijn Geest.” Tot slot stuurt De Bruijne de mannen naar buiten met een opdracht. Ze moeten twee aan twee een wandeling maken, waarbij ze luisteren naar de worstelingen in het geloof van de ander.

Die wandeling slaat de 82-jarige Benjamino Blondé uit Uden even over. Maar de spontane ontmoetingen en de goede lezingen spreken hem iedere keer weer aan. Hij is er vanaf het begin, dertig jaar geleden, al bij. Er zijn jaren geweest dat er enkele honderden deelnemers kwamen. Maar volgens Blondé is het wel prettig dat het niet meer zo massaal is.

Meine Terwel (70) is vanaf de allereerste conferentie betrokken bij de organisatie. De conferentie is uit het enthousiasme van de vrouwen over hun vrouwenconferenties geboren. Samen met Dick Langhenkel en Henk Binnendijk ontstond het idee om ook voor mannen conferenties te houden. Het enthousiasme wat hier wordt uitgestraald, daar zit een overtuiging in die deelnemers vaak missen in hun eigen kerk. De kracht is ook dat er tegelijkertijd ruimte is voor twijfel. In de kleine groepen waarin wordt doorgepraat, daar gebeurt echt iets, aldus Terwel. ,,Mannen onder elkaar, dat geeft een andere dynamiek. Het is ontwapenend wat er in zo’n weekend gebeurt.”

Oproep

Maar dit is, net als voor alle andere leden van de organisatie, echt het laatste jaar voor Terwel. Tijdens de conferentie klinkt dan ook een dringende oproep aan de deelnemers: ,,Willen we dat er volgend jaar nog een conferentie is, dan moeten er mensen opstaan die de kar willen trekken.”

Ook voor Charles Rommelaar (51), die vijftien jaar betrokken is bij de organisatie, is dit het laatste jaar. Dat het aantal deelnemers van deze conferentie terugloopt, heeft er volgens hem mee te maken dat er steeds meer soortgelijke ontmoetingen worden georganiseerd. Veel daarvan zijn volgens Rommelaar uit deze conferentie ontstaan, die dus een soort bakermat is. De hoop is dat dit soort bijeenkomsten wel blijft bestaan, omdat het vaak ,,hemelse weekenden” zijn, in die zin dat er even geen kerkmuren zijn.