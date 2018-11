Eindelijk een eigen Bijbel in het Kikongo

Rieuwerd Buitenwerf

In Uige, een provinciestad in Angola, werd dit weekend het Nieuwe Testament in het Kikongo gepresenteerd. Het Nederlands Bijbelgenootschap was bij de plechtigheid.

Het Kikongo is een van de oorspronkelijke talen van Angola. Het is een grensoverschrijdende taal: het oude rijk van de koningen van Kongo is tijdens de kolonisatie in tweeën gedeeld, in een Kongolees en een Angolees deel. Het huidige Kikongo in Angola verschilt van dat in Kongo.

Uige ligt middenin wat vroeger het koninkrijk Kongo was. In de Portugese tijd is het Kikongo op de achtergrond geraakt – het was de bedoeling dat de mensen Portugees spraken, en ook de weinige scholing die er was, was in het Portugees. De taal werd wel gebruikt binnen de familie, en in kleinere dorpen en gemeenschappen. Vandaag de dag zijn er in Angola zo’n twee miljoen mensen die de taal spreken.

Na een lange onafhankelijkheidsstrijd kreeg Angola op 11 november 1975 zijn vrijheid, maar aanvankelijk bracht die onafhankelijkheid weinig goeds. Dezelfde dag nog begon een burgeroorlog die ruim 25 jaar duurde, en meer dan een half miljoen slachtoffers eiste. Het resultaat is dat Angola nu tot de armste landen van Afrika behoort.

Als je hier door het land rijdt, dringt de uitzichtloze armoede zich onherroepelijk aan je op. En dat geldt zeker ook voor de provincie Uige in het noorden van het land, waar zaterdag, vlak voor de jaarlijkse viering van de onafhankelijkheid, het Nieuwe Testament in Kikongo gepresenteerd werd.

Hoewel Portugees vaak de voertaal is, zeker in de steden, raken de oorspronkelijke talen de ziel van het land. Toen de gouverneur van de provincie Uige het eerste exemplaar van het Nieuwe Testament in ontvangst nam, zei hij: ,,Kikongo is deel van onze identiteit; alleen in het Kikongo kunnen we als Bakongo onze gevoelens echt uiten.”

Vertaling

Als Nederlands Bijbelgenootschap steunen we de missie van het Angolees Bijbelgenootschap, en hebben we het vertaalwerk mogelijk gemaakt de afgelopen jaren. De presentatie van de nieuwe vertaling was een hele belevenis. De ceremonie duurde ruim drie uur, en zat vol toespraken, liederen van koren, gebeden en samenzang. Het bijzondere was dat meer dan twintig verschillende kerken aanwezig waren, waaronder rooms-katholieken, baptisten, anglicanen, pentecostals en presbyterianen. Het illustreert het belang van deze gebeurtenis en van het werk van het Angolees Bijbelgenootschap.

Het Nieuwe Testament werd binnengebracht door een groep dansende kinderen. Het was ontroerend hoe de voorganger van de plaatselijke kerk op zijn knieën op de grond ging zitten om de Bijbel in ontvangst te nemen van het jongste dansende kind. Het symboliseerde de hoop op een betere toekomst voor Angola, vanuit de eigen kracht en de eigen, oorspronkelijke taal.

Kinderen hebben de toekomst! Daarom was het ook een kind die als eerste voorlas uit de vertaling, het twaalfjarige meisje Luzolo LwaNzambi. De naam Luzolo LwaNzambi is Kikongo en betekent ‘liefde van God’. Het meisje las de bekende tekst voor die bij haar naam past, Johannes 3:16-17, over Gods liefde. Luzolo vertelde dat haar ouders en grootouders het liefst Kikongo spreken, en dat zij het goed verstaat.

Spreken en lezen

Maar ze wil het ook goed leren spreken en lezen. Het illustreert de eerder genoemde situatie van het Kikongo: de oudere generatie spreekt het goed, en de jongere wil het leren. De Bijbelvertalers hebben ervoor gekozen om een gemakkelijk leesbare vertaling te maken in het Kikongo, zodat zowel de oudere als de jongere generatie ermee uit de voeten kan.

Bij de presentatie waren een paar honderd mensen aanwezig. Toen de ceremonie bijna klaar was, ontstond er achter in de zaal rumoer. Een grote groep mensen was alvast in de rij gaan staan voor de tafel met bijbels, die voor een symbolische prijs verkocht werden. Vanaf het podium riep de voorganger dat er nog niet verkocht mocht worden – eerst gingen we nog een lied zingen in Kikongo en kregen we de zegen.

De mensen in de rij waren het daar niet mee eens. Nooit eerder heb ik meegemaakt dat mensen zó graag een Bijbel wilden hebben. Het Kikongo leeft!

Rieuwerd Buitenwerf is directeur van het Nederlands Bijbelgenootschap.