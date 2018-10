Meerderheid Nederlanders niet religieus

Lodewijk Born

Voor het eerst rekent een meerderheid van de Nederlandse bevolking zich niet tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering. In 2017 gaf minder dan de helft (49 procent) van de bevolking van vijftien jaar of ouder aan tot een religieuze groep te behoren. Een jaar eerder was dat nog de helft en in 2012 behoorde nog ruim de helft (54 procent) tot een religieuze groepering. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), in het onderzoek ‘Wie is religieus, en wie niet?’

Een op de zeven Nederlanders zegt nog regelmatig – ten minste één keer per maand – een religieuze dienst te bezoeken. Bijna een kwart van de bevolking geeft aan katholiek te zijn. 15 procent is protestants, 5 procent is moslim en 6 procent rekent zich tot een andere gezindte (zoals jodendom, hindoeïsme, boeddhisme en humanisme).

De gegevens over religie zijn vooral ontleend aan het onderzoek ‘Sociale samenhang en Welzijn’ (S&W) waar in de periode 2012-2017 meer dan 45.000 personen van vijftien jaar en ouder aan meewerkten. Ook zijn eerdere enquêtes en volkstellingen gebruikt. In 1971 ging nog 37 procent van de volwassen bevolking minstens een keer per maand naar een kerkdienst. Toen werd al duidelijk dat de secularisatie niet meer om te keren was.

In de decennia daarna kelderde het cijfer van gelovigen verder. In 2010 bleek uit cijfers van de ‘Enquête Beroepsbevolking’ dat nog maar 17,9 procent van de bevolking regelmatig naar de kerk, moskee of synagoge ging. Uit de recente cijfers over de periode 2012-2017 blijkt nu dat het wekelijks kerkbezoek een uitzondering is geworden. Van de Nederlanders van vijftien jaar en ouder doet nog maar 9,8 procent dit. 76,5 procent komt zelden of nooit in een godshuis.

Katholiek

Katholieken zijn het minst trouw in de kerkgang. 14 procent bezoekt nog de katholieke mis. Bij leden van de Protestantse Kerk (PKN) gaat het om 60 procent. Bij de hervormden is dat 30 procent. ‘De gereformeerden spannen de kroon, van hen gaan bijna zeven op de tien regelmatig naar de kerk, bijna zes op de tien doen dat wekelijks.’ Het CBS maakt in haar cijfers nog onderscheid tussen PKN, gereformeerd en hervormd.

Van de moslims gaat 42 procent minstens een keer per maand naar de moskee. Het CBS schat dat het totale aantal moslims in ons land moet worden bijgesteld. De 800.000 waar van uit werd gegaan wordt nu ‘een onderschatting’ genoemd.