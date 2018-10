Van controleren naar profileren

De Haagse week

Henk van der Laan

Het begint bijna traditie te worden, de motie van wantrouwen van Geert Wilders tegen premier Rutte. Bij bijna elk debat haalt de PVV’er hem wel uit zijn binnenzak en het aantal is nauwelijks nog bij te houden.

Bij moties van wantrouwen ging er vroeger naar het schijnt (want dit is wel al lang geleden) een siddering door de Tweede Kamer. Een Kamerlid van de oppositie keurde weleens beleid af, stuurde zeker wel eens aan op een beleidswijziging, maar een motie van wantrouwen betekende dat het Kamerlid niets meer met de desbetreffende minister of kabinet te maken wilde hebben. De vertrouwensband werd doorgesneden, het was kapot.

Wilders intussen snijdt die band keer op keer door. En hij niet alleen, andere oppositiepartijen als de SP kunnen er ook wat van. Je zou zeggen, dan is je punt wel duidelijk. Even vreemd is het bij partijen die nu eens wel, nu eens niet een motie van wantrouwen tegen eenzelfde minister steunen. Blijkbaar kun je een minister openlijk wantrouwen om hem vervolgens even later weer te vertrouwen om dan een paar maanden later weer je wantrouwen uit te spreken.

Van iets wat ooit een uiterste middel was, een daad van zeldzame politiek brouille, wordt nu gesproken in termen van ‘daar heb je Wilders weer met zijn motie van wantrouwen’.

Dertigledendebat

Even bot is het middel van het dertigledendebat. Ooit, toen het nog spoeddebat heette, een middel voor een deel van de oppositie om een actueel onderwerp met urgentie te behandelen. Vorige week vierde dit middel een dubieus jubileum: er stonden honderd op de wachtlijst.

Zo staan er meerdere debatten op over de gaswinning in Groningen. Waardoor je je afvraagt of die onderwerpen niet samen behandeld kunnen worden tijdens een al gepland debat over gaswinning. Omdat de lijst zo lang is, blijven veel onderwerpen soms een paar weken liggen en is de noodzaak verdwenen. Sommige liggen dan zelfs te verstoffen. Zo moet het dertigledendebat over het besluit van China in april om Nederlands kalfsvlees toe te laten nog altijd gehouden worden. Terwijl deze week het eerste kalfsvlees al naar China is geëxporteerd.

Oppositiepartijen doen dit alles om gehoord te worden, en om te laten zien dat ze de coalitie stevig volgen. Maar omdat ze deze methoden zo vaak gebruiken komt het nauwelijks nog in het nieuws. En er is bijna geen burger die de saaie Regelingen van Werkzaamheden via internet volgt om zien welke dertigledendebatten er nu weer aangevraagd worden.

Vertekenend beeld

Daarom hebben partijen iets nieuws ontdekt: het plaatsen van filmpjes van hun debatbijdrage op sociale media. Dit geeft echter een vertekend beeld – want de zogenaamd scherpe vraag staat er wel op, maar het antwoord vaak niet. En er is nog een gevolg dat even treurig als lachwekkend is: om een filmpje te maken over de partijleider die die ene scherpe vraag aan de premier stelt, moet elke partijleider dezelfde vraag stellen in het debat.

Tot ergernis van Kamervoorzitter Arib. Want zij moet toezien dat Kamerleden het debat op deze manier niet gebruiken om de regering te controleren, maar om zichzelf te profileren.