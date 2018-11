Victor van Heusden, pionier vanuit liefde

In memoriam

Hanneke Goudappel

In zijn woonplaats Dordrecht is Victor van Heusden (1948-2018) zondag 11 november overleden. Hij leed al een aantal jaren aan een ernstige vorm van kanker, maar bleef tot bijna het laatst toe actief. Zijn leven lang was hij een pionier, die zoekers hielp in het leven.

Nadat hij jarenlang werkte bij Youth for Christ, richtte Victor van Heusden in 1995 retraitecentrum De Spil op als een plek om op adem te komen en om God te ontmoeten. Voor wie behoefte had aan rust en stilte. Of aan de slag wilde met (levens)vragen.

Lang voordat stilte op het protestantse erf in trek was, had hij de waarde ervan ontdekt. Als je stil wordt gaat de ziel spreken, zei hij eens in een interview.

Stilte

Zijn eerste ontmoeting met stilte was in de Taizé-gemeenschap in Frankrijk die hij als Youth for Christ-medewerker bezocht. Daar ontdekte hij wat stilte de jongeren bracht. Hij was verbaasd en geraakt, verwoordde hij later. ,,De openheid, ontvankelijkheid die ik ontmoette, raakte ook mijn eigen ontvankelijkheid. (…) Ik werd mij van iets gewaar waar ik de geur wel van kende maar de smaak niet. In die liefdevolle sfeer was ik niet bang meer mezelf de lastigste vragen te stellen. Ik denk dat het om liefde gaat. LIEFDE met hoofdletters. Liefde heeft mij altijd gedreven.”

In alle eenvoud stelden Victor en zijn vrouw Tonny hun boerderijtje in Giessenburg voor gasten beschikbaar. Hij bouwde een kapelletje in de tuin en vierde drie maal op een dag het getijdengebed, met liederen, Bijbellezing, gebed en stilte. Door de jaren heen zijn vele gasten geraakt door zijn warme en gastvrije betrokkenheid – ook ik. Het motto van De Spil ‘tussen herberg en klooster’ typeerde Victor.

Ik herinner mij de eerste keer dat ik in De Spil kwam – zo’n tien jaar geleden. Rust en bezinning zocht ik. Dat vond ik er, en nog veel meer: gastvrijheid, warmte, bemoediging, goede gesprekken. Goede herinneringen bewaar ik ook aan twee wandelretraites onder leiding van Victor in het Zuid-Franse gehucht Cantignergues. ’s Morgens klonk het ochtendgebed in een voormalige wijnkelder. Na verdieping en ontmoeting rond een boek van Anselm Grün trokken we onze wandelschoenen aan om te genieten van de omgeving. Na het avondgebed was het tijd voor een heerlijke maaltijd en een goed glas wijn.

Reizen

Ook deze reizen schetsen iets van wie Victor was: een levensgenieter met diepgang en humor. Reislustig en avontuurlijk. Altijd in voor een goed gesprek, met vragen die je tot nadenken stemden. Of beter gezegd: die je voerden richting je hart. ‘Volg je hart. Heb lief. Wees ontvankelijk. Kwetsbaar en beschikbaar’, leerde ik van hem tijdens een van deze retraites. De weekenden in De Spil, de levenswijsheid van Victor, ze hebben mij gevormd.

Spiritualiteit was voor hem niet zweverig, maar onlosmakelijk verbonden met het gewone leven. ,,Spiritualiteit begint altijd met verlangen”, zei hij eens in een interview. ,,Verlangen naar worden zoals je bedoeld bent. Niet wat je hebt, wat je zegt of wat je doet is belangrijk, zei Henri Nouwen, maar wie je bent: een geliefd kind van God. Als je dat kunt ervaren, hoef je je identiteit niet in allerlei dingen buiten jezelf te zoeken.”

Belangrijke bronnen waren voor Victor van Heusden naast Taizé, Henri Nouwen en Anselm Grün, de Keltische spiritualiteit en mensen als Jurjen Beumer en Piet Suurmond. Hij hechtte aan de breedte van de kerken. Zijn eigen wortels lagen in de Vergadering van Gelovigen, waar hij opgroeide in een gezin met acht kinderen.

De Pelgrimstocht

De Spil verhuisde nadat Victor met pensioen ging in 2014 naar het koetshuis van de voormalige Emmaüspriorij in Maarssen. Hij bleef geregeld retraites leiden. Na zijn pensionering richtte hij een nieuwe stichting op: De Pelgrimstocht. Hiermee bood hij geestelijke begeleiding aan. Beschikbaar voor iedereen, maar in het bijzonder gericht op mensen die het niet meer kunnen vinden in de kerk. Ook hier liep hij weer op met (zoekende) mensen.

Victor heeft aan de wieg gestaan van wat nu de nieuwe monastieke beweging wordt genoemd. Hij proefde als het ware in een vroegtijdig stadium dat onze individualistische samenleving behoefte heeft aan gastvrije plekken waar ruimte is voor stilte en ontmoeting met jezelf en met God. Met als doel: het dagelijks leven met God leven. Om mensen daarbij te helpen schreef hij ook een boek: Leeftocht. Een lees- en werkboek voor pelgrims (Buijten & Schipperheijn, 2011). Met praktische handreikingen voor meditatie. Een tastbare nalatenschap. Net als De Spil en De Pelgrimstocht. Zij hebben een groot inspirator verloren.

Victor van Heusden is zeventig jaar geworden. Hij laat zijn vrouw Tonny, drie dochters, een zoon en negen kleinkinderen achter.

Hanneke Goudappel is oud-journalist van het Goede Leven en betrokken bij retraitecentrum De Spil.