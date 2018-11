Het begon allemaal met een zakbijbeltje van Sinterklaas

Lodewijk Born

Hoe wordt thuis de Bijbel gelezen? En op welk moment? Friesch Dagblad-lezers vertellen hierover in aanloop naar Nationale Bijbelzondag (28 oktober). Deel vier: Bindert Hovinga (73) uit Terneuzen.

,,Toen ik veertien was kreeg ik met sinterklaas een zakbijbel. Iedere avond probeerde ik daaruit te lezen voordat ik ging slapen. Vervolgens probeerde ik aan de hand van het gelezene daar met de Heer over te spreken in het gebed. Soms waren de gedeelten wel eens moeilijk, vooral de profeet Ezechiël. Toch probeerde ik dit. Van mijn zakcenten kocht ik toen ik zestien was een boek, een dubbele pocket: De schoonheid van de bijbel van dr. B. Wielinga. Daarin maakte hij je wegwijs in de poëzie van de Bijbelse teksten en van de proza uiteraard.”

,,Eigenlijk heb ik het Bijbellezen altijd volgehouden. Nu ben ik zo’n zestig jaar ouder en nog doe ik het en ik leef erbij. Indertijd, toen ik gardenier was, zo’n dertig jaar geleden, las ik ’s morgens bij het opstaan een tekst aan de hand van een scheurkalender. Vervolgens kwam je thuis om een uur of twaalf ’s middags en werd er aan tafel uit de Bijbel gelezen. ’s Avonds was dat vaak een gedeelte uit een kinderbijbel, die wij van onze ouders gekregen hadden om aan onze kinderen voor te lezen. Een kinderbijbel van Anna de Vries of W.G. van de Hulst en nog weer later De hillige histoarje van Ulbe van Houten.”

,,Nu lees ik alleen of samen met mijn vrouw, als wij samen ontbijten, iedere ochtend een psalm of een gedeelte ervan uit de Fryske Bibel. ’s Middags en ’s avonds bij de maaltijden lezen we uit de NBVvertaling van 2004, altijd gewoon een gedeelte van een Bijbelboek. Op dit moment uit 1 Samuël. Ook dan proberen wij aan de hand van het gelezene in het gebed er met onze Heer erover te spreken. Gewoon over de beloften of de vermaningen van de verhalen tot ons laten komen en daarover iets te zeggen in het gebed.”

Verbi divini

,,Na mijn periode van bloembollenkweker, 25 jaar ongeveer, mocht ik de laatste 35 jaar zelfs mijn beroep ervan maken met het lezen én verklaren van het Woord. Voor mijn theologiestudie uiteraard, maar ook als catecheet, voorganger en later als predikant. Ik vind de titel Verbi divini minister iets geweldigs – en dat ik die mag dragen. Verwonderd ben ik daar nog over. Verwonderend ga ik nog met de teksten uit de Bijbel om. Maar ook is er de verwondering over dat je mensen even mag ontmoeten, ‘een eindje mee op weg mag gaan’.”

,,Als predikant lees en vertaal ik het gedeelte waar ik over preek eerst vanuit de grondtekst, Hebreeuws of Grieks dus. Dan kruip je als het ware door zo’n tekst en zie je de verschillende betekenissen van zo’n gedeelte – of van woorden daarin. Het is als een kristal, zo mooi. Dat zie ik weer iets van die schoonheid waar Wielinga mij als zeventienjarige jongen inwijdde. Ook is het heel fijn om anderen deelgenoot proberen te maken van datgene wat we in de Bijbel lezen en horen van onze Heer en Zaligmaker.”

,,Ik preek nog zo’n veertig keer per jaar in verschillende kerken en ik leid gesprekskringen. Als onderwerp kies ik vaak ‘de omgang met onze Heer’, hoe Hij een werkelijkheid is of mag worden in je dagelijks bestaan. Ik leid dit seizoen ook een kring over bidden. Daar komt ook het lezen uit de Bijbel en het verstaan van de teksten voor onszelf bij aan de orde. Mijn grootse wens is dat anderen daar ook de rijkdom van zien. Hoe onze Heer met ieder van ons omgang wil hebben via zijn Woord en door zijn Geest om Hem te verstaan.”

Tweerichtingsverkeer

,,Ik ben er dankbaar voor dat ik van jongs af aan daarin opgegroeid ben. De basis was dat ik het bijbeltje dat ik van mijn ouders kreeg en dat zij mij erin voorgingen om die omgang via het Woord en het gebed met onze Heer te hebben. Tweerichtingsverkeer dus. De Heer spreekt en wij mogen antwoorden. Wij spreken Hem aan en Hij antwoordt”.

,,Als ik denk aan mijn favoriete Bijbelgedeelte, dan ga ik weer terug naar mijn jeugd. Toen we een jaar of zeventien waren gingen wij als jongeren naar zendingsconferenties. Deze werden gehouden op Staniastate in Oentsjerk. Op een van die dagen was er oudere frêle dame, mevrouw Lies Goemaat. Ze was verpleegster geweest in Indonesië. Voordat ze ons als jongens en meiden van haar werk vertelde, las ze met ons uit de Bijbel: 1 Petrus 2. Daar werd ik geraakt door de volgende tekst: ‘Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht: u eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen.’ Ik heb daarin de stem voor mezelf van God gehoord en nog mag ik van de Magnalia Dei – de grote werken van God – vertellen.”

,,Voor mij zijn ook de Psalm 27 (‘De Here is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen?’) en Psalm 84 (‘Hoe liefelijk zijn uw woningen, o HERE der heerscharen’) mij erg dierbaar. Hierin wordt het verlangen van ons naar Hem die mij liefheeft onder woorden gebracht.”