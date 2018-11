We zijn veel socialer dan we zeggen, waarom erkennen we dat niet?

Pieter Anko de Vries

Wij zijn niet ons brein en we streven niet alleen maar het eigen belang na. We zijn sociaal en dat weten we best wel. Waarom lopen we dan iedereen achterna die het tegenovergestelde beweert?

Socioloog Mark van Ostaijen heeft de laatste weken in verschillende media vooral bekendheid gekregen vanwege zijn pleidooi om individualisme in onze maatschappij niet zo’n grote rol te laten spelen. We zijn meer dan ons brein, we zijn geen calculerende neo-liberale burgers. Onze handelingen volgen niet gemakzuchtig opgestelde wetten van berekening. Nee, we leven met elkaar en moeten met elkaar proberen de vraagstukken waarvoor we komen te staan op te lossen. Daardoor ontstaan allerlei ontwikkelingen die niet met de heersende, makkelijk in het gehoor vallende theorieën vallen te verklaren.

Twee weken geleden hield hij een pleidooi voor de wetenschap bij uitstek die deze aspecten meeneemt in beschrijvingen van de samenleving: de sociologie. En hij betreurde het daarin dat zijn wetenschap – de manier hoe mensen met elkaar omgaan en met elkaar als groep samenleven – de laatste jaren is gemarginaliseerd. Hij gaat tegen de heersende stromingen in die ons willen doen laten geloven dat het alleen om (neuro)psychologie gaat en het individueel streven van mensen naar welbevinden.

Onlangs verscheen zijn uitgebreidere pleidooi in boekvorm. Wij zijn ons. Een kleine sociologie van grote denkers. Hij laat in zijn boek zien dat denkers over hoe mensen met elkaar omgaan soms in de vorige twee eeuwen al ontwikkelingen bespeurden die we nu ook meemaken, en dat deze tendensen en voorgestelde zogenaamde oplossingen tot weinig goeds leiden.

Regels

Zo zet hij de denker Max Weber voor het voetlicht, die kritiek uitoefende op het idee dat een samenleving een geoliede machine wordt als – zoals nu vaak wordt gedacht – we maar genoeg regels met elkaar samenstellen. Maar daarmee komen we er natuurlijk niet. Integriteit heeft niets met duidelijke regels te maken. Sterker nog: zelfs als iedereen zich aan de letterlijke bewoording van de regels houdt, gaat het meestal nog mis. Weber heeft het over ‘verantwoordingsethiek’. Dat heeft te maken met eerlijkheid, gedrevenheid en inschattingsvermogen. Kortom, een nuchtere ethiek om zich naar eer en geweten te kwijten van een taak, zowel in sport, wetenschap, bedrijfsleven als politiek. Al die sectoren waarin de laatste jaren zoveel mis gaat, zoals doping, plagiaat, zelfverrijking en leugens en corruptie.

Van Ostaijen pleit voor een tegenmacht, voor momenten waar tegenspraak wordt georganiseerd. ‘Het bemiddelt en buffert macht en verzacht of voorkomt eventuele misdaden. En dat is gezien de vele schandalen broodnodig.’

‘Want uiteindelijk is een tekort aan een weberiaanse verantwoordelijkheid een moreel tekort. En daarmee is het een tekort van ons allemaal.’

Wij zijn ons. Een kleine sociologie van grote denkers. Mark van Ostaijen. Van Tilt, 15 euro