Het pensioenechec toont zwakke plek kabinet

De Haagse week

Henk van der Laan

Wanneer de premier openlijk aanschuift bij onderhandelingen die een minister zou moeten leiden, weet je een ding: het is menens. In die zin dat iets wat absoluut moet lukken, dreigt te mislukken. Zo’n onderwerp wordt dan chefsache, zoals dat in het Duits heet.

Dat is precies wat er deze week gebeurde bij het pensioenoverleg. Het hervormen van de pensioenen is voor het kabinet een van de grote hervormingen in het regeerakkoord. Maar het kabinet kan niet alles bepalen, veel afspraken zijn het gevolg van overleg tussen werkgevers en vakbonden. Maar het kabinet kan het proces wel smeren door compensaties via de AOW, belastingen of regelgeving.

Omdat het maar niet opschoot, ging Rutte zich er persoonlijk mee bemoeien. Sterker nog: hij deed toezeggingen over het schrappen van de vroegpensioenboete om de vakbonden overstag te krijgen. En toch braken de vakbonden het overleg af en brachten het kabinet zo een gevoelige nederlaag toe.

Om te springen

Uit een reconstructie van NRC Handelsblad deze week bleek waarom. Nu het pensioenoverleg vertraagd is, kan dit kabinet de bijbehorende wetgeving niet meer afhameren. Immers: komend voorjaar wordt er een nieuwe Eerste Kamer gekozen en de kans is groot dat de coalitie de meerderheid verliest. In dat geval is de steun van een of meer linkse partijen nodig voor een senaatsmeerderheid. Op die manier zouden de bonden op kunnen trekken met een politiek bondgenoot.

Maar, zo bleek uit het NRC-artikel, premier Rutte opereerde ook niet handig. Hij zou deze week aan FNV’er Han Busker gevraagd hebben wat hij nodig had ‘om te springen’. Daarmee zette hij Busker klem. Want als de FNV’er op eigen houtje met dit centrumrechtse kabinet een akkoord zou sluiten vlak voordat zijn onderhandelingspositie sterker kan worden, hoe zouden zijn kritische achterban en de linkse partijen reageren?

Zo blijkt maar hoe belangrijk die meerderheid is in de Eerste Kamer. Al is de verwachting dat het kabinet straks vooral met GroenLinks zaken moet doen: de PvdA en SP laten nu al merken weinig zin te hebben in een gedoogrol – als ze al genoeg zetels halen.

Coalitie

Die rol van GroenLinks is pikant na de mislukte formatiepogingen van vorig jaar. Vorig jaar probeerden VVD, CDA en D66 maandenlang in de formatie een coalitie met de groenen te vormen. Dit liep twee keer mis op het migratiebeleid en klimaatwetgeving.

Onder het vorige kabinet hielpen D66, ChristenUnie en SGP in de senaat de VVD/PvdA-coalitie. Die partijen stonden politiek gezien tussen de VVD en PvdA in en wilden in tijden van financiële crisis meehelpen voorkomen dat er ook nog een politieke crisis zou ontstaan.

Dat is nu anders. Er is economisch geen nood aan de man. Bovendien denkt GroenLinks over veel dingen anders dan dit kabinet. Ondertussen is de partij, zie de herindelingsverkiezingen in Groningen, het leiderloze D66 electoraal aan het leegeten.

Dus waarom zou een partij die de economie een linkse slinger wil geven een centrumrechts kabinet uit de band helpen, terwijl het een verkiezingswinst en een centrumlinks kabinet voor het grijpen denkt te hebben?