Zonder schoenveterdiploma

Naast mijn bestuurswerk en hoogleraarschap vind ik het belangrijk om in de

dagelijkse praktijk mensen te helpen. Mijn oorspronkelijke beroep, hulpverlener heb ik nooit helemaal losgelaten. Ik vind het niet alleen belangrijk om in de dagelijkse praktijk in mijn organisatie mee te helpen, maar ik leer er ook heel veel van. Het leven praat terug in allerlei gebeurtenissen en verhalen. Als je het wilt zien, kunnen dit rijke levenslessen zijn.

Vandaag doe ik een groep. Een groep doen, wil zeggen; een behandeling of training verzorgen aan een groep verslaafden in mijn organisatie, Verslavingszorg Noord Nederland. Een voor een komen ze de afdeling van de kliniek binnen, twaalf in totaal. Mannen, vrouwen, jong en oud van verschillende achtergronden. Hoog-en laagopgeleid, vaders en moeders, maar ook vrijgezellen en ex-bajesklanten.

Ik verzorg voor hen een training in persoonlijk leiderschap. De centrale vraag daarbij is hoe ik leiding en vorm geef aan mijn eigen leven en daarna dat van anderen positief probeer te beïnvloeden. Nu hebben de meeste (ex-)verslaafden te horen gekregen dat ze zwakkelingen, losers of randfiguren zijn die niet meer meetellen. Zo van: eigen schuld dikke bult!

Leiderschap

Na de opening en uitleg over wat ik die ochtend met de groep ga doen, begin ik uit te leggen dat deze groep over krachtig en persoonlijk leiderschap beschikt. Die kracht aanboren en inzetten is mijn doel van de ochtend.

Dat leiderschap hier reeds aanwezig is moet immers wel; na vele jaren strijden en worstelen zit men hier in een behandelgroep aan tafel. Velen hebben tienduizenden tegenstanders, verleidingen en trek naar drugs en alcohol verslagen. Even zo vaak zijn ze zelf verslagen, teruggevallen in gebruik.

En nu zitten ze hier in een groep; kwetsbaar met een verhaal waar velen zich voor schamen. Een aantal deelnemers veert bij mijn woorden over ‘kracht en leiderschap’ op. „Meent u dat professor, eh meneer? Ben ik inderdaad een soort leider? Een sterk persoon die veel strijd heeft gehad en overwonnen?” „Nou dat voelt niet zo”, vult een ander aan. ‚Ik voel me schuldig, alleen staan in deze strijd. Die strijd zit in mijn hoofd. Kunt u daar wat meer over vertellen?” Een ander vraagt of het waar is dat ze aan het eind van de ochtend een certificaat krijgen. Ik antwoord bevestigend. „Jullie krijgen een certificaat als jullie deze ochtend met goed gevolg doorlopen.” Het is even stil.

Overwonnen

Peter zucht en neemt het woord. „Ik heb zelfs nog geen schoenveterdiploma.” De groep lacht. „Nee, effe serieus. Ik heb tot mijn elfde jaar klittenbandschoenen gehad. Ik kon niet strikken en niemand wilde het mij leren. Dit zou mijn eerste certificaat zijn alhoewel ik al 22 jaar ben.” De groep valt stil. „Sorry Peet, ik dacht dat je een grapje maakte. Pfff … dat is heftig. Je hebt lang voor schut gelopen?”

„Ja, ik ben veel geplaagd met die rare schoenen. Maar ik heb dat overwonnen.” Peter valt even stil. Ik voel de verwaarlozing in zijn jeugd. Ouders die hem niet eens hebben geleerd om zijn veters te strikken. „Maar niet getreurd, ik ben nu hulpmonteur geworden, en heb dat helemaal zelf geleerd. Ik kon lang geen veters strikken, maar kan nu wel van alles maken en repareren. Zelfs zonder een schoenveterdiploma.”

Peter slaat met de vuist op tafel. Opnieuw stilte. Een van de deelnemers vult aan. „Ik studeer nu aan de universiteit. Ik heb al vroeg veters leren strikken. Maar dat heeft me niet ver gebracht. Ik stel me vaak boven andere mensen. Dat doe ik omdat ik me heel onzeker voel. En met mijn handen kan ik niets maken. Ik ben gewoon onhandig. Ik heb respect voor jou als monteur Peter, ook al kon je pas laat je veters strikken. Wat mij betreft krijg jij straks als eerste je certificaat. Dat heb je wel verdiend. Wat heb jij veel overwonnen in je leven, zonder schoenveterdiploma.”

Na een ochtend van hard werken, een persoonlijke missie en visie schrijven, aangeven wat je wilt bereiken en vooral waar je mee gaat stoppen is het tijd voor de uitreiking van het certificaat. Peter krijgt als eerste het certificaat uitgereikt met een handboekje over persoonlijk leiderschap. Ik zie een traan in zijn ooghoek en ook bij de academicus. Ze zijn trots op elkaar, en dat zonder een schoenveterdiploma.

Gabriël Anthonio is bestuurder bij Verslavingszorg Noord Nederland en bijzonder hoogleraar aan de RUG.