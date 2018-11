Rutte naar Brussel? Dat gaat zo maar niet

De Haagse week

Henk van der Laan

Kent u die mop van de Nederlandse premier die een baan in Brussel kreeg? Die kreeg-ie niet. Ga maar na: in 1994 wist bijna iedereen zeker dat Ruud Lubbers dé man was om de nieuwe commissievoorzitter te worden. Maar Helmut Kohl had nog een appeltje met Lubbers te schillen en zei nein. Vijftien jaar later dacht tout Den Haag dat Jan Peter Balkenende wel eens naar Brussel zou willen – ging ook niet door.

Dat nu al maanden de naam van Mark Rutte rondzingt als mogelijke opvolger van Jean-Claude Juncker of Donald Tusk zegt niets. De benoemingscarrousel in Brussel is een onvoorspelbare tombola, waar allerlei factoren een rol spelen. Benoemingen moeten zo zijn dat iedere windrichting en iedere politieke kleur zich goed bedeeld voelt. En bovendien, het is maar de vraag of Rutte zelf wel wil.

Hoe dan ook, dat Ruttes coalitiegenoten CDA en D66 op dezelfde zaterdag in zowel AD als de Volkskrant anoniem lieten weten dat een vertrek van Rutte naar Brussel nieuwe verkiezingen betekent, is natuurlijk een duidelijk signaal richting de VVD.

Meestal zijn er verkiezingen als er een vertrouwenskwestie bestaat tussen kabinet en Tweede Kamer of in het kabinet onderling. Daar is bij een vrijwillig vertrek van de premier geen sprake van. Er is in het staatsrecht niets geregeld over wat er gebeurt als een minister-president opstapt. Formeel is hij gewoon een van de vele ministers en zou hij dus gewoon vervangen kunnen worden, net zoals bij andere afgetreden ministers.

Geen precedenten

Er zijn ook geen precedenten in het verleden. Twee keer eerder diende in de recente geschiedenis een premier zijn ontslag in: Dirk Jan de Geer in 1940 en Wim Kok in 2002. Maar toen De Geer opstapte was de regering vanwege de oorlog in ballingsschap en konden er geen verkiezingen gehouden worden. En toen Kok aftrad over Srebrenica diende weliswaar het hele kabinet zijn ontslag in, maar omdat de verkiezingen al een maand later zouden plaatsvinden, werden ze niet vervroegd.

Toen Balkenendes naam in 2009 rondzong, zou het CDA bedacht hebben dat de rest van de ministers hun portefeuilles beschikbaar zouden stellen, om na een korte tussentijdse formatie Maxime Verhagen van Buitenlandse Zaken te laten doorschuiven naar het Torentje. Het kabinet-Verhagen zou dan op basis van het oude regeerakkoord doorregeren tot de geplande verkiezingen. Coalitiegenoot PvdA zou hier niets in gezien hebben.

Wat CDA en D66 vorige week dus lieten merken, is dat de VVD een soortgelijke constructie kan vergeten. Rutte weg, kabinet foetsie.

Grondslag

En dat is ook wel de meest logische oplossing. Rutte is niet alleen het gezicht van dit kabinet, als formateur is hij ook formeel de grondlegger ervan. Vertrekt de grondlegger, dan verdwijnt in zekere zin ook de grondslag van dit kabinet. Dat was ook de argumentatie van de VVD-ministers om in 2002 hun ontslag in te dienen met Kok.

Dus de VVD is gewaarschuwd: gaat Rutte weg, dan moeten ze snel een partijleider vinden voor de vervroegde verkiezingen. Aangezien de VVD erg leunt op de populariteit van Rutte, is dat geen aantrekkelijk scenario voor de liberalen. Nog een reden waarom de kans groot is dat Rutte gewoon in Den Haag blijft.