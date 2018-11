Geen kans op normaal wonen

Tamarah Benima

De woningnood begint nu echt ook grimmig te worden in mijn omgeving. In Amsterdam. De zoon van de buren, een gepromoveerde docent, woont op een studentenkamer. Een ander stel vond in de binnenstad een appartement, maar dat bleek boven een discotheek waar de hele nacht herrie werd gemaakt. Ze bivakkeren al meer dan een jaar bij een vriendin, op één kamer. Na drie jaar kreeg een van mijn gemeenteleden weer een tijdelijke flat, nauwelijks groter dan een klerenkast, maar ze kan er samenwonen. Een andere jonge vrouw stond veertien (!) jaar op de wachtlijst van de woningbouwvereniging. Ze was al aan het pakken om van haar tijdelijke woning naar een kamer bij haar vader te verhuizen, toen ze een tweekamerwoning kreeg toegewezen.

Al deze mensen zijn dertigers. Geen studenten. Allemaal met een baan of een eigen bedrijfje. Tienduizenden van hun leeftijdsgenoten zouden zijn geholpen met (dubbele) containerwoningen of tiny houses. Er zijn genoeg terreinen waar die gemakkelijk kunnen worden neergezet, ook in Amsterdam. Maar het gebeurt niet. Ze zouden kunnen staan in de achtertuinen van huurwoningen zoals de mijne. Maar ik mag zelfs geen nieuwe schuur neerzetten van de gemeente, laat staan dat ik de helft van mijn tuin zou mogen inrichten als woning voor jonge mensen.

Dat de particuliere woningen in Amsterdam zijn opgekocht door investeerders (al dan niet individueel of als bedrijf), weet iedereen. Dat die woningen vervolgens voor veel geld worden verhuurd aan toeristen, weet ook iedereen. Maar het kan de politici en bestuurders in Amsterdam – en de rest van de Randstad – kennelijk niks schelen dat de jongeren uit de middenklasse niet alleen aan het verarmen zijn, omdat zij veel slechtere arbeidsvoorwaarden hebben dan hun ouders, maar ook nauwelijks kansen hebben op een goede, betaalbare woning. Al mijn kennissen zijn aardige mensen. Geen types met een ‘onderbuik’. Dat verbaast mij nog het meest: dat ze nooit klagen. Dat ze niet protesteren. Dat was toen ik jong was wel anders.