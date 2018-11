De woede regeert?

Even stilstaan

Gabriël Anthonio

Geregeld houd ik me met een bepaald thema bezig. Het is net alsof ik een tijdje door die bril naar de wereld om me heen kijk. Misschien is het ook wel andersom, dat het leven een bepaald thema aan mij opdringt. Het leven praat, zo beleef ik het tenminste geregeld, terug.

De laatste tijd meen ik veel woede te zien. Het houdt me bezig. Politici en grote wereldleiders zijn woedend. Sommige van deze leiders vermoorden anderen om te laten zien dat ze woedend zijn.

Soorten en maten

Woede lijkt steeds terecht en daarom reden om hard tegen de bevolking die in opstand komt of mensen die andere ideeën hebben, op te treden. Moorden om te laten zien dat moorden niet juist is. Nieuwe leiders lijken haast wel op het niveau van hun woede te worden gekozen.

Burgers in allerlei soorten en maten zijn woedend. In het verkeer achtervolgen woedende automobilisten elkaar, hulpverleners worden uitgescholden, politie en brandweer worden door hele woedende meutes belemmerd in hun werk. Ouders benaderen leerkrachten, coaches en zelfs de scheidsrechters woedend als besluiten hen niet zinnen. Ouders maken ruzie met andere ouders als hun kinderen hinder ondervinden van andermans kinderen.

Actie

In openbare ruimtes wordt nog steeds veel vernield. Na een weekendje stappen moet er weer van alles gesloopt of onder de teksten worden geklad. In hun woede laat de jeugd glasscherven, deuken en krassen in auto’s en woeste spreuken op muren achter. Ik meen het overal te zien.

Misschien legitimeren die voortdurend woedende politici, al dan niet met geheime missies of doodseskaders, het gedrag van de wereldbevolking wel. Woede mag, is goed en leidt tenminste tot actie!

Ligt het nou aan mij of is er de laatste tijd zoveel woede in de wereld om mij en om ons heen? Er bekruipt me een gevoel van onbehagen als ik hier bij stilsta. Maar zoals dat gaat in het leven, het praat terug. Niet alleen over de problemen die we zien, maar ook over de oplossingen.

De reden

Voor mij zit Rosalie. Keurig gekleed en met een zuidelijk accent, de zachte ‘g’. Ze is kort van stuk. De stoel is te hoog, haar benen schommelen heen en weer. Ze is nerveus. De onderzoekster die een scriptie schrijft over geweld en misbruik in gezinnen legt uit wat de reden van het interview is en vraagt of het goed is dat de begeleider (ondergetekende) er bij zit.

Rosalie stemt volmondig in. „Het is goed als mensen dit verhaal horen!” Na wat algemene vragen wordt haar de vraag voorgelegd waar haar verslaving is begonnen. Wat was de reden?

„Ik ben begonnen met drinken en blowen toen ik veertien jaar was. Later kwamen daar pillen en speed en coke bij. Mijn moeder kon niet voor mij zorgen, vanwege haar eigen problemen. Ik ben door mijn tante en oom als stiefkind in huis genomen. Ik heb nooit een goede band met mijn stiefouders gehad. In het gezin waren drie jongens. Toen ik wat vrouwelijke vormen kreeg, begonnen ze mij lastig te vallen. Zelfs waar de stiefvader en -moeder bij waren. Die deden niets, maakten er alleen grapjes over. Ik ben op een gegeven te ver gegaan, heb toegegeven aan hun opdringere handelingen en vragen. Ik gaf toe om van het gezeur af te zijn, misschien ook wel om aardig gevonden te worden. Ik werd vervolgens door hen drie keer verkracht.”

„Ik raakte zwanger. Ik moest het huis uit en kwam in een gesloten opvangcentrum terecht. Mijn kind ging naar een pleeggezin. Ik begon tijdens mijn verblijf daar meer te blowen en harddrugs te gebruiken. Er was genoeg beschikbaar. Ik vertelde het niet aan anderen, niemand had het door. Een groot deel van de groep jongens en meisjes daar gebruikte, de medewerkers keken de andere kant op.”

Boos

Ze valt even stil. Dan kijkt ze fel uit haar ogen naar de interviewer. „Weet je, ik ben gaan gebruiken om mijn woede de baas te kunnen. Ik had wel een moord kunnen plegen, zo kwaad was ik. Waarom, waarom dacht ik steeds. Waarom heb ik geen moeder, geen normaal gezin? Ik was boos op alles, zelfs op God.” Ze giechelt even. „Ja, het klinkt zo gek om te zeggen dat ik boos was op God. Die kan er ook niets aan doen.”

De adem stokt me geregeld in de keel bij het oren van dit persoonlijke verhaal. Het gesprek vervolgt zijn weg naar nog meer details over geweld in haar jeugd, bij haar stiefouders en ook in de instelling waar ze verbleef. Als het gesprek bijna is afgelopen vraagt de onderzoekster naar hoe het met haar woede zit.

Vergeving

‚‚Nou, woede is iets dat je van binnen opvreet. Ik ben nu 28 jaar en drie jaar clean. Ik ben door een diep dal gegaan van therapie en begeleiding. Ik heb mensen opnieuw moeten leren vertrouwen. Ik ontdekte dat ik steeds terugviel in gebruik als ik weer die woede voelde. Soms bij het minste of geringste al. En dan had ik vanwege die woede weer een reden om te gaan gebruiken. Maar weet je, woede kun je alleen in jezelf oplossen. Mensen verander je niet. Vergeving heeft me geholpen, mezelf en anderen. Ik heb daar goede begeleiding in gehad. Ik heb letterlijk brieven van vergeving geschreven en die vervolgens verbrand. Een streep onder het verleden gezet. Vergeving is een cadeau voor mezelf, niet voor die ander. Die moet zijn of haar eigen zooi opruimen.”

Ze lacht voorzichtig, een lach van overwinning. „Hierdoor ben ik losgekomen van de pijn en is de laatste boosheid uit mijn hart verdwenen.”

Het leven praat terug. Misschien is de wereld wel ziek aan het worden. Ziek van de woede, over en weer. Woede kun je alleen in jezelf oplossen, niet bij die ander. Vergeving is misschien wel de sleutel tot genezing en herstel van gezonde relaties. Drugs en alcohol onderdrukken de woede, maar door vergeving lost het op.

Gabriël Anthonio is bestuurder bij Verslavingszorg Noord Nederland en bijzonder hoogleraar aan de RUG.