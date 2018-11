We moeten de euthanasiewet eerder beperken dan uitbreiden

Pieter Anko de Vries

De Nederlandse staat heeft met het aannemen van de euthanasiewet het geweldsmonopolie uit handen gegeven. Verdere uitbreiding van de wet naar levensmoeheid is zeer onverstandig.

Als er geen sprake is van burgeroorlog heeft vrijwel overal ter wereld alleen de staat het monopolie op geweld en mag daardoor ook beschikken over leven en dood van zijn burgers. In tijden van oorlog is dat duidelijk te zien. Dan vinden vaak jonge mensen de dood in opdracht van de staat. Bovendien kon de staat vroeger in Nederland (en nog steeds in sommige andere landen) de doodstraf opleggen.

Faciliteerde eerst de overheid slechts een zogenoemde nachtwakersstaat, in de huidige verzorgingsstaat kwam ook de ‘biopolitiek’ erbij. De staat ging zich via het zorgbeleid bemoeien met de gezondheid van zijn burgers. Hierbij bleef nog steeds lang de beschikkingsmacht over leven en dood het alleenrecht van de staat. Totdat de euthanasiewet er kwam. Daarmee werd een deel van het beschikkingsrecht over leven en dood in handen gelegd van artsen.

In het deze week verschenen boek Staat en taboe. Politiek van de goede dood zet wetenschapper Paul Frissen grote vraagtekens bij de wenselijkheid van het uit handen geven door de staat van het geweldsmonopolie. De bestuurskundige (onder meer hoogleraar Bestuurskunde aan Tilburg University) komt tot de conclusie dat er politiek-filosofisch alles te zeggen is voor een beperking van de bestaande wetgeving, in plaats van voor een liberalisering.

Aangescherpt

In Universe, de krant van Tilburg University, scherpt hij zijn in zijn boek nogal abstracte politiek-filosofisch en genuanceerd geformuleerde thema flink aan. Op de vraag wat de regering zou moeten doen op het terrein van euthanasie zegt hij het volgende: ‘Het moet er in ieder geval niet op gaan lijken dat we het doodsverlangen van mensen faciliteren. Als het plegen van euthanasie een normale medische handeling wordt, dan verdwijnt het bijzondere karakter van doodmaken; niet alleen bij euthanasie, maar ook bij moorden in strafzaken of doden bij conflicten. Het dreigt normaal te worden.’

Het standpunt van Frissen is een zeer frisse bijdrage aan de discussie over het wel of niet uitbreiden van de euthanasie naar levensmoeheid. Er is op dit moment in ons land een sterke lobby actief om dat mogelijk te maken. Volgens Frissen is dit onverstandig. Niet alleen vanwege het politiek-filosofische argument van het geweldsmonopolie. Voorstanders van uitbreiding van de euthanasiewet gebruiken ook vaak het barmhartigheidsargument. Ook dat wijst Frissen af. Volgens hem belanden we daarmee op een hellend vlak en dreigt de term ‘barmhartigheid’ steeds verder opgerekt te worden.

Frissen pleit ervoor de taboes (vandaar de titel van het boek) die er bestaan rond de dood in stand te houden. Zij hebben een duidelijke functie bij het reguleren van de samenleving. Taboes helpen ons om onszelf in bedwang te houden. De Nederlandse neiging om taboes te legaliseren is daarom niet goed.

Staat en taboe. Politiek van de goede dood. Paul Frissen. Boom, 29,90 euro