We kunnen mensen ‘verbeteren’; is dat nou goed of slecht?

Pieter Anko de Vries

De nieuwe technieken van genetische modificatie zijn zo ver dat we mogelijk ook mensen kunnen veranderen of ‘verbeteren’. In hoeverre mogen we voor God spelen en hoe (on)wenselijk is dat?

Minister Carola Schouten (Landbouw, ChristenUnie)wil experimenteren met een lichte vorm van genetische modificatie, de zogenoemde Crispr-Cas-methode, zo heeft ze onlangs gezegd. Daarbij worden gewassen snel verbeterd door zwakheden uit het DNA te knippen. Zet deze vorm van veranderen van genetische aanleg niet de deur open voor verdergaande experimenten, zoals het ‘verbeteren’ of ‘perfect’ maken van bijvoorbeeld mensen?

In het laatst verschenen nummer van Groen, het wetenschappelijk tijdsschrift van de ChristenUnie wordt hierover gediscussieerd. Met de Crispr-Cas-methode kan heel specifiek en precies worden ingegrepen in de genetische code van alles wat leeft. Dat kan positief zijn. Zo kunnen gewassen hard worden gemaakt tegen ziekten of bestand worden gemaakt tegen hitte, droogte, kou of extreme vochtigheid. Perspectieven die de wereldvoedselsituatie enorm kunnen verbeteren. Bovendien: waarin verschilt de methode principieel met de rasveredeling waarmee landbouwers al duizenden jaren bezig zijn. Die is gebaseerd op selectie van natuurlijk veranderd DNA. Het grote verschil is natuurlijk de snelheid waarmee rasveredeling nu kan worden bereikt. En die snelheid is een enorm pluspunt als er steeds sneller wereldwijd steeds meer monden moeten worden gevoed.

Aan de andere kant gaan er nu ook stemmen op om via de Crispr-Cas methode in te grijpen in het genetisch materiaal van embryo’s. Zoals de stand van het onderzoek nu lijkt, kan zo’n ingreep heel precies gebeuren om bijvoorbeeld ernstige ziekten te genezen of te voorkomen voordat een baby is geboren.

Vraagstuk

Voor christenen vormen de jongste ontwikkelingen een stevig vraagstuk. In de inleiding van deze aflevering van Groen wordt verwezen naar psalm 8: we zijn bijna goddelijk gemaakt en God heeft alles aan onze voeten gelegd. ‘Het voor God spelen zit als het ware in onze genen.’ Is het toepassen van zo’n methode als Crispr-Cas een manier van heel-maken en zo een uiting van Gods Koninkrijk, zoals veel christenen vinden, of is het een uitdrukking van de diepste verleiding van Eden en Babel: de mens wil zijn plaats onder God niet kennen.

Het is een interessante vraag waarover lang kan worden gedebatteerd. Niet alleen in christelijke kring. Interessant is wat de niet-christelijke filosoof en bioloog Ellen ter Gast heeft te zeggen over het ‘verbeteren’ van mensen in een interview in Groen.

‘Het gaat in deze theorieën altijd over betere mensen. Maar ze vergeten eerst de belangrijkste vraag te stellen: wat is een betere mens? Slimmer, sterker, mooier? Daar ben ik het niet mee eens. Zullen we het dan eerst even hebben over wat een betere mens is? Daarna kun je je afvragen of gentechnologie ons daarbij kan helpen. Om eerlijk te zijn: ik denk het niet . Wat mij betreft is een betere mens: aardiger, loyaler, niet gewelddadig. Een betere mens in mijn ogen – ik ben geen christen – is een vredelievend mens die niet de hele tijd in de spiegel staat te kijken; iemand die om zich heen kijkt, geen ruzie maakt, met mate leeft en zich verantwoord voortplant. Ik noem maar wat dingen.’