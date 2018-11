Van politieke discussies die niet voorbij gaan

De Haagse week

Henk van der Laan

De politiek lijkt soms net op die wandelaar die verdwaald is in het bos en bij elke poging de weg terug te vinden weer uitkomt bij hetzelfde houten paaltje. Want sommige onderwerpen blijven op de agenda, zonder dat er een beslissing valt.

Zo praat de Eerste Kamer dinsdag over de tweede lezing van een grondwetswijziging om de Kroonbenoeming van de burgemeester uit de grondwet te halen.

Het is de zoveelste poging van D66, sinds 1966, om wat te veranderen aan de benoeming van burgemeesters. Nog in 2005 wankelde het tweede kabinet-Balkenende toen een grondwetswijziging die de gekozen burgemeester mogelijk moest maken in de senaat sneuvelde. Zo lang geleden dus.

Eigenlijk is het een achterhoedegevecht. Want de burgemeester wordt al gekozen – indirect weliswaar, door de gemeenteraad. En een echt gekozen burgemeester is er straks ook niet, dus die discussie kan over een jaar of wat wéér gevoerd worden.

Kernenergie

Nog zo’n onderwerp dat steeds weer boven komt drijven: kernenergie. In Nederland eigenlijk altijd taboe – in Frankrijk zijn ze er wel – vooral om de giftige reststoffen die niet verwerkt kunnen worden, de associatie met de vernietigende kernbom en het feit dat als het mis gaat het ook vreselijk misgaat.

Maar er zijn ook voordelen: opwekken van kernergie is in normale omstandigheden veilig (behalve dan dus als het echt misgaat) en vooral schoner dan steen- of bruinkoolcentrales en betrouwbaarder qua energielevering dan wind- of zonne-energie. En dus, zeggen voorstanders, een uitgelezen oplossing om de klimaatdoelen te halen.

Nu zijn de voorstanders van kernenergie in de Tweede Kamer – VVD, PVV, FvD en SGP – juist die partijen die anders helemaal geen haast hebben met verduurzaming van de economie. Dus krijg je soms de indruk dat ze de ‘groene partijen’, die altijd mordicus tegen kernenergie waren en zijn – een beetje aan het sarren zijn met wat ongemakkelijke waarheden.

Want die kerncentrale komt er niet. Het kost veel te veel tijd en geld om er een te bouwen. Om bij het tweede kabinet-Balkenende te blijven: de milieustaatssecretaris van toen, Pieter van Geel, bezocht in 2006 enthousiast de bouw van een kerncentrale in Finland. Nu, twaalf jaar later, is die nog niet af. Laten we het zo zeggen: het is goedkoper en sneller om in Amsterdam een metrolijn aan te leggen dan om een kerncentrale te bouwen.

Niet vanzelf

Dit soort onderwerpen blijven op de agenda staan omdat een meerderheid het niet wil en een minderheid blijft aandringen – en het onderliggende probleem niet vanzelf oplost.

Soms komt er een einde aan. Als de weigerende meerderheid toch moet erkennen dat het verstandig is om toe te geven. Zo waren de hypotheekrenteaftrek en de AOW-leeftijd van 65 jarenlang onaantastbaar, maar kon er in de financiële crisis opeens wel wat aan gedaan worden. En soms lost het probleem ook vanzelf op: zo kon er jarenlang gepraat worden over kernwapenplaatsing, grondpolitiek of middenschool zonder dat er echt iets gebeurde tot het opeens van de agenda verdween. Maar de kans dat dit gebeurt met kernenergie en gekozen burgemeesters lijkt klein.