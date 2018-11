Kinderen en hun ouders

Contrapunt

Sytze Faber

In hemelsnaam, doe die kinderen niet aan wat ons is aangedaan!’ Deze hartenkreet slaakten begin dit jaar de kinderen van NSB’ers. Voor de foute keuzes van hun ouders droegen ze nul komma nul schuld. Toch werden de meesten van hen levenslang gestraft. De gevolgen van vernederingen, treiterijen, stigmatisering en sociale uitsluiting kwellen hen vaak nog.

Met hun hartenkreet wilden ze voorkomen dat ongeveer 160 jonge Nederlandse kinderen van IS-strijders hetzelfde lot treft. Tot dusver spraken ze voor dovemansoren.

Ook de gang van zaken rond het kinderpardon wijst op aanhoudende hardigheid des harten, althans wat de overheid betreft. In dit geval gaat het om ongeveer vierhonderd in Nederland gewortelde vluchtelingenkinderen. Uitzetting betekent vrijwel altijd dat er voor hen, à la de NSB- en kalifaatkinderen, geen toekomst meer is. Verantwoordelijk staatssecretaris Harbers verwijst naar procedures en afspraken. Regels zijn regels! Tachtig jaar geleden heette die jas Befehl ist Befehl.

Lege huls

Het kinderpardon is in de praktijk een vrijwel lege huls geworden. Tijdens de kabinetsformatie verzetten VVD en CDA zich er met hand en tand tegen om er ook maar een scheut barmhartigheid aan toe te voegen. Rutte en Buma verwijten de ouders dat hun kinderen in ons land konden aarden omdat zij gebruik maakten van (legitieme!) beroepsmogelijkheden. Daar mogen ze niet voor beloond worden, ook al zullen hun kinderen daar dan levenslang voor bloeden.

Onvermeld blijft vaak dat de procedures ook veel te lang duren doordat de Immigratie- en Naturalisatiedienst zijn zaken niet op orde heeft. Er zijn permanent ernstige personeelstekorten. Bovendien gaat de IND in hoger beroep tegen elke rechterlijke uitspraak die haar niet welgevallig is. Zij wel! De pot en de ketel.

Het was veelzeggend om in de eergisteren door NPO 3 uitgezonden documentaire Terug naar je eige land te zien hoe de vraag van de achtjarige Nemr waarom hij uitgezet moet worden met het Binnenhof vergroeide politici ontregelde. Asscher en Dijkhoff hadden slechts emotieloos, harteloos vakjargon in petto. Buma zocht zijn heil in wegduikgedrag. Hij antwoordde Nemr dat dit ,,door anderen, en niet door mij is bepaald, dat doet de rechter”. Aldus de (mede)kraamheer van de voorschriften waarop de rechter zich moet baseren! Tenenkrommend.

Pleidooien

Even terug naar 75 jaar geleden. Vanuit de leiding van de kerken waren er toen wél pleidooien voor vergevingsgezindheid en mededogen met de kinderen van NSB-ouders. Dat zaad viel toen, ook bij de eigen kerkelijke achterban, grotendeels op rotsachtige bodem en verdorde. Het kon nu wel eens anders liggen.

De Protestantse Kerk Nederland riep afgelopen week het CDA op het kinderpardon te verruimen. Lokale CDA’ers lijken daar lang niet altijd afkerig van te zijn, integendeel. Bij de ChristenUnie is er onvrede omdat de onderhandelaars zich tijdens de formatie het kroonjuweel van het kinderpardon uit handen hebben laten vallen.

In het regeerakkoord staan twee dogma’s. Dat van de afschaffing van de dividendbelasting is intussen ter ziele. Unilever bleek er bij nader inzien er toch niet zo’n behoefte aan te hebben. Zodoende.

Waarom zouden de kerken niet kunnen wat Unilever fikste? Het ontmannen van het tweede dogma: het kinderpardon moet een lege huls te blijven. Als de kerken en hun geestverwanten op het lokale vlak de trompet maar helder blijven steken. Ook al menen ze in Den Haag allemaal leeuwen en beren te zien, voor de verkiezingen over vier maanden voor de Provinciale Staten (en voor de Eerste Kamer!) hebben ze diep respect. Niet versagen, te wapen!

