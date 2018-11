Margarithe Veen preekt bij kerkasiel voor barmhartig kinderpardon

Jan Auke Brink

,,Zijn we in Nederland niet in staat om 400 kinderen een toekomst te bieden? Is dit de samenleving waarin we willen leven”, vraagt ds. Margarithe Veen. Zaterdag ging zij voor bij het kerkasiel voor de Armeense Hayarpi Tamrazyan en haar familie in Den Haag.

,,Ik wil opstaan tegen de toenemende polarisering in de samenleving. We moeten het gesprek aangaan met elkaar om tot een goede oplossing te komen voor de 400 kinderen die buiten het kinderpardon vallen”, zegt Veen, predikant van de Protestantse Gemeente Achlum & Hitzum en voorzitter van de Friese Raad van Kerken.

,,In de zomer hadden we de kinderen Lili en Howick, nu dit gezin. Krijgen we straks om de paar weken een individuele actie? Kunnen we niet beter opnieuw naar het kinderpardon kijken? We moeten barmhartigheid tonen. We hoeven ons als kerken niet af te vragen wat onze missie is, God heeft een missie met de kerken: er zijn voor de armen, voor de mensen in nood. Het is wel de vraag of de kerk daar is.”

Meedraaien

Veen wilde al eerder voorgaan in de estafettedienst voor de familie Tamrazyan in het Haagse buurt- en kerkhuis Bethel, maar de betrokkenheid van predikanten uit het hele land is zo groot dat morgenochtend de eerste mogelijkheid is. ,,De Protestantse Kerk Den Haag en Stek, de stichting voor stad en kerk in Den Haag, hebben de organisatie in handen. Bij hen kun je aangeven als je wilt meedraaien.”

Veen ging voor van tien tot 12 uur. Hoe die twee uur precies zouden verlopen wist ze op voorhand nog niet. ,,Ik zal ter plekke ook aftasten hoe het gaat, hoe de sfeer is. Zij zitten daar al bijna twee weken, natuurlijk. Als ik daar ben zal de Bijbel op een andere manier tot mij spreken, dichterbij de mensen komen.”

Omarmen

Veen preekte onder meer over Ruth en Naomi. ,,Zij omhelzen elkaar op de grens van Judea. In een samenleving met een groeiende polarisatie is het van belang dat mensen elkaar niet uit het oog verliezen, maar ook de beweging blijven maken waarin zij naar elkaar omzien. Ook naar de vreemdeling, want dat is Ruth. Dat omzien naar elkaar zien we in de omhelzing van Ruth en Naomi. Als wij de ander omarmen, omarmen we onszelf, als wij de ander afwijzen, wijzen wij een deel van onszelf af. Ruth zei tegen Naomi: vraag mij niet langer jou te verlaten. Daarin hoor ik God die zegt: ik ben bij je, waar je ook gaat.”

Ook putte Veen uit de dagboeken van Etty Hillesum (,,haar teksten vind ik altijd heel aansprekend”) en uit Lucas 4 (,,Jezus laat daar het evangelie klinken voor de armen en de mensen in nood. Dat mogen we niet vergeten.”)

Veen voelt zich zichtbaar betrokken bij het lot van de kinderen die buiten het kinderpardon vallen. ,,Het gaat er niet om het kerkasiel te promoten, het gaat erom dat wij als kerk voor de zwakkeren opstaan. Tijdens mijn opleiding heb ik in Den Haag stage gelopen bij de Vredeskapel-Duinzichtkerk. CDA-politicus Piet Hein Donner was daar toen voorzitter van de kerkenraad. Hij zei destijds tegen mij: ‘De overheid is er voor de 99 schapen, de kerk is er voor het ene schaap dat overblijft.’ Zo zou je nu dit kerkasiel ook kunnen zien, al weet ik niet zeker of Donner dat bij het kinderpardon ook nog vindt.”