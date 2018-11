Onderdeel van Gods identiteit met theoloog Samuel Wells

Tjerk de Reus

Bang zijn is niet iets wat je moet ontkennen, je moet je angsten onder ogen zien. Dit lijkt de taal van psychologische hulpverlening, maar bij theoloog Samuel Wells is dit een vast onderdeel van het geloofsgesprek.

Het thema ‘angst’ hangt in de lucht. Onheilsboodschappen vernemen we dagelijks uit de politiek en uit de breedte van de samenleving. Niet vreemd dus dat dit najaar vlak na elkaar twee boeken zijn verschenen met de titel Wees niet bang.

Aansluiting

De eerste is van de Vlaming Danny Vandormael. Zijn boek heeft als ondertitel Hoe organiseren we onze veiligheid? Het gaat hierin om maatschappelijke gevaren en bedreigingen, waarop volgens Vandormael deze reactie passend is: een ‘privaat georganiseerde beveiliging’ gecombineerd met veiligheid ‘die door de overheid wordt georganiseerd’.

Samuel Wells, een theoloog uit Engeland van wie eveneens een boek verscheen met de titel Wees niet bang, zou niet lacherig doen over het boek van Vandormael. Hij mag dan een geestelijk beroep uitoefenen en uit heel andere vaatjes tappen als het gaat om veiligheid – Wells zou niettemin goede redenen vinden om aan te sluiten bij van Vandormaels observaties. Om vervolgens door te praten over de werkelijkheid van onze angst: hoe diep die zit en hoe daarop een antwoord mogelijk is.

Overigens is Wells’ boek niet helemaal nieuw: het verscheen in 2011 in het Engels, getiteld Be not afraid. Facing fear with faith. Dit boek verwierf een zekere faam, als kenmerkend voor de theologie van Wells. Nu is het dus eindelijk in het Nederlands vertaald – een half jaar nadat het allereerste vertaalde boek van Wells is verschenen: Hoe zullen wij dan leven.

Schoenmaker

In Wees niet bang is Wells voluit theoloog, juist ook als hij het vizier richt op de psychische werkelijkheid van angst, bezorgdheid en onzekerheid. Je vindt bij hem geen bespiegelingen over de cultuur in het algemeen, al dan niet gelardeerd met filosofische inzichten – vizier filosofische zoals je bij theologen nogal eens tegenkomt. Wells is iemand die beseft dat de schoenmaker zich bij zijn ‘leest’ moet houden.

In de praktijk betekent dit dat hij je stevig onder de huid kruipt, over herkenbare ervaringen, verlangens en angsten schrijft, en dan zonder veel omhaal de Bijbel openslaat. Zo schrijft hij in een van de hoofdstukken over angsten die hijzelf had, als jongen van acht. Hij besefte toen plotseling, voor het eerst, dat hij dood zou gaan. Het was hem meteen duidelijk dat de dood een onontkoombaar gegeven is. Hij ‘had een diep besef dat er niemand was om mij te helpen’.

Dat verteld hebbend, legt hij een verbinding met andere angsten, zoals angst voor pijn, de angst schuldig te staan en de angst voor volstrekte eenzaamheid. Daarop brengt hij de Bijbel ter sprake, een ‘woord van hoop’ dat te horen valt ‘uit de krochten van de tijd, van de profeet Jesaja.’

Grote traditie

Van de introductie van oude Hebreeuwse geschriften in ons leven vandaag maakt Wells geen grote kwestie. Hij verantwoordt zich niet, maar stapt simpelweg in de grote traditie van geloof en ervaring, zoals gevormd wordt door Israël en de kerk.

Maar de benoemde angsten neemt hij mee en herkent die in de ontheemde ballingen die 1500 kilometer van huis in het vreemde Babel zaten, gedeporteerd en wel: angstig, vrezend voor het definitieve einde, in eenzaamheid en uiteraard als gevolg van eigen schuld.

Vanuit deze oudtestamentische context laat hij de woorden klinken van een van Jesaja’s profetieën. ‘Ik heb je bij name geroepen. Je bent van mij’ wordt dan: ‘God heeft je een onderdeel gemaakt van zijn identiteit.’ En: ‘je staat in het middelpunt van Gods aandachtige belangstelling’.

Diepte

Wells is een theoloog die meestal laagdrempelig inzet, om daarna toch een behoorlijke ‘diepte’ te bereiken – met als gevolg dat je vaak zin krijgt om een hoofdstuk nóg eens te lezen. Hij kan het evangelie samenvatten in onstuimige positieve termen, zonder een nuchter realisme uit het oog te verliezen. Bovendien is hij een meester van de omkering: hij neemt je mee in de bespreking van een thema, overtuigt je van een bepaalde zienswijze, om vervolgens de zaak om te draaien en de confrontatie te zoeken.

Wells toont zich in dit alles een onderlegd en aandachtig theoloog, beschikkend over een creatieve denkkracht die vaak meeslepend is.

Wees niet bang. Met geloof je angst het hoofd bieden. Samuel Wells. Uitgeverij Van Wijnen. Vertaald door Heleen Sytsma van Loo. 19,95 euro