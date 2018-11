Wat voor unie is Europese Unie?

Tamarah Benima

Wat weet ik eigenlijk over het ontstaan van de Europese Unie? Eerlijk gezegd: bitter weinig. Een luisterboek van de Engelse historicus Richard T. Griffiths, getiteld History of the European Union, heeft me bijgepraat. Griffiths doceerde aan universiteiten in Amsterdam, Florence en Leiden. Hij brengt het verhaal met verve en is gespeend van enige twijfel over zijn inzichten.

De EU vindt niet in ieders ogen genade. Zo is er een oorlog tussen de EU en Italië omdat Italië eerst zijn armsten te eten wil geven en geld bijdrukt, en stortte Jean-Claude Junckers en Brusselse kompanen onlangs alle Europese regeringen in verwarring met de vraag om te kiezen voor zomertijd of wintertijd. Wat enorm opvalt aan het verhaal van Griffiths is dat ‘Europa’ 45 jaar lang bijna uitsluitend werd opgevat als ‘West-Europa’ door de oprichters. Dat ook Midden-Europa en Oost-Europa tot ‘Europa’ horen, was uit hun zicht verdwenen. Dat er een gapende kloof loopt, dwars door Europa, is daardoor nog iedere dag zichtbaar. Begrijpt West-Europa echt hoe het voelde om onder de voet te worden gelopen door de Sovjets en die vervolgens decennia te moeten dulden? Dan wil je een heel lange tijd zo veel mogelijk zelf beslissen wat goed en wat niet goed voor je is. Wat ook opvalt is dat Engeland zich weliswaar aansloot bij de EU, maar daar door in financiële problemen kwam. De brexit heeft een lange voorgeschiedenis.

En dan is er nog Sicco Mansholt: architect van het Europese landbouwbeleid. Griffiths roept herinneringen op aan de boterbergen, de wijnmeren en de melkzeeën. Bijna al het EU-geld ging naar boeren die vaste hoge prijzen kregen, terwijl de nieuwe landbouwtechnologie de productie van voedsel juist goedkoper maakte. Goede bedoelingen hadden desastreuze gevolgen. Doel van alles was: voorkomen van oorlog. Maar de werkelijkheid is zo complex – zeker de Europese – dat de analysen en modellen van de EU-politici tekort schieten. Als je de geschiedenis van de EU volgt, is het beslist niet zeker wat voor unie ‘Europa’ gaat worden.