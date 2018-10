Eerst het zoeken, dan het redden

Tjerk de Reus

Rik Torfs, publicist uit Vlaanderen, is iemand die perfect past aan de borreltafel, als hij wijsheden formuleert over ‘het moderne leven’. Maar hij heeft wel wat te vertellen.

Het klinkt nogal stevig, de titel die Rik Torfs (1956) koos voor zijn nieuwe boek: Kardinale deugden. Zijn bespreking van deze deugden vormen ook nog eens een ‘inleiding tot het moderne leven’. Wie nu vermoedt dat dit boek zware kost biedt, vergist zich. Want Rik Torfs mag dan een man van de wetenschap zijn – hij was rector van de Katholieke Universiteit Leuven – hij herinnert je ook aan die gezellige oom die tijdens een verjaardagsvisite, dus tijdens de borrelpraatjes, opeens heel verstandige dingen beweerde, getuigend van bezonken wijsheid. Daarmee is meteen ook gezegd dat wat Torfs hier biedt, vaak van de korte baan is: veel blijft bij speldenprikken. Maar goed, het zijn rake prikken en wat hij roept, is vaak de moeite waard.

Gehavende deugdzaamheid

Torfs is een onderhoudende schrijver, soms grappig, vaak bezorgd, en altijd staat hij klaar om je de weg te wijzen in de wirwar van het moderne leven. Zo beëindigt hij ook zijn boek: ‘Gehavende deugdzaamheid volstaat. Hoe laveren wij aan de hand daarvan op een menselijke manier door de onvolmaakte wereld? Daar gaat dit boek over.’

Het is eigenlijk best lastig om op basis van de negen hoofdstukken van dit boek een reeks ‘kardinale deugden’ te formuleren. Wat Torfs te berde brengt, laat zich niet zomaar vangen in een enkele zin. Niettemin rijst er wel een globaal beeld op van wat Torfs zijn lezers wil meegeven. We voelen ons vandaag soms wat vervreemd in onze cultuur en in de samenleving, bijvoorbeeld als gevolg van de overheersende plaats die de wetenschap inneemt. De moderne wetenschap lijkt het enige ijkpunt van de waarheid te zijn. Torfs ziet dit anders: ‘Vaak denken mensen dat ze moeten kiezen, tussen geloof en rede, tussen kunst en onsterfelijkheid. Maar wie weet is dat niet zo, en is het dilemma een waangedachte die voortvloeit uit de beperktheid van de menselijke geest.’ Het is ook gewoon veel plezieriger leven als je afstand neemt van het idee dat er buiten de waarheid van de wetenschap niets is. Torfs: ‘Wie wetenschap en waarheid in één adem noemt, als synoniemen beschouwt, derhalve buiten de wetenschap weinig van waarde aantreft, kijkt anders tegen het bestaan aan dan wie levensbeschouwing belangrijk vindt, symbolische taal aanvoelt en herkent, in de werkelijkheid soms leugen en in het sprookje weleens waarheid ontdekt.’ Levensbeschouwelijke verbeelding en religie scheppen ‘ruimte’, aldus Torfs.

Vrijheid

Een groot thema vandaag de dag is de vrijheid. Er zijn zelfs partijen die dit in het vaandel voeren. Maar wat is vrijheid? Volgens Torfs neemt onze vrijheid juist af, hoewel we er hard om roepen. ‘De afgelopen jaren zijn regels strikter geworden, straffen strenger, de moraal absoluter, de waarheid parmantiger, de vrijheid voorwaardelijker.’ Juist nu er veel meer gepraat wordt over vrijheid, is er ook een veel strengere moraal. Je moet je conformeren aan de geldende moraal, anders word je niet serieus genomen. ‘Andersdenkenden zijn vandaag meteen onnadenkenden’, noteert Torfs gevat. Deze maatschappelijke ontwikkelingen vormen in zijn ogen een ‘buitengewoon merkwaardige evolutie’, waarbij hij zich niet wil neerleggen. ‘Ik hou van vrijheid, in het besef dat ze ons het dichtst bij de oplossing van onze problemen brengt. En als ze niet bestaat, is vrijheid een betere manier om te overleven dan dwang.’ Hoewel deze laatste zin mogelijk wat raadselachtig klinkt, noemt Torfs hier wel een kernwoord van de cultuur waartegen hij zich verzet: dwang. In ander verband noteert hij hierover: ‘Een mens is enkel gelukkig wanneer het niet hoeft. Wanneer geluk een vereiste is, is het geen geluk meer maar een vereiste.’

Door het hele boek heen klinken echo’s van het christendom, soms rechtstreeks uit Bijbelverhalen. Als Torfs in zijn slotbeschouwing terugkomt op de strenge morele maatstaven die wij hanteren, bespreekt hij de ontmoeting van Jezus met Zacheüs. Dat deze tollenaar niet wordt afgewezen, vindt Torfs cruciaal. Vooral is hij getroffen door de slotzin uit het verslag in Lukas: ‘De Mensenzoon is immers gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.’ Torfs: ‘Eerst het zoeken, dan het redden. Jezus die zoekt wie hij kan redden, zet zelf de eerste stap, in plaats van te veroordelen wie hij reddeloos verloren acht. Hij is niet alleen genereus tegenover wie kwaad deed, maar stelt ook hoge eisen aan wie meent goed te zijn. De veroordeling van het kwaad volstaat niet, zolang het niet ook de bedoeling blijft om te redden wie verloren leek.’ Deze kardinale deugdzaamheid verdient navolging, aldus Torfs.

Kardinale deugden. Een inleiding tot het moderne leven. Rik Torfs. Uitgeverij Polis,19,99 euro