Veel Friese kerken steunen opvang in de kerk

Jan Auke Brink

In een Katwijkse kerk houdt het Armeense gezin Tamrazyan zich schuil om uitzetting te voorkomen. Veel Friese kerken steunen en begrijpen de beweegredenen van de Katwijkse kerk, zo blijkt uit een rondgang. Classispredikant Wim Beekman: ,,Ook wij zouden om de mensen heen gaan staan.”

Ik keur het niet goed, maar ik vind het wel goed”, zegt classis-predikant van Friesland Wim Beekman over een eventuele continu durende kerkdienst, waarbij het gezin op die manier wordt beschermd tegen een inval van de vreemdelingendienst. ,,Het zou een oneigenlijk gebruik van de dienst zijn, maar ik heb geleerd van de Friezen: als het niet kan zoals het moet, moet het maar zoals het kan. Ik krijg wel echt een warm hart van de actie in Katwijk.”

De Armeense Hayarpi (21), haar broertje Warduhi (19) en zusje Seyran (15) zochten drie weken geleden onderdak in de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Katwijk. Na negen jaar verblijf in Nederland dreigt voor hen nu uitzetting naar Armenië.

Tijdens een bijeenkomst (vorige week woensdag) in Amsterdam kwamen zo’n 25 vertegenwoordigers van kerken uit heel Nederland samen om te praten over de opvang van het gezin. Een uitkomst van de bijeenkomst is dat alle deelnemers van het gesprek zich eensgezind achter de kerk van Katwijk scharen.

Bescherming

Rikko Voorberg, woordvoerder van de groep die samenkwam: ,,Natuurlijk moet je als kerk helpen wanneer iemand aanklopt. En wij hebben weer hulp aangeboden aan de kerk van Katwijk. Er is over gespeculeerd dat we het gezin steeds van de ene kerk naar de andere zouden brengen, maar dat gaan we niet doen. De basis is de bescherming van het gezin, we gaan ze niet van hot naar her slepen. We hebben voorgesteld dat wisselend mensen bij het gezin aanwezig zijn om te waken. Dan houden we een lichte vorm van een dienst. De dominee heeft blij gereageerd op dat voorstel en hij bespreekt dat nu met de kerkenraad.”

Tijdens een dienst is het gezin veilig, meent Voorberg. John van Tilborg, directeur van Inlia – een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen – onderschrijft dat. ,,Kerkasiel bestaat officieel niet in Nederland, maar de kerkdienst is wel beschermd. Daar mag niet worden binnengetreden, net zoals dat ook in het parlement niet mag.”

Tijdens de bijeenkomst in Amsterdam is niet alleen over het gezin in Katwijk gesproken, maar ook over de ongeveer vierhonderd kinderen die in een vergelijkbare situatie zitten. Voorberg: ,,Het is niet ondenkbaar dat andere gezinnen ook bij kerken aankloppen. We moeten gezamenlijk bespreken hoe we daarmee omgaan.”

Gezamenlijk optrekken

Margarithe Veen, predikant van de Protestantse Gemeente Achlum & Hitzum en voorzitter van de Friese Raad van Kerken onderschrijft het belang van het gezamenlijk optrekken. ,,Ik was er niet bij in Amsterdam, maar ik vind het heel goed dat andere kerken hulp bieden aan de kerk in Katwijk. Want het is heel zwaar als je er alleen voorstaat, ieder voor zich kan dat niet dragen. Het is belangrijk om als collectief naar buiten te treden. Dat geeft misschien spanningen, maar het maakt ook duidelijk dat het christendom een belangrijke opdracht heeft.”

Veen roept de kinderen Lili en Howick in herinnering, die aan het einde van de zomer in grote onzekerheid verkeerden of ze Nederland zouden worden uitgezet. Pas op het allerlaatste moment werd duidelijk dat ze toch mochten blijven. ,,Nu gebeurt het opnieuw. Hoe lang willen we kinderen in onzekerheid laten leven? Is dit de samenleving die we nastreven? Voor mij is de boodschap vanuit het evangelie helder: je moet in de ander jezelf herkennen. We moeten omzien naar de vreemdeling. Daarbij heb je niks te verliezen, alleen maar te winnen.”

Bisschop Ron van den Hout van het bisdom Groningen-Leeuwarden is terughoudender. Hij kan niet op de situatie van het gezin ingaan: ,,Dit is een specifiek geval waar ik te weinig van weet om op te reageren.”

Wel erkent de bisschop de moeilijke situatie waar vluchtelingen soms in terecht komen: ,,Er zitten menselijke en politieke kanten aan. Vooral de problematiek van vluchtelingen die hier al zo lang verblijven is heel lastig.”

Een open deur?

Zou Friesland de kerkdeuren openen voor gezinnen die na lang verblijf in Nederland mogelijk worden uitgezet? Veen denkt van wel. ,,Ik zou mensen in zo’n geval willen opvangen. Maar dat is geen makkelijk ‘ja’. Want ik kan wel overtuigd zijn dat het moet vanuit het evangelie, maar ook ik kan het niet alleen.”

Classispredikant Beekman is er van overtuigd dat Veen in zo’n geval niet alleen zou staan: ,,Ik merk dat het onderwerp ieders aandacht heeft. Als zich in Friesland iets soortgelijks zou voordoen, zou daar veel steun voor zijn, daar ben ik van overtuigd. In plaatsen waar asielzoekerscentra staan zie ik dat er veel verbondenheid is tussen deze mensen en de kerken. We zouden om de mensen heen gaan staan.”

Dat spreekt ook voor zich, meent Beekman. ,,We spreken en zingen iedere zondag over liefde, over barmhartigheid. Dat moeten we ook in praktijk brengen. Ik begrijp wel dat er een streng asielbeleid is, maar de menselijkheid moet het eerste woord hebben.”