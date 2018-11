Taai-taaie tradities

Tamarah Benima

Ieder jaar saboteerde mijn moeder subtiel het sinterklaasfeest. Ze kocht bijvoorbeeld pas cadeaus als het bijna te laat was. En ze schreef beslist geen gedichten, ook al kon ze dat als de beste. Mijn ruimdenkende moeder stoorde zich namelijk aan het kruis op de mijter van de Sint. Niemand zag dat kruis, behalve zij. Voor mijn volstrekt seculiere joodse vader was sinterklaas hét hoogtepunt van het jaar. Dus was zich tussen die twee afspeelde, mag Joost weten. Temeer omdat mijn moeder met Kerst Stille Nacht, Heilige Nacht zong, en mij Daar ruist door de bomen van Johannes den Heer leerde. Een christelijker lied dan dat bestaat er volgens mij niet. De wegen van mijn moeder waren ondoorgrondelijk.

Sinterklaas beschouw ik als cruciaal voor de ontwikkeling van een kind. Het is het feest waarmee een kind wordt ingewijd in het bestaan van parallelle werkelijkheden. Zodra het leert dat Sinterklaas niet bestaat, zit er weinig anders op dan zich ervan bewust te worden dat mensen een rol kunnen spelen. De mens en zijn gedrag vallen niet altijd een-op-een samen, maar kunnen uit elkaar lopen. Tegelijkertijd leert het kind dat het tezelfdertijd kan opereren (net als de volwassenen) in twee werelden: de wereld van de waarheid (de Sint bestaat niet) en de wereld van het spel (de Sint bestaat wel).

In beide moet je als volwassene of als in-het-sintgeheim-ingewijd kind geloofwaardig overkomen. Als er kinderen zijn die nog wel in Sinterklaas geloven, moet je meegaan in hun illusie, en dat kun je niet halfhartig doen.

Het Zwarte Pietenconflict is zo uit de hand gelopen, lijkt mij, omdat de strijders aan beide kanten de twee werkelijkheden of te strak uit elkaar houden (‘Er is helemaal geen racisme, het is gewoon een kinderfeest’) of helemaal niet uit elkaar halen (‘Er is alleen maar racisme, en zo krijgen kinderen het met de paplepel ingegoten’). De paradox is dat in een tijdsgewricht waarin authenticiteit als allerbelangrijkste waarde geldt, juist het spel dat die authenticiteit vorm moet geven in het gedrang komt. Gelukkig zijn tradities taai als taaitaai.