Wat kunnen pioniers leren van Hans Kazàn?

Jan Auke Brink

Wat kunnen we leren van onze fouten? Die vraag stond gisteren centraal op de bijeenkomst Failing forward, gericht op pioniers en kerkplanters. ,,Door onze mislukkingen te delen worden ze kleiner.”

De bijeenkomst in het gebouw van de Evangelische Omroep was georganiseerd door Kerklab, het platform voor samenwerking en uitwisseling rond kerkplanting in Nederland. De aanleiding voor de dag was het gevoel dat kerkelijk Nederland huiverig is voor het maken van fouten, terwijl dat toch kostbare leermomenten zouden moeten zijn – zeker voor pioniers en kerkplanters die buiten de gebaande paden treden om nieuwe doelgroepen te bereiken.

Om te leren hoe misstappen kunnen worden omgevormd tot bouwstenen, schotelde EO-presentator Bert van Leeuwen de aanwezigen een middag vol mislukkingen voor.

Eigen theater

De eerste mislukking kwam uit onverwachte hoek. Goochelaar Hans Kazàn deed op smakelijke wijze uit de doeken hoe hij had gefaald bij de realisatie van zijn grote droom: een eigen theater aan de Spaanse Costa del Sol. ,,Ik was een succesvolle goochelaar, had een televisieprogramma, maakte video-banden en verkocht goocheldozen. Alles wat ik aanraakte veranderde in goud.”

Van zijn vergaarde kapitaal kocht hij ,,een heel mooi huis” aan de Spaanse Costa del Sol. ,,Die costa is niet zo groot: 50 kilometer lang, 10 kilometer breed. Maar er komen wel meer dan tien miljoen toeristen per jaar. Dat leek me een goede basis voor internationale shows.”

Hoewel iedereen het een goed plan leek te vinden, waren banken niet bereid zijn droom te financieren. Daarom ging Kazàn in zee met een financier die hij via via leerde kennen. Ze doorstonden samen vele avonturen in de bouw van het theater, waarvan ze beiden 50 procent van de aandelen bezaten. Totdat het eindelijk zo ver was dat het theater kon worden geopend.

,,De openingsshow was fantastisch. Iedereen was blij. Maar na zo’n twee maanden kwam die collega-investeerder op me af: hij was niet tevreden. Hij vond dat we te weinig kaarten verkochten, terwijl ik juist vond dat het fantastisch ging. Ik was boos, maar wilde geen ruzie. Daarom koos ik er voor om het conflict uit de weg te gaan en het theater te verkopen. Ik zei tegen mijn vrouw en kinderen: daar krijgen we een goed bedrag voor en dan starten we ergens anders wel weer opnieuw. Dus ik stopte de shows. Maar wat bleek? Ik had die investeerder in vertrouwen gevraagd de contracten en het papierwerk te regelen. Dat had hij ook gedaan, maar hij had zonder dat ik het wist opgenomen dat hij alle aandelen van het theater zou krijgen wanneer ik de exploitatie stopte. Zo raakte ik al mijn geld kwijt, ik bleef met een verschrikkelijke schuld achter.”

Zelfmedelijden

Zo’n drie jaar zat Kazàn aan de grond. Zwelgend in zelfmedelijden, het liefst huilend onder een deken. Totdat zijn zoon op enig moment tot hem doordrong: ,,Hij had de film Rocky gezien, over een bokser. Daaruit citeerde hij: ‘Het doet er niet toe hoe goed je kunt slaan, het doet er toe hoe goed je kunt incasseren.’ Anderen hadden natuurlijk al eerder soortgelijke dingen tegen me gezegd, maar nu kwam het echt binnen. Wat ben ik voor een eikel, dacht ik bij mezelf.”

Kazàn stond weer op en vertelde zijn verhaal op televisie bij De Wereld Draait Door. ,,Daarna werd ik gebeld door een Maastrichtse businessclub, die me vroeg of ik mijn ervaringen daar ook wilde delen. Zo ontstond uit mijn falen een nieuw verdienmodel”, zegt Kazàn lachend.

Brokstukken bijeenrapen

Hoe is het verhaal van Kazàn relevant voor pioniers en kerkplanters? Dat zit hem in het bijeenrapen van de brokstukken en daarmee weer iets nieuws opbouwen. En in het durven reflecteren op je eigen falen, hoe moeilijk dat soms ook is.

Door je mislukking te delen, wordt het leed kleiner, aldus het Gebed van kameraardschap dat wordt gebeden: ‘We delen onze blijdschap met elkaar en het wordt groter / we delen onze mislukkingen en frustraties met elkaar en ze worden kleiner’.

Kerkcafé in Leeuwarden

Het is een les die Louis van Leeuwen kan onderschrijven. Samen met elf anderen had hij de ambitie om de Adventkerk in Leeuwarden om te vormen tot ‘kerkcafé’, geïnspireerd op een voorbeeld uit Kopenhagen. ,,We begonnen gewoon, maar we hadden nooit goed met elkaar gesproken. Het bleek dat de neuzen niet dezelfde kant op stonden. Sommige van de vernieuwers wilden heel laagdrempelig zijn, maar ik vond juist dat we meer de verdieping moesten zoeken.”

De groep spatte uit elkaar, in plaats van nieuwe mensen de kerk binnen te halen werd het tegenovergestelde bereikt: mensen verlieten teleurgesteld de kerk.

,,God is een wonderlijke God”, blikt Van Leeuwen terug. ,,Hij neemt ons altijd bij de hand. Hij heeft ook mij weer in de kraag gevat. Ik ga op een nieuwe manier verder met het werk. Mijn droom om een churchplant te beginnen is altijd gebleven.”

Nu werkt Van Leeuwen aan een nieuwe Adventkerk in Lemmer. Sinds de zomer komen ze eens per maand bijeen in Rehoboth. Hij hoopt dat dat het volgend jaar vaker zal zijn. ,,Ik heb veel geleerd van hoe het is misgegaan in Leeuwarden. Nu probeer ik het op een betere manier te doen.”