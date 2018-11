Niek Schuman maakte een ontwikkeling door van geloven in, naar hopen op

Lodewijk Born

Prof. dr. Niek Schuman (81) presenteert dinsdag in Earnewâld zijn nieuwste en ook laatste boek, zo verzekert hij. Eentje waarin hij als Mozes nog één keer vooruitblikt. ,,De hoop zal de platte realiteit van de werkelijkheid overstijgen. Dat geloof ik.”

Niek Schuman, woonachtig in Duivendrecht, is dankbaar dat hij volgende week bij de presentatie van zijn nieuwste boek kan zijn. Hij is voorzichtig aan het herstellen van een periode van ziekte waarin hij lang vanuit een ziekenhuisbed naar het plafond moest staren. ,,Ik heb in mijn leven heel wat ziekteperioden gekend. Nu was het mijn hartklep en dat heeft invloed op alles. Ik ben dankbaar dat ik deze hoge leeftijd heb bereikt. Dat durf ik ronduit zo te zeggen. In december hoop ik 82 jaar te worden.”

Schuman is al 57 jaar samen met zijn vrouw Bettina (82) en het echtpaar woont zelfstandig. Een dochter woont in Camerino, een stadje in Midden-Italië waarvan het middeleeuwse centrum enkele jaren geleden totaal instortte en onbewoonbaar werd door een aardbeving. Een zoon woont dichterbij, in Eindhoven.

Schuman is emeritus hoogleraar van de Theologische Universiteit Kampen en was bijzonder hoogleraar liturgiewetenschap aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, waar hij voorheen ook als universitair hoofddocent Oude Testament werkzaam was. In 2012 verscheen zijn boek Mijn jaren van geloven. Voorgoed verleden, blijvend visioen (Meinema). In zekere zin was dat al een geestelijk testament waarin hij ‘een balans opmaakte’.

Komt het goed?

Dat er nóg een boek zou komen, was eigenlijk niet de bedoeling. Maar zijn bezoeken aan de Earnewâldster Rûnte in Friesland bracht daar verandering in. Meerdere keren verzorgde hij een lezing tijdens de leerhuisavonden in de gereformeerde kerk in het dorp. ,,Ik kom daar heel graag. Er is een goede sfeer. Het theologisch niveau is hoog.”

In 2015 kreeg hij tijdens een van deze avonden een papiertje in de hand gedrukt met een vraag: komt het goed met deze wereld en wat is uw droom? ,,Ik heb daar toen kort antwoord opgegeven, maar het intrigeerde me en ik wilde er verder op doorgaan.” Dat leidde tot een boek dat anders is dan Schumans vorige werken. Het gaat niet alleen over theologie, maar ook over poezie en het is een beschouwing op de huidige stand van zaken in de wereld – in de breedste zin van het woord. Hij gaf het boek de titel: Dat ding met veertjes. Hopen door alle kwaad heen. Dat is ontleend aan een gedicht van de Amerikaanse Emily Dickinson (1830-1866) die een nieuw tijdperk in de Amerikaanse poëzie inluidde: het modernisme. De in Harlingen geboren Simon Vestdijk was in 1933 haar ontdekker. ‘Dat ding met veertjes’ is een metafoor voor de duif, het symbool van de hoop, die ook op de omslag van het boek staat afgebeeld.

Schuman is duidelijk in zijn antwoord op de vraag of het goed komt met deze wereld. ,,Natuurlijk niet! Hopelijk wel”, zegt hij het bondig. Het eerste deel van het antwoord baseert hij op hoe het er anno 2018 voorstaat. ,,Kijk naar de ontwikkeling op het terrein van de natuur, de ecologie en de opwarming van de aarde, de macht van het grote geld, maar ook het politieke en culturele klimaat in de wereld met al die ‘bekken vol blaf’ zoals van Trump, Erdogan, Poetin en nu Bolsonaro, die maar van alles denken te kunnen roepen. Dat vind ik huiveringwekkend.”

Er lijken wat dat betreft geen grenzen meer te zijn. Baby’s die op Amerikaans grondgebied worden geboren krijgen straks – als het aan president Trump ligt – niet automatisch meer het Amerikaanse staatsburgerschap.

