Leven in twee werelden, en dat hier amper kunnen uitleggen aan de ander

Edwin Visser

Onlangs bezocht Edwin Visser de Syrische stad Aleppo en kort daarna moest hij even in Nederland zijn. Daar zitten slechts een paar vlieguren tussen. Maar een groter contrast is moeilijk denkbaar. Om in beide werelden te functioneren is een opgave.

Grote delen van Aleppo herinneren aan de strijd die hier heeft plaatsgevonden. Hele wijken liggen letterlijk in puin. Van veel gebouwen staan alleen nog wat pilaren overeind. Andere wijken zijn er iets beter aan toe. Ook hier is veel kapot gegaan, maar de bewoners hebben gedaan wat ze konden om hun huizen weer te kunnen bewonen. De paar huizen die we bezochten waren koud en tochtig, met lekkende daken. We werden er wel warm ontvangen.

Kort daarna was ik in Nederland. De aanblik van kapotgeschoten gebouwen in een Syrische stad maakte ineens plaats voor mooie herfstkleuren in een Nederlandse polder. Het contrast was enorm. Om aan mensen in Nederland uit te leggen hoe het in Syrië is, is een bijna onmogelijke opgave. De verschillen zijn eenvoudigweg te groot.

Observeerder

Terwijl we genieten van een goed glas wijn, in een huis met vloerverwarming en zonne-energie, is het haast onbegonnen werk om echt iets over te brengen van het leed dat in Syrië nog dagelijks wordt geleden. Niet alleen vanwege de grote contrasten, maar ook omdat ik zelf slechts observeerder ben geweest van dat leed. Hoe kan iemand in Nederland nu werkelijk indenken wat het is om ’s nachts naar bed te gaan maar bang te zijn dat je huis kan worden gebombardeerd?

Het leed van de ervaringsdeskundigen is eigenlijk niet te peilen. Het gevolg is dat de gesprekken in Nederland over ons werk in het Midden-Oosten meestal vrij kort zijn en al snel overgaan naar onderwerpen die blijkbaar veel gemakkelijker te bespreken zijn: perikelen op het werk, een nieuw huis of de ‘vreselijke’ droogte in Nederland.

En mocht het gesprek stil vallen, dan bieden Donald Trump of Zwarte Piet garantie voor voldoende avondvulling. Het frustreert soms wel om altijd een gevoel over te houden dat je het echte verhaal niet hebt kunnen vertellen.

Geluk

Toch moeten de verschillen niet overdreven worden. Ook in Syrië en de omliggende landen is veel rijkdom en ook daar is volop luxe te vinden. Vooral in de steden zie je veel dure auto’s, riante villa’s, weelderige juwelierszaken en restaurants waar de tafels uitpuilen van het eten. Het verschil is dus niet zozeer hier versus daar, oosters versus westers, oorlog versus vrede, maar zit veel meer tussen hen die het geluk hebben van materiële voorspoed en hen die dat geluk helaas niet hebben.

Waar het op aankomt, is hoe zij die goed af zijn reageren op het feit dat anderen tekort hebben. En dan is het goed te merken tijdens ontmoetingen in Nederland, dat velen oprecht begaan zijn met het lot van anderen, dichtbij of over zee, zelfs zonder dat ze zich goed kunnen inbeelden wat die ander echt meemaakt.

Wij voelen ons gezegend met een familie- en vriendenkring die nauw betrokken is bij ons werk in het Midden-Oosten. En zeker ook door een christelijke gemeente die al jarenlang trouw met ons meeleeft. Als we in Nederland zijn, worden we steeds weer warm ontvangen. Op de terugweg zijn onze koffers gevuld met cadeautjes en kaartjes waaruit een warme verbondenheid spreekt. We weten ook dat er veel voor ons en ons werk wordt gebeden. Daardoor komen die twee werelden, met alle verschillen en tegenstellingen, toch ineens heel dichtbij elkaar.

Edwin Visser werkt voor ZOA, hij woont in Amman (Jordanië).