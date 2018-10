Kille religiecijfers CBS zeggen niet alles

Lodewijk Born

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) presenteerde maandag de nieuwste cijfers over secularisatie in Nederland. Voor het eerst is daarbij de 50 procentgrens doorbroken. Het was wachten op het moment dat dit zou gebeuren. Maar toch zal het bij velen voelen als een markeringspunt. Nederland behoort nu tot de landen waar meer mensen niet-religieus zijn, dan dat ze een kerkelijke gezindte of levensbeschouwing aanhangen.

Nederland, waar het landschap altijd gedomineerd werd door kerktorens. Door monumentale kerken én door nieuwe gebouwen in stadswijken, waarvoor in de zestiger jaren onder hervormden en gereformeerden geld werd ingezameld. Wie had ooit kunnen bedenken dat binnen één mensenleven die kerken weer gesloten zouden worden – of erger, tegen de vlakte gingen?

Het is niet ondenkbaar dat de duiders in de praatprogramma’s met het nieuwste CBS-cijfer hun voordeel zullen doen. Het heeft een groot ‘zie je wel’-karakter. De categorie Nederlanders die er al niet meer kwamen, ziet bevestigd worden dat ze met velen zijn. Dat ze nu de meerderheid vormen zelfs. Degenen die (nog) gebleven zijn, moeten ervaren dat ze nog met weinigen over zijn. Wie trouw elke week een kerk bezoekt, behoort tot de laatsten der Mohikanen.

Race

Ook voor de kerken zal het geen verrassing zijn, dit CBS-cijfer. De kerkgenootschappen lopen een race waarbij ze al langer weten dat er meer afhakers dan nieuwkomers zijn. En kerkgangers die nu nog komen hoeven ook niet te denken dat de banken naast hen weer vol zullen stromen. De dubbele vergrijzing die er nog aan zit te komen, zal zorgen voor een nog verdere afname. Dat past overigens in een algehele Europese trend.

Waar het CBS vooral op focust, is lidmaatschap en het bezoek aan een godshuis – bijvoorbeeld een kerk of moskee. Alsof dat de enige indicatoren zijn van een geloof. De cijfers zeggen niets over het feit dat het geloof in Nederland een heel andere gedaante heeft aangenomen. De groep gelovigen is standvastiger, radicaler geworden – en misschien ook wel trouwer. Afgelopen weekend waren er in Utrecht duizenden gelovigen die opkwamen voor vervolgde christenen wereldwijd. En deze week zal er The Justice Conference worden gehouden waar 1500 christenen zich voor aangemeld hebben. Om te spreken hoe ze kunnen bijdragen aan meer rechtvaardigheid en minder armoede.

Mensen die om wat voor reden niet meer in een kerk komen of (niet meer) lid van een kerk zijn, kun je niet zomaar het stempel ‘niet religieus’ geven. Dat is een versimpeling van de werkelijkheid. Vanuit gelovige normen en waarden van vroeger – waar misschien afscheid van is genomen – gebeurt er nog heel veel in de samenleving. Alleen kille cijfers presenteren suggereert ten onrechte een eendimensionale teloorgang.