Apart trio in verkiezingsdemocratieën

Contrapunt

Sytze Faber

Verkiezingen, we komen er nog in om. Als we die voor Provinciale Staten en het Europees Parlement in 2019 hebben gehad, staat de teller deze eeuw op twintig. Gemiddeld elk jaar een verkiezing, die de regeringscoalitie direct of indirect raakt. In het achterhoofd van landelijke politici bevindt zich altijd een (komende) verkiezing. Als ze er partijpolitiek brood in zien, proberen ze er zelfs nog eentje extra door te drukken.

Mocht Rutte tussentijds (naar Europa) vertrekken, zo kondigden Buma en Jetten al aan, dan moeten er vervroegde Kamerverkiezingen komen. Niet omdat dat in het belang is van volk en vaderland, maar omdat hun partijen electoraal beter zullen scoren als de opvolger van Rutte zich nog niet als premier heeft kunnen profileren. Zo zijn de manieren in een democratie die zich versmalt tot een verkiezingsdemocratie.

Het beleid is dan voornamelijk kortebaanwerk. Het motto van de partijleiders is vooral: ‘Ik ben hun leider, ik moet hen volgen’. Centraal staat het willen behagen van de eigen achterban en het voorkomen dat de vingers zich ergens aan branden. Met een variatie op het Bijbelboek Spreuken: waar politieke moed ontbreekt, verwildert het volk, vervalt het in bandeloosheid.

Wegduikgedrag

In navolging van premier Rutte doken bij de Zwarte Piet-discussie vrijwel alle politici weg. Niemand had het lef erop te wijzen dat in een democratie rekening gehouden moet worden met gevoelens van andersdenkenden. In dit geval die van zwarte medelanders. Nee, de politici predikten dat dit een klusje was voor de samenleving. Het ontbreken van politiek leiderschap is een belangrijke oorzaak van de ontstane polarisatie en ontsporingen.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, burgemeesters, politie, oogartsen zijn eensgezind: het is noodzakelijk dat er met het oog op ruim duizend incidenten bij de jaarwisseling een landelijk verbod komt op het afsteken van knalvuurwerk en vuurpijlen. De Telegraaf, de VVD en het CDA willen er niets van weten. Het is een vaderlandse traditie! Die mag kennelijk wat kosten: gemiddeld elk jaar een dode, een paar honderd beschadigde ogen, vijfhonderd mensen naar de spoedeisende hulp.

Al decennia complotteren veehouders, transporteurs, handelaren en bestuurders bij het plegen van grootschalige mestfraude. Het loopt de spuigaten uit. Vorig jaar beloofde landbouwminister Carola Schouten dat ze orde op zaken zal stellen. Veel vaart zit er helaas nog niet in. Voor het Openbaar Ministerie en de Voedsel- en Warenautoriteit is het dweilen met de kraan open. Afgelopen week wees het OM erop dat het onontkoombaar is dat de oorzaak van het kwaad wordt aangepakt. Ons land heeft veel meer dieren dan het aan kan. Dáár zit de rotte plek. Kamerleden van VVD, CDA en SGP bleven steken in het paaien van hun agrarische achterban. Waar bemoeit dat OM zich eigenlijk mee? Zouden deze gelovigen zich de Spreukendichter niet eens eigen moeten gaan maken? Met hun populistisch gekakel hebben minister Schouten en de Nederlandse rechtsstaat geen vijanden nodig. Het valt erg te wensen dat Schouten als eerste bewindspersoon op dit dossier de rug recht houdt.

Globalisatie

Bij de brexit is er een soortgelijk patroon. De economie en het internationale bedrijfsleven zijn tot op het bot geglobaliseerd. Uit gemakzucht en eigenbelang suggereren de meeste Britse politici dat daar tegen opgebokst kan worden met de gereedschapskist uit de tijd van het nationale soevereiniteitsdenken. Premier May weet beter. Hopelijk overleeft ze de chaos.

Angela Merkel, Theresa May, Carola Schouten: een trio dat tenminste (nog?) enige onafhankelijkheid ademt in tot verkiezingsmachines gereduceerde democratieën.

Reageren? fabersyma@gmail.com