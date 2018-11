Verbondenheid met vervolgde kerk

Lodewijk Born

In de Jaarbeurs in Utrecht vond vorige week zaterdag de jaarlijkse Open Doors-dag plaats. Centraal stond de verbondenheid met de vervolgde kerk, maar ook klonk de oproep om in Nederland niet te zwijgen als christenen.

De Open Doors-dag is een bijzonder fenomeen in Nederland. Want welke christelijke organisatie – naast de Evangelische Omroep – krijgt het voor elkaar om een Jaarbeurs met achtduizend bezoekers te vullen? Ieder jaar weer. Stichting Open Doors, ooit opgericht door Anne der Bijl (90), weet jong en oud warm te maken voor het thema christenvervolging.

De toogdagen begonnen in de jaren tachtig. Eerder waren er zelfs twee per jaar. Met ook nog een aparte dag waarop alleen maar gebeden werd. Nu is dat met indrukwekkende – en lange – getuigenissen verweven in één Open Doors-dag.

Alle leeftijden

Er zijn in het beursgebouw gelovigen van alle leeftijden – met kinderwagen en al. Bij binnenkomst wordt aangegeven dat de kinderprogramma’s vol zitten. Er zijn achthonderd kinderen die een eigen programma volgen, gericht op hun leeftijd. Op een ontmoetingsplein zijn allemaal boeken te koop waarin over het thema vervolging en verdrukking te lezen is. Met als gemene deler: er is hoop in Christus. Het kwade overwint niet.

Wereldwijd worden 215 miljoen mensen vanwege het christelijk geloof gediscrimineerd, vervolgd – in meer of mindere mate. En Open Doors zendt de boodschap uit dat het niet alleen hún verdrukking is maar die van alle christenen samen. Waar één lid lijdt, lijden allen.

Aan het begin van de dag komen op grote beeldschermen kort de verhalen al in beeld. In tranen vertelt een vrouw wat haar is overkomen. Maar opgeven? Nee. ‘Grote God wij loven U’, klinkt er vervolgens uit de kelen van de duizenden. ,,Heel veel mensen in het buitenland weten dat deze Open Doors-dag hier vandaag is. Dat hebben we ze verteld. Ze weten dat er voor ze wordt gebeden. Wij geloven dat God onze gebeden zal verhoren er iets mee zal doen!”, aldus gastheer Ron van der Spoel, die zelf verbonden is aan Open Doors en de hele wereld over gaat om pastors te bemoedigen.

Engelenmacht

Directeur Maarten Dees van Open Doors bidt dat er ,,een engelenmacht om de Jaarbeurs mag zijn”. Want juist ook vandaag is er de bedreiging en beproeving van het kwade, die eigenlijk helemaal niet wil dat er zoveel christenen in een Utrechtse evenementenhal bijeen zijn tegen christenvervolging, zo weet hij. Dees groeide zelf op in een groot gezin in Zeeland en thuis werden ,,kaarten geschreven aan christenen achter het IJzeren Gordijn”. Later zocht hij christenen in de verdrukking op. ,,Ik ben gaan reizen en dan gebeurt er iets met je.” Dees vertelt hoe hij ziet wat de vervolgde kerk voor impact heeft. Kerken en gelovigen worden verbonden door dat ene verhaal.

,,Kerkmuren vallen weg.” Hij heeft een verlangen voor Nederland. ,,Dat er in elke kerk, elke plaats, ambassadeurs voor de vervolgde kerk zullen zijn.” Van der Spoel rekent voor dat er vandaag dan achtduizend bij kunnen komen. Maar eigenlijk zijn velen in de zaal al die ambassadeurs.

Het thema van de dag is ‘Eén in Hem’. Jurjen ten Brinke is voorganger van een multiculturele gemeente in Amsterdam-Noord en reisde verschillende keren naar de vervolgde kerk. Hij doet een oproep in zijn preek over Kolossenzen 1:12-20. ,,Zou jij deel willen uitmaken van zijn team, waarin Hij voorop gaat?” Als Jezus in je leven komt, ontstaat er een aardbeving, zo zegt hij. ,,Je hele leven gaat er aan. Hij komt op de eerste plaats. Je mag alles aan Hem vragen en alles van Hem verwachten.”

Nauwer verbonden

Ten Brinke benadrukt dat een bijeenkomst zoals die vandaag georganiseerd is er niet is om met alleen een soort verbazing – ootmoed – te luisteren naar hoe sterk en geweldig het geloof van de verdrukte christenen elders is. Het gaat om ‘dicht bij Christus te leven’ en wie dat doet zal zich ook automatisch nauwer verbonden met het verhaal van de lijdende kerk. Hij illustreert het met een fietswiel, waar Christus het centrum is en de gelovigen de spaken.

Diverse buitenlandse sprekers vertellen hun verhaal. Vooraf is gezegd dat er niet gefilmd en gefotografeerd mag worden. Dat kan hen ernstig in gevaar brengen, zo weet Ron van der Spoel. ‘Broeder Samuël’ is dus een schuilnaam. Hij komt uit India en in dat land kun je maar beter geen christen zijn, blijkt uit zijn getuigenis.

Hij vertelt het verhaal van een voorgangersechtpaar dat met succes zendingswerk verricht, onder hindoe-kinderen. Op een dag worden ze door school gebeld dat het niet goed gaat met hun vierjarige dochtertje.

Ze kunnen eerst niet ontdekken wat er met haar aan de hand is, maar dan volgt een verschrikkelijke constatering: ze is verkracht. De ouders zijn lamgeslagen en gaan naar de politie maar die doen niks. Ze zeggen dat het hun eigen schuld is omdat ze als christenen dit zendingswerk doen, wat de radicale hindoes niet willen. ,,Ik kan wel honderd van zulke verhalen vertellen”, zegt Samuël.

Wegvagen

Een fundamentalistische hindoeleider wil dat op uiterlijk 31 december 2021 alle christenen ,,zijn weggevaagd”. De zittende regering zal dit nooit hardop zeggen, maar onderschrijft het door christenvervolging ongestraft te laten. Dat wegvagen gaat ze niet lukken, zegt Samuël zonder enige twijfel. Hij ziet namelijk groei van het christendom, van kerken – ook al is die soms maar klein. Hij ziet hoe christenen in zijn land dagelijks leven vanuit de kracht van Jezus, die voor hen de dood overwon. Hij doet een bewogen oproep aan de mensen om ook hun leven volledig te geven aan de Heer – of misschien opnieuw.

Op het podium wordt een kring rond hem gevormd en dat is het startsein voor een gebed voor India. In de zaal pakken mensen elkaars handen vast. Een vrouw bidt voor de Indiase christenen: ,,U bent met hen. Bent de beschermer, de Schepper. Er is geen andere God!’ Er klinkt: ‘Verlos India van den boze! Laat Uw Koninkrijk komen. Heer zegen India!’ Ron der Spoel bidt voor de Nederlandse christenen: om niet te zwijgen. Om te blijven getuigen van het evangelie en van God op het werk, op de sportclub, waar dan ook maar. ,,Maak ons net zo moedig als de christenen daar.”