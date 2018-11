Contact maken met je lichaam is spiritueel – en nodig in deze tijd

Tjerk de Reus

Je zou het niet zeggen, maar wij hebben vandaag een groot probleem met ons lichaam. De verhouding daarmee is verre van maximaal, zegt psychiater Paul Verhaeghe. Spiritualiteit is een nuttig medicijn, maar niet in religieuze zin.

Misschien wordt het tijd om naast wetenschap ook spiritualiteit een plaats te geven.’ Dit lijkt geen opzienbarende uitspraak, maar wel als die afkomstig is van de Vlaamse psychotherapeut Paul Verhaeghe (1955). Zoals bij het gros van de psychotherapeuten uit de school van Sigmund Freud (1856-1939), krijgen bij Verhaeghe godsdienst en religie nooit veel voet aan de grond. Dat bleek wel uit zijn boek Autoriteit (2015), waarin hij de contouren schetst van een nieuw type samenleving. Daar had de religieuze mens eigenlijk niet veel te zoeken.

In zijn nieuwe boek, Intimiteit, bekritiseert hij de hedendaagse samenleving en cultuur, omdat die ons ziek maken. Waarvan worden we ziek? Van de dwingende beelden die voortdurend op ons afkomen, over wie we zouden móeten zijn.

Afwijken van het ideaalbeeld

Dergelijke ideaalbeelden worden ons opgedrongen via sociale media, digitale kanalen en billboards. Dat werkte eigenlijk ook al zo bij de kerk, legt Verhaeghe uit. Maar nu is het misschien nog een graadje erger geworden, met het besef dat we tekortschieten en van het ideaalbeeld afwijken. Verhaeghe schrijft: ‘Was de glimp van een ontblote enkel toen zondig, nu is het eten van een zak friet (met véél zout en mayonaise) voldoende om een foodie een schuldgevoel te bezorgen. En die groefjes links en rechts boven mijn mondhoeken, dat kan toch niet? Een beetje botox is echt wel nodig. Nodig omdat ik anders niet meer goed in de markt zal liggen.’ Narigheid alom dus, in lichaam en psyche, zo maakt Verhaeghe duidelijk.

Aan het slot van zijn boek keert hij zich tot de sfeer van het spirituele, waar mogelijk een oplossing te vinden is. Spiritualiteit gaat dan niet over ‘het hogere’, maar over het hervinden van contact met je lichaam, via de ademhaling. Dat zit sterk in Oosterse religies en Verhaeghe vindt het kansrijk voor ons Westerlingen. Duidelijk wordt in elk geval dat herstel van het contact met je lichaam ook resulteert in iets als intimiteit met je lichaam. Dat geeft ook de mogelijkheid tot intimiteit met de ander.

Paul Verhaeghe is hoogleraar aan de universiteit van Gent en auteur van een aardig reeksje boeken. Hij verwierf faam met vakmatige studies, maar ook zijn cultuurkritiek kreeg veel weerklank, zoals die bijvoorbeeld ter sprake komt in zijn boek Identiteit (2012). Zoals al duidelijk werd, speelt dit ook een rol in het nu verschenen Intimiteit. Verhaeghe legt hierin de focus bij het lichaam, niet omdat hij het over allerlei ‘intimiteiten’ wil hebben, maar omdat de ervaring van het lichaam op de een of andere manier problematisch is.

Ik en mijn lichaam

Als we zeggen: we ‘hebben’ een lichaam, zeggen we toch ook dat wij níet samenvallen met dat lichaam. Er zijn dus twee gegevens: ik en mijn lichaam. Volgens Verhaeghe zit het niet goed tussen die twee, wat blijkt uit de toename van allerlei ziektes, van depressiviteit (‘binnenkort wereldwijd ziekte nummer één’) tot obesitas en ander lichamelijk ongemak. Wat hem daarbij voor ogen staat, omschrijft hij voorin het boek: ‘De stelling die ik uitwerk is dat de soms mooie, maar vaak moeilijke verhouding die wij hebben met anderen te maken heeft met de soms mooie, maar vaak moeilijke verhouding met onszelf.’ Wij en onszelf, schrijft Verhaeghe, waarmee hij bedoelt: het ik en het lichaam.

Dat er een sterke relatie is tussen geest en lichaam, maakt Verhaeghe duidelijk aan de hand van placebo’s. Dat zijn neppillen, die vaak toch veel effect blijken hebben. Volgens Verhaeghe wijst dit op een verband tussen onze psyche en ons materiële lichaam. Met andere woorden, welbevinden of gezondheid is net zo goed iets van de psyche als van het lichaam. In het algemeen gesproken, vinden wij dit een lastig inzicht.

Als we met lichamelijk ongemak zitten, denken we toch allereerst aan een biologische of medische oorzaak. Verhaeghe betoogt hier – en hij is daarmee zeker niet de eerste – dat het biologische, het psychische en het sociale een eenheid vormen. Dat zouden we nadrukkelijker moeten erkennen en ook laten meewegen. Hij noemt dit ergens een ‘holistische’ benadering van de mens.

Waar het betoog van Verhaeghe zich precies naartoe beweegt, is niet altijd duidelijk. Dat is ook wel een nadeel van dit boek. Verhaeghe mag graag ‘in de breedte’ denken en zijn exposé waaiert dan alle kanten op – om vervolgens steeds bij bepaalde kruispunten uit te komen. Daar kom je zeer kritische observaties tegen over onze cultuur en over de invloed die op onze innerlijke wereld wordt uitgeoefend. Als reactie daarop pleit Verhaeghe voor een nieuwe affiniteit met het lichaam ofwel het leren om ‘je lichaam te bewonen’. Spirituele technieken kunnen erbij helpen om te ontdekken dat we als mens nauw verbonden zijn met ons lichaam, met onze medemens, met de sociale gemeenschap en met de wereld.

Intimiteit. Paul Verhaeghe. De Bezige Bij. 23,99 euro