Maak migratie geen recht

Tamarah Benima

Nationale trots staat in een zeer slecht daglicht. Ikzelf ben extreem anti-nationalistisch opgevoed. Wat overigens beslist niet anti-Nederlands was. Alleen, alles wat door joelende menigten uit volle borst werd meegezongen, was suspect. Zelfs het zionisme, dat de natiestaat voor Joden als een noodzakelijkheid verdedigt, vond ik daarom decennia lang ingewikkeld.

In de loop van mijn leven ben ik anders naar het nationalisme gaan kijken. Een diehard ben ik nog steeds niet. Amerikanen die een Amerikaanse vlag in hun voortuin hebben staan, vind ik nog altijd een beetje raar. Maar nationalisme hoeft niet uit te lopen in belachelijke superioriteitsgevoelens en misplaatste trots. De natiestaat is ‘gewoon’ noodzakelijk om sociale, economische, juridische en culturele zaken te regelen en te waarborgen.

Als migratie een mensenrecht wordt, zoals in het op handen zijnde Pact van Marrakesh wordt gesteld en vastgelegd, worden de natiestaten fundamenteel ondergraven. Het sentiment achter het Pact van Marrakesh begrijp ik maar al te goed. Juist dictaturen ontzeggen dissidenten maar al te vaak het recht om te vertrekken. Denk aan de DDR of de andere landen achter het IJzeren Gordijn. Denk aan de Sovjet-Unie die zijn joodse inwoners niet wilde laten emigreren. Denk aan nazi-Duitsland dat alles deed om de Joden te verhinderen het land te verlaten, ook al haatten zij hen hartgrondig.

Schaal

In de huidige wereld is het niet anders. Dus dat de Verenigde Naties migratie een grondrecht willen maken, snap ik. En toch ben ik er faliekant tegen. Het is namelijk een kwestie van schaal. Een enkeling het recht op migratie geven is menselijk. Maar alle mensen op aarde datzelfde recht geven is de weg vrijmaken voor oorlog en burgeroorlog. Want wat voor de migranten een recht is, zal voor de inwoners van de ontvangende landen ervaren worden als een instroom van hand-ophouders.

Wie niet wil dat fout-nationalistische partijen groter worden, moet het Pact van Marrakesh resoluut afwijzen.