OM hanteert twee maten

Tamarah Benima

Op 19 oktober 2015 deed Esther Voet, hoofdredacteur van het Nieuw Israelietisch Weekblad, aangifte wegens haatzaaien en oproepen tot geweld. Op sociale media was namelijk een ton uitgeloofd voor iedereen „die mij het hoofd komt brengen van Bart Schut, Esther Voet, Annabel Nanninga en Benjamin Netanyahu”. Ook de brandstapel kwam als verwensing langs. Bart Schut deed geen aangifte, Nanninga en Voet wel. Er kwam een voorlopige zitting, waarna de rechter besloot dat eerst uitgezocht moest worden in welke context het hoofd van de vier werd geëist. Wat schokkend is, een oproep tot geweld is een oproep tot geweld, ongeacht de context.

Daarna hoorde Voet niks meer, maar bleef het OM vragen wanneer aan de aanklacht gehoor zou worden gegeven. Op 15 oktober 2018 – nog net binnen de uiterste termijn van drie jaar vóórdat vervolging niet meer mogelijk was – kreeg Voet te horen wanneer de rechtszitting zal zijn. Vergelijk dit met de aanklacht tegen Shirin Musa. Zij leidt Femmes for Freedom, een organisatie die strijdt „tegen huwelijksdwang, kindhuwelijken, gedwongen achterlating, verborgen vrouwen en huwelijkse gevangenschap bij Nederlands meisjes en vrouwen”.

Musa moet op 13 december voor de rechter verschijnen vanwege twee tweets waarin zij zich niet aan leugens, haatzaaien of een oproep tot geweld schuldig maakte. Wat deed ze wel? Ze meldde dat een Haagse ambtenaar werd vervolgd wegens verkrachting van een minderjarige. De man werd uiteindelijk vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Maar Musa schreef ook dat meerdere vrouwen „zeggen dat ze door hem zijn aangerand”. Het is zeer problematisch als mensen worden beschuldigd van seksuele vergrijpen zonder zich te kunnen verweren. Dat deze man was genomineerd voor de Joke Smit-emancipatieprijs, maakt dat niet anders. Maar als je ziet wat voor oproepen tot geweld er rondgaan en dat de aanklachten daarover van bijvoorbeeld Telegraaf-journalist Wierd Duk keer op keer worden geseponeerd, terwijl justitie op Musa jaagt, dan vraag ik me af in wat voor angstwekkende juridische werkelijkheid we nu leven.