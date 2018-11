Rookbeleid Blokhuis niet de keus van de VVD

De Haagse week

Henk van der Laan

Een van de wonderlijkste ontwikkelingen van deze eeuw is de marginalisering van het roken. In 1999 kon de roker overal zijn peukje opsteken: op het werk, in de trein, in een restaurant. Soms wel in een speciale rookafdeling, maar toch. Nu is roken bijna overal, behalve op straat, verboden of taboe. Sommige rokers gaan thuis zelfs buiten in de tuin of op het balkon staan.

Het is allemaal gevolg van steeds strenger wordend beleid. Dit kabinet gaat nog een stuk verder. In het regeerakkoord staat een hoofdstukje ‘preventie’ waarin afgesproken is dat er een preventieakkoord komt dat roken en overwicht aanpakt, er gestreefd wordt naar een rookvrije generatie en problematisch alcoholgedrag wordt aangepakt.

De bewindspersoon die hier mee bezig is, is ChristenUnie-staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid. Die is met veel enthousiasme aan het werk gegaan en ontpopt zich tot de zichtbaarste staatssecretaris van dit kabinet. Hij maakt met zijn kruistocht tegen het roken en ander ongezond gedrag van ‘preventie’ een echt speerpunt van Rutte III. Ongekend was zelfs dat hij bij het maken van afspraken over het roken de tabaksindustrie, die vroeger bekend stond als de sector met een uitstekende politieke lobby, niet om tafel had zitten.

Schuren

Blokhuis’ optreden begint bij coalitiepartner VVD een beetje te schuren. De VVD wil niets liever dan dat de al maar stijgende zorgkosten getemd worden. De liberalen erkennen daarom ook dat preventie belangrijk is. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Maar waar de VVD een hekel aan heeft, is een overheid die diep ingrijpt in het persoonlijk leven van burgers. Zo vrezen de liberalen voor het sigaretje op het terras. En wat is er waar van het gelekte idee uit het preventieakkoord om supermarkten te verbieden om nog korting te geven op bier? VVD’er Hayke Veldman waarschuwde Blokhuis al eens volwassen rokers niet te veel in de weg te zitten. Nederland moet geen ,,socialistische heilstaat” worden waar de overheid bepaalt wat burgers wel of niet mogen.

Een goede vraag is natuurlijk wanneer iets wel of niet betuttelend is. Waarom is het niet mogen roken op een terras wel betuttelend en het verplicht dragen van een autogordel niet? Jaarlijks sterven duizenden niet-rokende Nederlanders aan rokengerelateerde ziekten. Terwijl iemand die geen gordel draagt daar alleen zichzelf mee heeft.

Betuttelend

En ooit, bij het invoeren van de gordelplicht, ervoeren automobilisten de gordel ook als een betuttelende beperking van hun vrijheid. Het heeft lang geduurd voordat het omdoen van een gordel een automatisme werd – mede door de irritante piepjes waarmee een auto signaleert dat de gordel niet om is.

Het overheidsbeleid over roken van de afgelopen jaren bewijst dat overheidsingrijpen in het gedrag van burgers kan en geaccepteerd wordt. Kortstondig gelden restricties als betuttelend, maar al snel worden ze geaccepteerd. Dat komt omdat bepaald gedrag, zoals roken, maatschappelijk een taboe wordt.

En laten we wel zijn: als tabak nog niet bestond zou het vanwege de gezondheidsrisico’s niet op de markt toegelaten worden. Dat leidt tot de politieke vraag waarom een product waarvan de staat van alles aan doet om het gebruik ervan te ontmoedigen nog legaal is?