Hopen door alle kwaad

Een treffend voorbeeld deze week. In zijn boek voert Niek Schuman het pleidooi voor de moed om te hopen door alle kwaad heen. ,,We moeten niet wanhopen maar hopen. En dan bedoel ik niet de hoop in die zin dat je er gerust op mag zijn dat alles toch wel goed zal komen. Maar hopen desondanks. Hoop die je een nieuw perspectief, een vergezicht geeft, dat de platte realiteit overstijgt.”

Hij vergelijkt het met Mozes die in Deuteronomium 34 ook ‘naar de overzijde’ mocht kijken, naar het beloofde land, het land in de verte, dat hij zelf niet meer zou binnengaan. ,,Dat beloofde land is er nog niet. En dan bedoel ik met het beloofde land niet de huidige staat Israël, zeg ik er voor de duidelijkheid maar even bij.”

Als hij kijkt naar de ontwikkeling van de spiritualiteit in ons land ziet Schuman twee tendensen.

,,Iedereen kan zien dat religie aan het veranderen is. Het recente onderzoek van het CBS bevestigde dat nog maar eens. Waar ik me zorgen over maak is de afname bij jongeren. Tegelijkertijd ben ik ook blij dat er tegenwoordig veel zelfbewuster voor het geloof wordt gekozen. De kerken zitten niet meer vol. Gelukkig maar. Veel van vroeger was uit verplichting. Uit een soort vanzelfsprekendheid omdat het moest. Maar wat is vanzelfsprekend? Niets.”

Dogma’s

Zelf is het echtpaar Schuman lid van de plaatselijke PKN-gemeente in Duivendrecht en ook gaat Niek Schuman zelf graag naar de Dominicusgemeente in Amsterdam. In die laatste gemeente komen gelovigen van allerlei snit. ,,En ik merk dat zij er net zo in staan. Zulke groepen zijn er meer dan wij denken.”

Schuman zegt dat hij in zijn boek bewust dit onderwerp aansnijdt. Hoe geloven met een juk van vroeger niet meer hoeft. ,,Ik heb zelf ook afscheid genomen van bepaalde dogma’s en ben in zekere zin adogmatisch geworden.” Hij doelt onder meer op de beelden die in het Oude en Nieuwe Testament gebruikt worden in verhalen. ,,Die moet je niet als feitelijke gebeurtenissen lezen. Het is beeld-taal. Woorden die gebruikt worden om iets te verbeelden, te vertellen. Alles wat daar aan dogma’s van is gemaakt, leg ik terzijde.”

Hij vindt nog altijd dat Bijbel en de christelijke theologie de beste papieren heeft als het gaat om de boodschap van hoop, maar kan zich niet meer vinden in gelovigen die van ‘beelden standbeelden maken’.

Dat geldt dan niet alleen het christendom. ,,Zonder dat ik er alles precies van weet, maar ik vind het ook gelden voor stromingen in de islam, het orthodoxe jodendom en het conservatieve christendom. Die vind ik zo wettisch. Daar kan ik me steeds minder in vinden.”

Hopen op

Schuman, die opgroeide in de Gereformeerde Kerken in Nederland, zegt dat hij de ontwikkeling heeft doorgemaakt van ,,geloven in, naar hopen op.” ,,Sommigen zullen zeggen dat ik dan vrijzinnig ben geworden. Nou, dat zij dan maar zo.

Ik zie en voel mezelf nog altijd als iemand die het geloof bevindelijk beleeft. Het weten is een zoeken geworden. Vanuit een hoop waarvan ik weet dat zij naar een werkelijkheid verwijst, al zal die altijd anders zijn dan wij denken. Waarvan ik vanuit mijn christelijk geloof ook zeker ben, waarop ik vertrouw, maar die ik niet theologisch wil dichttimmeren.”

Losser

Misschien ook wel omdat het zo moeilijk is om er woorden aan te geven, hoe je als gelovig, bevrijd mens in het leven staat, zo verwoordt Schuman.

,,Of dit mijn laatste boek is? Ja, daar kan ik volmondig ja op zeggen. Na dit komt er niets meer. Het is klaar. Daarom ben ik er misschien ook wel openhartiger en stelliger in dan ooit. En vertel ik ook losser, vrijer over dingen die me bezighouden.”

Op de Earnewâldster Rûnte zal Schuman dinsdag zelf een toelichting op het boek geven en zal Theoloog des Vaderlands, Claartje Kruijff, enkele delen uit het boek voordragen. De avond in Earnewâld is volgeboekt.

Dat ding met veertjes. Hopen door alle kwaad heen. Niek Schuman. Uitgeverij Van Warven, 19,95 euro