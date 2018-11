God stuurt mensen

Even stilstaan

Gabriël Anthonio

Na een drukke werkweek vraag ik me weleens af wie mij stuurt. Mijn visie op hoe ik graag wil leven, mijn persoonlijke waarden die ik vorm wil geven of domweg door mijn agenda die voor een groot deel via mijn secretariaat wordt gevuld. Het is druk in de wereld van zorg en het academisch onderwijs waar ik actief in ben. Wie stuurt wie in mijn leven?

Eindelijk is het weekend, zaterdag. De dag die ik steevast reserveer voor mij en mijn zoon. Mijn zoon Mahil, die autistisch is en een verstandelijke beperking heeft. Hij kan niet praten, lezen of schrijven. Zijn niveau van functioneren is lager dan een kind van drie jaar, ondertussen is hij 21. Een mooie grote jongen, slank en knap om te zien (al zeg ik het zelf). We redden ons prima met gebarentaal, de rest regelen we door elkaar aan te kijken en aan te voelen. Het is een druilerige dag. We zijn in een dorpje, ergens in Drenthe op zoek naar een speelgoedwinkel. Hij heeft aangegeven een Pino-pop, zo’n blauwe vogel met oranje snavel van Sesamstraat te willen, door er steeds een aan te wijzen op zijn iPad. Hiermee is zijn serie poppen, met Bert, Ernie, Elmo en anderen van Sesamstraat compleet. Er is nog maar een speelgoedwinkel in het Noorden die een Pino (in de uitverkoop) heeft. We kopen een Pino. Mahil is dolgelukkig en loopt er vrolijk mee bewegend over straat.

Even verderop zien we een soort Blokker-winkel, schoonmaakspullen en speelgoed. Het is leegverkoop. De winkel gaat kennelijk sluiten. Het begint steeds harder te regenen. Mahil gebaart dat hij er naar binnen wil, ik ook! Het is binnen druk. Het is er vochtig, van de regen maar misschien ook wel lekkage. Het ruikt er naar oude jassen. Ik loop met mijn zoon richting het speelgoed. Hij kijkt ergens anders heen. Dat verbaast mij. Ik volg zijn kijkrichting. Hij wijst op een jonge dame met een hoofddoek, Midden-Oosten-uiterlijk die achter een van de toonbanken staat. Ze kijkt op een mobieltje. Hij wijst dat hij naar haar toe wil. Ik denk dat dit geen goed idee is. Mijn zoon raakt graag mensen even aan, even een hand geven en die vasthouden. Met deze jonge moslima lijkt me dat geen goed idee. Maar Mahil dringt aan, sleurt me bijna mee richting de jonge dame met hoofddoek. Ik laat hem los. Ik zie wel wat er gebeurt. Ik wil ook geen scene in de winkel.

Vasthouden

Dan gebeurt het volgende. Mijn zoon gaat voor haar staan. Ze kijkt hem scherp aan, en hij haar. Dan zwaait hij even. Ze zwaait terug. Dan steekt hij zijn hand uit. Ze aarzelt, en geeft een hand terug. Dan houdt hij heel zacht wiegend haar hand vast. Hij steekt ook zijn andere hand uit. Die pakt ze ook voorzichtig vast.

„Wat is dit meneer?”, vraagt ze zachtjes.

„Mijn zoon kan niet praten, hij maakt even contact met je. Hij zal alleen maar even je hand vasthouden, als dat mag…”

Dan maakt mijn zoon het gebaar van „lief”, hij aait over zijn wang. Vragend kijkt ze me aan.

„Dat betekent dat hij je lief vindt.” Meteen herhaalt hij het gebaar.

„Heel lief, hij doet het twee keer.”

Niet meer alleen

Dan begint ze te huilen, grote tranen rollen over haar lichtbruine wangen terwijl mijn zoon haar handen voorzichtig vasthoudt, neuriënd en met rustige blik aankijkt.

„Sorry meneer. Eh… weet u, ik kreeg net een uur geleden op mijn telefoon een bericht dat iemand in mijn familie is overleden.”

Opnieuw tranen die over haar wangen rollen terwijl ze mijn zoon blijft vasthouden en aankijkt.

„En ik voelde me zo alleen, zo alleen meneer, … alleen met mijn verdriet. En dan komt uw zoon.” Ze valt stil, denkt na. „God stuurt mensen meneer. Ik ben nu niet meer alleen, dankje, dankjewel.” Mahil trekt zijn handen langzaam terug. Zwaait even met zijn Pino- pop, en loopt voor mij in grote passen de winkel uit. Het is genoeg zo, lijkt hij aan te geven. Ze kijkt ons nog lang na, door de winkelruiten heen, haar gezicht steeds opnieuw droog vegend. Ze zwaait naar Mahil met een bescheiden opgestoken hand. In de auto op de terugweg vraag ik me opnieuw af wie of wat mij stuurt. Wie mijn zoon, met al zijn zogenaamde beperkingen stuurt, heeft deze moslima me net al uitgelegd.

Gabriël Anthonio is bestuurder bij Verslavingszorg Noord Nederland en bijzonder hoogleraar aan de RUG.