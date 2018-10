Waar zit de angel in het conflict met Rusland?

Achtergrond

Niek van der Molen

Conflictstof genoeg tussen Rusland en het Westen. Moskou wordt ervan beschuldigd cyberaanvallen uit te voeren, nepnieuws te verspreiden, dissidenten te vergiftigen en verkiezingscampagnes te beïnvloeden. Waarom ziet de Russische president Vladimir Poetin het Westen als een vijand? André Gerrits, hoogleraar Russische Geschiedenis en Politiek aan de Universiteit Leiden, weet er het fijne van.

Begin deze eeuw waren de relaties tussen het Westen en Rusland nog goed. Wanneer en waarom ging het mis?

,,Begin deze eeuw waren de onderlinge betrekkingen nog redelijk, hoewel ze begonnen te verslechteren vanaf het midden van de jaren negentig als gevolg van de discussie over de uitbreiding van de NAVO naar het oosten en vanwege het westerse ingrijpen in de Servische provincie Kosovo. Poetin hecht belang aan invloedssferen en ziet Russische dominantie in een belangrijk deel van de voormalige Sovjet-Unie als een voorwaarde voor grootmachtstatus. Poetin is tot op zekere hoogte bang voor de soft power (de economische en politieke aantrekkingskracht – red.) van de EU. Hij vreest uitbreiding van democratie in de voormalige Sovjet-Unie, hoewel de kans erop nu tamelijk gering is.”

Heeft Poetin gelijk als hij zegt dat de NAVO in de jaren negentig heeft beloofd niet naar het oosten uit te breiden?

,,Daarover lopen de meningen uiteen. Het lijkt er op dat er mondelinge toezeggingen zijn gedaan in de tijd van de Duitse hereniging, maar er zal niets formeel op schrift zijn gesteld.”

Poetin wil naar eigen zeggen de westerse dominantie ondermijnen. Slaagt hij daarin of roept hij daardoor zoveel sancties over zich af dat Rusland er niet beter op wordt?

,,Poetin slaagt hierin tot op zekere hoogte. Hij heeft een zekere invloed op de toekomst van Oekraïne als gevolg van de inmenging in Oost-Oekraïne en in het Midden-Oosten vanwege zijn bondgenootschap met Syrië en de goede betrekkingen met vrijwel alle andere staten in de regio. De sancties schaden de Russische economie, maar niet zozeer dat ze Poetin zullen dwingen tot concessies. Van een Russisch isolement is geen sprake. Rusland heeft werkbare relaties met alle belangrijke mogendheden.”

Kan het zo zijn dat de Russische dreiging wordt overdreven? Economisch en militair is Rusland geen partij voor het Westen. Is het niet beter wat minder streng voor Poetin te zijn wat betreft sancties om de relaties te verbeteren?

,,Rusland is geen militaire dreiging voor het Westen. Maar Rusland hoeft ook geen militaire dreiging te zijn om een zeker ondermijnend effect op landen in Europa en op de Verenigde Staten te hebben. Overigens blijft Rusland de tweede nucleaire mogendheid ter wereld en militair sterk genoeg om een prominente rol te kunnen blijven spelen. Het opheffen van de sancties is een optie; beter is het om de relaties met Rusland te compartimenteren, dat wil zeggen ons te richten op die aspecten van samenwerking met Moskou die in ons eigen belang zijn.”