Verhalen voor de menselijke ziel

Kloosterspiritualiteit – dat klinkt ouderwets. Toch kunnen oude bronnen van het christendom mensen herkenning geven, bijvoorbeeld het erfgoed van de Cisterciënzers. Pater Guerric Aerden blijkt een prettige gids langs gelovige schrijvers uit een ander tijdperk.

In de kerkelijke wereld van vandaag stelt men, als het om geloof in basale zin gaat, uiteenlopende vragen. Voor de ene groep telt de vraag: is er nog méér? Mogen we niet veel meer verwachten aan heil, geluk, genezing en redding? De recent gehouden conferentie There is More! van het Evangelisch Werkverband is daarvan een voorbeeld. Anderen stellen zich de vraag: wat kunnen we nog vasthouden van het geloof, in een tijd waarin geloven steeds moeilijker wordt? In het laatste geval lijkt het te gaan om een minimum waaraan men zich vastklampt, terwijl de eerste groep graag ‘meer’ en ‘groter’ wil, niet geplaagd door innerlijke twijfels.

Het mooie van christelijke bronnen uit het verleden is dat ze ‘boven de partijen’ staan. Ze zijn niet zomaar het bezit van de ene of juist van de andere groep in het hedendaagse kerkelijke veld. Op verschillende manieren kun je er vandaag iets in vinden.

Het zou wel eens kunnen dat de zogenoemde cisterciënzer spiritualiteit voor een brede groep hedendaagse zoekers en gelovigen iets te bieden heeft. Men zou dan in elk geval het boek School van de liefde ter hand moeten nemen, geschreven door pater Guerric Aerden (1955). In dit uitnodigende en heldere boek gaat het besef van de ondoorgrondelijkheid van het goddelijke mysterie hand in hand met de aansporing tot toewijding, liefde dus.

Heilzame beweging

Niet zomaar mikkend op spektakel of op succesvol geloven, maar op de heilzame beweging waarin het hart zich opent voor ‘het andere’, voor God. De schrijvers uit deze mystieke geloofstraditie hebben daarbij besef van de ontoereikendheid van onze vastliggende ideeën. Maar om toewijding gaat het zéker, in deze ‘school van de liefde’.

De cisterciënzer kloosterorde ontstond rond 1200 in Frankrijk. Zoals steeds met kloosterorden gaat het hier om een spirituele vernieuwingsbeweging met eigen accenten. Kenmerkend voor de cisterciënzers is de focus op de liefde en op de innerlijke relatie tot God. Vandaar de boektitel School van de liefde.

Innerlijke transformatie

Een paar jaar geleden verscheen een andere publicatie met teksten uit deze spirituele sfeer, met de kenmerkende titel Godsliefde. Toch gaat hier niet simpelweg over menselijke emoties die op God worden geprojecteerd, zoals vandaag wel gebruikelijk is. Liefde is bij deze auteurs iets anders dan een fijne ervaring. Je treft hier besef aan van de verhevenheid van God en van de goddelijke liefde, die van mensen een innerlijke transformatie vergt.

De focus ligt overigens niet alleen bij de liefde als geestelijk fenomeen, maar ook als een psychische ervaring. Het waren zielenkenners, die cisterciënzers! Ze spreken graag over karaktereigenschappen, over psychische ervaringen, juist omdat het erom gaat de weg van het innerlijk vrij te maken naar God en naar de medemens.

Hun teksten zijn doordrenkt van Bijbelse verwijzingen en verhalen, die toegepast worden op de mens en zijn geestelijke pelgrimage. Guerric Aerden, schrijver van dit boek, weet dit alles zeer fris voor het voetlicht te brengen, met een historische dimensie die nergens oubollig wordt. Hij weet wat zijn lezers nodig hebben: ‘Geschiedenis is goed, zelfs noodzakelijk voor de ziel. De menselijke ziel leeft van verhalen en sporen uit het verleden.’

Kopmannen

Het aardige van School van de liefde is de presentatie van diverse ‘kopmannen’ uit de cisterciënzer geloofsbeweging. Bernardus van Clairvaux (1090-1153), de vaandeldrager der cisterciënzers, krijgt vanzelf veel aandacht, aan de hand van diverse thema’s. Hij blijkt zeker niet wars van het concrete, gewone leven maar bij momenten reikt hij mét zijn lezer naar mystieke hoogten, verlangend naar de ontmoeting met God.

Naast deze hoofdfiguur uit de kloosterbeweging brengt Aerden ook Willem van Saint-Thierry (1080- 1148), afkomstig uit de Lage Landen, ter sprake. Deze Willem had een sterke focus op de geestelijke vervoering, maar hij was ook een nuchter mens, die ook wel snapte dat niet iedereen een directe mystieke ervaring van God kreeg. Hij benadrukte dat je een geestelijke ervaring gewoonweg niet zelf voor elkaar kunt krijgen; die inspanning kun je dus beter achterwege laten.

Het is per slot van rekening een kwestie van genade of je innerlijk zal worden opgetild tot in hemelse sferen. Maar áls het eenmaal zover is dat je de ‘hemelse kus’ ontvangt, besef je dat dit het allerhoogste is: ‘De blijvende schouwing komt in de plaats van de voorlopige troost, het zien van aangezicht tot aangezicht in de plaats van het zien in spiegels en raadsels.’

Kader

Naast Willem van Saint-Thierry komen ook Aelred van Rievaulx, Guerric van Igny en Isaac van Stella ter sprake, allemaal verwante cisterciënzers uit die periode. De schrijver van dit boek plaatst deze geestelijken en hun spirituele beweging in een historisch en cultureel kader.

Dat geeft op een prettige manier ruimte aan de lezer: je ontmoet gelovige schrijvers uit een ander tijdperk, ze leefden in een andere wereld, die niettemin de onze raakt – en wij kunnen ons er op onze eigen manier toe verhouden.

Een betere gids dan Guerric Aerden kun je je niet wensen: wat hij hier allemaal weet te vertellen, met kennis van zaken, is tevens een vriendelijke uitnodiging aan de lezer.