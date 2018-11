Liedjes uit een speelse omgang met de Bijbel

Jan Auke Brink

Emeritus-predikant en auteur Alex van Ligten (1947) uit Sneek schreef een boek waarin hij de teksten van liederen in de Bijbel in eigen woorden vormgaf. ,,Een speelse omgang met de Bijbel, daar houd ik wel van.”

Zijn eerste liedje ontstond begin dit jaar, voor een preekbeurt in Warns. ,,Ik had een verhaal voorbereid over Jona 2, maar dat was een kathedraal van een tekst, die paste helemaal niet bij dat kleine dorpskerkje. Toen ben ik weer achter mijn bureau gaan zitten en heb ik er een liedje van gemaakt. Dat was een groot succes, mensen vroegen na afloop van de dienst of ze de tekst mochten hebben. Ik vond het zo leuk om te doen dat ik meer van dat soort liedjes ben gaan maken”, vertelt hij in zijn woning in Sneek.

Het werd een ritueel voor hem, een dagopening. ,,Ik ben met emeritaat en ik vind het prettig om te schrijven. Daar heb ik nu veel tijd voor. Soms preek ik nog wel, vooral in Amsterdam en Den Haag, soms in Friesland. Omdat mijn vrouw Noor nog werkt, ga ik mee in haar ritme. Ik sta ’s ochtends vroeg op, ga dan achter mijn bureau zitten, de Bijbel lezen. Dat is een methode die ik ontwikkeld heb nadat onze zoon Gideon in 2013 overleed, toen had ik een kopstoot nodig om de dag te beginnen. Nu bereid ik zo ’s ochtends een zondagse preek voor als ik die heb. En afgelopen maanden ging ik als een soort meditatie op zoek naar liedjes in de Bijbel.”

Grondtaal

Hij leest de Bijbel in de grondtaal: het Oude Testament in het Hebreeuws, het Nieuwe Testament in het Grieks. ,,Ik vertaal zelf teksten, daarom vertrouw ik geen enkele vertaler – inclusief mijzelf.” Met woordenboeken naast zich baande hij zich een weg door de Bijbelteksten, om van iedere tekstregel de intentie goed te begrijpen.

Zo ontstonden al lezend en vertalend nieuwe gedachten en nieuwe interpretaties. ,,Ik ging dan rustig zitten om zo’n liedje te vertalen. Daarbij vroeg ik me steeds af wat zo’n tekst betekent voor de wereld waar wij in leven. Want de Bijbel is voor mij geen historisch boek, het is geen beschrijving waar we vandaan komen. Het biedt juist een handvat voor het leven, de Bijbel vertelt iets over waar we heen moeten met de wereld.”

De 49 liedjes die op deze manier ontstonden heeft hij nu samengebracht in de bundel Bij liefde hoort een gezicht. Van Ligten heeft als werktitel nog even Voor een hoer gehad, naar een liedje dat hij maakte bij een fragment uit de profetie van Jesaja. ,,Daarin gaat het over hoereren met afgoden. Maar dat is wel geschreven over de rug van mensen met het oudste beroep ter wereld. Ik vind het onrechtvaardig ten opzichte van die vrouwen, ze verdienen meer respect. Daarbij vind ik dat als er érgens gehoereerd wordt dat bij banken, op makelaarskantoren is – en bij zorgondernemers, maar dat woord ken ik pas sinds de berichten van de afgelopen weken over de failliete ziekenhuizen.”

Maatschappijkritiek

Van Ligten verwerkt met plezier maatschappijkritiek in zijn liederen, zo blijkt uit de afsluitende strofes van Voor een hoer: ‘Als ik jouw beroep had / zou ik mezelf geen sekswerker noemen, / of prostituée, al klinkt dat chiquer. / Het zijn akelige woorden / al zijn ze lang niet zo erg / als beursspecialist of vastgoedadviseur. / Ik zou wat ze bedoelen als scheldwoord / voeren als een eretitel.’

Naast maatschappijkritiek heeft hij ook licht en lucht in zijn liedjes verwerkt. ,,Ik houd er van de Bijbelteksten speels te benaderen. Dat was vroeger onmogelijk, toen namen we de Bijbel allemaal heel serieus. Dat doe ik ook nog, maar je mag er nu ook op een lichtere manier mee omgaan.”

Dat blijkt al meteen uit het openingslied In gang gezet, bij Genesis 1: ,,Daarin heb ik voor mijn kleinzoon dino’s en de oerknal verwerkt” , zegt hij lachend. ,,Hij is zes jaar oud, zo sluit ik aan bij zijn belevingswereld. Dit gedicht kan zo aan kinderen worden voorgelezen.”

Zo zijn de liedjes van Van Ligten op verschillende manieren bruikbaar: hijzelf gebruikt sommige wel eens in een preek, een collega voorganger heeft op de kansel ook al eens uit zijn dichtwerk geput en een van de liedjes uit de bundel wordt misschien op muziek gezet. ,,Deze vorm van omgaan met de Bijbel bestond nog niet, maar het leent zich absoluut om meer mee te doen.”

Bij liefde hoort een gezicht, Alex van Ligten, uitgeverij De Nyl, 17,50 euro. De bundel is te bestellen via het e-mailadres van de uitgever: info@denyl.nl