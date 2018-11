Meerderheidsdenken is moeilijk te omzeilen

De Haagse week

Henk van der Laan

Democratie betekent ‘regeren door het volk’. Dat klinkt simpeler dan het is. Want hoe regel je dat? En vooral, wat is een democratisch besluit?

Vier onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam bekeken recent de ideeën over democratie onder jongeren. Het opvallendste is dat de ondervraagde jongeren toen ze veertien jaar waren, democratische besluitvorming zagen als rekening houden met de mening van de meerderheid én de belangen van minderheden. Maar toen de groep jongeren zestien was geworden, bleken de meesten te vinden dat democratie is wat de meerderheid wil, zelfs al is die meerderheid miniem. Nog opvallender was dat dit meerderheidsdenken vooral voorkwam bij de jongeren die zeiden politiek en actualiteit actief te volgen. Want daaruit maken zij op dat wat de meerderheid vindt, telt.

Ruimte

En eigenlijk klopt dit ook. In theorie is de Nederlandse democratie gericht op het consensusmodel. Door de evenredige vertegenwoordiging is er in ons parlement ruimte voor elk minderheidsgroep of ideologische stroming. Deze vertegenwoordigers zouden dan met elkaar moeten praten en tot een beslissing komen waarin zoveel mogelijk groepen zich kunnen vinden.

Maar deze praktijk doet zich nooit voor. Sinds het kabinet-Colijn V in 1939 na vijf dagen regen naar huis gestuurd werd door de Kamer, bestaat in Nederland de ongeschreven regel dat een kabinet moet steunen op een meerderheid in de Staten-Generaal. Om die reden hebben we nu een kabinet dat steunt op vier partijen die samen 76 zetels hebben.

Wat deze vier partijen vorig jaar na lang praten hebben afgesproken in het regeerakkoord, wordt nu uitgevoerd. De andere negen partijen in het parlement staan bij deze besluitvorming grotendeels buitenspel.

Ostragorski-paradox

Dat leidt tot gekke dingen. Zo heeft het maandagse coalitieoverleg van de leiders van de vier regeringspartijen meer invloed dan de Tweede Kamer of zelfs de ministerraad. Een ander gek fenomeen is de Ostragorski-paradox. Dit houdt in dat een regering die steunt op een democratisch gekozen meerderheid beleid kan maken dat gesteund wordt door een minderheid van de bevolking. Bijvoorbeeld doordat een partij die een minderheidsstandpunt inneemt door afspraken binnen een regeringscoalitie toch een meerheid voor een plan krijgt.

Een oplossing voor deze Ostragorski-paradox is volgens enkele politicologen een correctief referendum. Op die manier kan een meerderheid van de kiezers een besluit dat voortkomt uit een minderheidsbelang terugfluiten. Maar als iets het symbool is van meerderheidsdenken dan is dat het referendum wel.

Minderheidskabinet

Een andere oplossing is als kabinet en parlement minder verweven zijn, maar met elkaar in overleg moeten over besluitvorming. Dat kan bijvoorbeeld door een minderheidskabinet te vormen.

Toch zal het er niet zo snel van komen. Want bestuurders houden van veel dingen maar van stabiliteit en voorspelbaarheid nog het meest. En een minderheidskabinet dat steeds op zoek moet naar een meerderheid, kan maar zo struikelen. Daarom zullen we nog niet zo snel af zijn van de regeerakkoorden en de Torentjesoverleggen.