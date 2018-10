Een statenbond of een federale staat: Amerikaanse lessen voor Europa

Pieter Anko de Vries

Populisten zeggen dat het volk de macht moet hebben. Maar een sterke staat of een sterk samenwerkingsverband van staten is gebaat bij instellingen die de zogenaamde wil van het volk juist in toom houden.

Er valt heel wat te leren van een achttiende-eeuws document uit een ander werelddeel: de Amerikaanse Federalist Papers. Onder redactie van Paul de Hert, Andreas Kinneging en Gerard Versluis worden de inzichten van enkele achttiende-eeuwse Amerikaanse denkers aan een analyse onderworpen.

Het gaat over vragen van vandaag de dag hoe je een samenleving kunt inrichten als je met elkaar van mening verschilt over de staatsrechtelijke consequenties ervan. Denk alleen maar over de kwestie of een rechter mag bepalen of de overheid zich wel goed genoeg inzet om de afgesproken klimaatdoelen te halen, zoals vorige week in ons land naar voren kwam tijdens de rechtszaak die klimaatorganisatie Urgenda tegen de staat had aangespannen.

Het laatste woord

Maar ook op een ander niveau spelen vragen van staatsinrichting en welk onderdeel van de trias politica (de machtsverdeling tussen wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht) uiteindelijk het laatste woord heeft. Bijvoorbeeld: hoe federaal moet Europa worden? Moeten we toe naar een bondsstaat of is het veel beter een losse bond van zelfstandige staten te blijven? De laatste onderzoeken naar hoe we over de Europese Unie denken laten zien dat vooral jongeren denken dat er zoveel problemen op ons afkomen dat we niet kunnen zonder een sterk Europees bewind. Dan gaat het niet alleen de economie, maar vooral ook over defensie, buitenlandse politiek en migratievraagstukken. En wat te denken van Europese lidstaten die knibbelen aan de basis van de rechtsstaat, zoals Hongarije en Polen? Mag het overkoepelende orgaan daarin ingrijpen?

Amerika was sinds 1776, na de onafhankelijkheidsoorlog van Engeland, een confederatie: een los samenwerkingsverband tussen dertien staten, zonder gedeelde grondwet en bijvoorbeeld geen bovenstatelijke bevoegdheid om belasting te innen. In deze situatie had elke staat, de facto een vetorecht. Dit verband was als een gekortwiekte vogel: de samenwerkende staten waren als geheel tot niets in staat. Zo’n staat kon nooit een vuist vormen tegen buitenlandse agressors of een geloofwaardig economisch of buitenlands beleid voeren. Er moest een gezamenlijke grondwet komen.

De discussie over de Amerikaanse grondwet ontpopte zich als een machtsstrijd tussen federalists en antifederalists. De eerste groep zocht vooral naar efficiënt bestuur, de tweede naar macht voor de bevolking in de afzonderlijke staten.

Ingetoomd

Ze waren het over één ding wel eens: de mens is slecht en moet worden ingetoomd. Zodra mensen aan de macht komen, zoeken ze hun eigen voordeel en verliest het streven naar het algemeen belang het pleit. Het parlement houdt de uitvoerende macht binnen de perken, maar wie controleert de volksvertegenwoordiging waarin mannetjesmakerij en het nastreven van het eigen belang zomaar hoogtij kunnen vieren?

De voorstanders van een federale staat zetten alles in op de rechters: het Hooggerechtshof met voor het leven benoemde rechters moeten boven de andere machten worden verheven. Nog steeds werkt het zo in de VS. En natuurlijk zijn er politieke benoemingen, maar de geschiedenis heeft uitgewezen dat bedachtzaamheid en beteugeling van een al te vergaande democratie en onafhankelijkheid van afzonderlijke staten zeer heilzaam is.

De Federalist Papers. Bakermat van het moderne constitutionalisme. Paul de Hert e.a. red. Damon, 29,90 euro