Trump heeft profijt van migrantenmars

Achtergrond

Niek van der Molen

Voor de Amerikaanse president Donald Trump is de migrantenkaravaan die onderweg is uit Midden-Amerika naar de Verenigde Staten een welkom geschenk. Met de tussentijdse parlementsverkiezingen van dinsdag in het vooruitzicht, heeft hij een kans te laten zien dat hij streng is wat betreft migratie. Die boodschap landt in vruchtbare grond. De meerderheid van de Amerikanen is ervan overtuigd dat de grenzen niet veilig zijn waardoor misdaad en drugs het land overspoelen, aldus een opiniepeiler op de Amerikaanse nieuwssite Politico. Beelden van migranten die te voet onderweg zijn naar de grens met de VS bevestigen die zorgen.

Tussen de 3500 en 5000 vluchtelingen uit Honduras, El Salvador en Guatemala zijn te voet hun land ontvlucht om te ontsnappen aan armoede en bendegeweld. Zij doen dat gezamenlijk omdat alleenreizende migranten hun leven niet zeker zijn. Zo’n 80 procent van de migranten die in hun eentje onderweg zijn, wordt vóór de grens met de VS is bereikt beroofd en/of aangerand.

Op Twitter en tijdens verkiezingscampagnes maakt Trump een groot punt van de migrantenkaravaan. En hij stuurt duizenden militairen naar de grens met Mexico om de grenswachten bij te staan. Trump riep donderdag de vluchtelingen nogmaals op om te keren omdat zij volgens hem ,,hun tijd verdoen” en niet zullen worden toegelaten. Ook heeft hij het asielbeleid aangescherpt. Migranten die asiel willen vragen, moeten zich bij een legale ingang van het land melden. Als zij via een illegale weg de VS ingaan, komen zij niet voor asiel in aanmerking.

Beeld

De cijfers weerleggen dat Trump effectiever is in het tegengaan van illegale immigratie dan zijn voorganger Barack Obama. Bij ongeveer gelijkblijvende aantallen, arresteerde de grenswacht vorig jaar bijna 400.000 illegalen, tegen ongeveer evenveel in de jaren 2009-2016. Maar het gaat om het beeld dat wordt gecreëerd. Dat Trump harde uitspraken doet over illegale immigratie wordt hem door een groot deel van de Amerikaanse kiezers in dank afgenomen. Zijn plan om een grensmuur met Mexico te bouwen, het scheiden van migrantenkinderen en hun ouders en het mogelijk terugsturen van zogenoemde dreamers – die ooit als kind illegaal het land zijn binnengekomen – heeft hem in de peilingen geen kwaad berokkend.

Door te hameren op het migratievraagstuk wil Trump ook aantonen dat de Democraten geen raad weten met het controversiële onderwerp. En door het debat over migratie te laten gaan, berooft hij de Democraten van de kans hun speerpunten naar voren te brengen: de noodzaak van belastinghervormingen en het verbeteren van de gezondheidszorg.