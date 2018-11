Decentralisering van de zorg is lang niet altijd een succes

Pieter Anko de Vries

Het klonk mooi. De uitvoering van het beleid van de verzorgingsstaat moet dicht bij de burgers liggen. Dus gemeenten moeten het uitvoeren, zo werd in 2015 bepaald. Het is geen onverdeeld succes.

Het werd ooit door de regering verkocht als een manier om hulpbehoevende mensen beter te kunnen helpen. Het was vooral een bezuinigingsmaatregel, maar de redenering erachter mag niet alleen maar als een excuus voor bezuinigingsbeleid worden beschouwd. Gemeenten staan dichter bij burgers dan de rijksoverheid en kunnen daarom beter de behoeften van mensen peilen en maatwerk leveren om hen te helpen.

Maar zo makkelijk als het beleid in 2015 werd verkocht ligt het allemaal niet, zo blijkt uit het onderzoek De verhuizing van de verzorgingsstaat, dat is gepubliceerd onder redactie van Femmianne Berdewold, Jan Willem Duyvendak, Thomas Kampen, Evelien Tonkens en Loes Verplanke. Een groep onderzoekers heeft bekeken wat het nieuwe beleid tot nog toe heeft opgeleverd.

Het opmerkelijkste dat naar voren komt in het boek is het democratisch tekort. Er is nauwelijks discussie over wat burgers eigenlijk zelf wensen. Ze moeten meer voor elkaar en meer zelf doen. Het woord ‘noodzakelijk’ speelt een belangrijke rol. In de discussies over de verzorgingsstaat hoor je frasen als ‘het is niet meer van deze tijd’, ‘we ontkomen niet aan’, ‘het is nou eenmaal onhoudbaar’. Dit soort argumenten slaan de democratische discussie dood. Zowel op landelijk als lokaal niveau vindt geen democratische discussie plaats over wat burgers echt willen. Is die zelfredzaamheid en onderlinge hulp wel echt noodzakelijk? Niemand die het echt weet of de mogelijkheid in de verschillende vergaderzalen van het land erover te beslissen.

Gesteund

Daarnaast is uit het onderzoek gebleken dat professionals en wijkteams die de mensen bezoeken zich niet of nauwelijks gesteund voelen. Zij staan er vaak alleen voor. Opmerkelijk is wel dat ze meestal heel anders handelen dan het formele beleid voorschrijft. Ze doen vaak meer en werken persoonlijker en met meer mededogen dan de regels voorschrijven. Ze vinden zelf manieren om om te gaan met onduidelijke en intern tegenstrijdige taken. De werkers vullen netjes de benodigde formulieren en daarmee is hun werk ook weer formeel gedaan. Geen haan bij de beleidsmakers die er naar kraait. Er gaapt met andere woorden een groot gat tussen beleid en uitvoering. Beleidsmakers zien de papieren werkelijkheid en denken dat alles goed gaat, uitvoerders weten wel beter en voelen zich ook goed bij wat ze doen.

Daarnaast is er een te groot optimisme over de solidariteit tussen mensen. Mensen die hulp nodig hebben moeten een beroep doen op hun sociale contacten. Dat kan niet iedereen: schaamte en schuldgevoelens spelen een grote rol als familieleden, buren en vrienden moeten worden ingeroepen voor hulp.

Hoe lang moet iemand zich inzetten voor een naaste? En hoe lang durft iemand hulp van anderen te blijven vragen? Dit soort vragen kunnen een zware wissel trekken op relaties die door hulpvragen plotseling kunnen veranderen.

De verhuizing van de verzorgingsstaat. Femmiane Bredewold e.a. (red). Van Gennep, 22,50 euro