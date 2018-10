Premier als postbode

Contrapunt

Sytze Faber

Onze minister-president staat voor niets. In beide betekenissen van de uitdrukking. Bluffen en wegduiken. Tijdens de laatste verkiezingscampagne hadden Buma, Pechtold, Rutte en Segers de mond vol over moreel leiderschap. Daar hadden we behoefte aan. Naderhand niets meer van vernomen. Over het kabinet-Rutte III kan veel worden gezegd, niet dat het moreel gezag uitstraalt. Integendeel.

Het gesjacher rond de afschaffing van de dividendbelasting is onthullend. In de verkiezingsprogramma’s en in de verkiezingscampagne viel er geen woord over. Tijdens de kabinetsformatie toverde Rutte het opeens uit de hoed. De afschaffing was volgens hem pertinent noodzakelijk voor het vestigingsklimaat van ons land. Hij overblufte er Buma, Pechtold en Segers mee. Feitelijke argumenten ontbraken. In alle hoeken en gaten werd de afschaffing als een slag in de lucht gezien. Rutte hield echter strak en stijf vol. In alle standen ontkende hij dat het er primair om ging de buitenlandse aandeelhouders van Shell en Unilever te plezieren.

Vorige week viel er opeens een baksteen in de Haagse Hofvijver. Unilever liet weten toch maar af te zien van de vestiging van het (ene) hoofdkantoor in Rotterdam. De Britse aandeelhouders vonden dat geen goed idee. Vandaar. Die mogelijkheid had Rutte eventjes over het hoofd gezien. Meteen werd hij van een Saulus een Paulus. De afschaffing ging bij hem de prullenbak in. Het was dus wel degelijk zijn bedoeling geweest de betreffende aandeelhouders te charmeren. De premier was de postbode van een paar multinationals geweest.

Om het echec van Rutte te maskeren, zet de coalitie nu alle zeilen bij om de bijna twee miljard die met de afschaffing was gemoeid, toe te laten vloeien aan het bedrijfsleven. Natuurlijk in naam van het vestigingsklimaat. Zo gaat het, toonde een proefschrift dezer dagen aan, steeds bij kabinetsformaties. In de verkiezingscampagne kiezers paaien en ze er bij de formatie bekaaid van laten af komen en het bedrijfsleven daarna een veer op de hoed te steken. Moreel leiderschap? Kiezers in het ootje nemen.

Snelwegblokkade

Na de Reuzen uit Nantes en na de honderd Friese paarden plus Ellen ten Damme in het spektakelstuk De Stormruiter stond Leeuwarden afgelopen week opnieuw in de publiciteit. Nu door het strafproces tegen 34 Friese wegblokkeerders. Op 18 november vorig jaar, de dag van de intocht van Sinterklaas in Dokkum, blokkeerden ze een demonstratie van tegenstanders van een onversneden Zwarte Piet, waarvoor door de overheid toestemming was verleend, met het blokkeren van de A7 bij Joure. Twee misdrijven. Het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid en de vrijheid van meningsuiting van andersdenkenden onmogelijk maken.

Als de overheid dat over zijn kant laat gaan, kan maar beter de bananenrepubliek worden uitgeroepen. Vanuit Den Haag, waar men dagelijks over alles en nog wat ontzet, verbijsterd en geschokt is, nu geen woord. Moreel leiderschap? De lange arm van Wilders.

De premier duikt weg voor de normstellende vaststelling dat de kern van democratie bestaat uit het rekening houden met gevoelens van andersdenkenden. In dit geval van zwarte mensen, vaak nakomelingen van slaven. Zegt dat de samenleving het maar moet uitzoeken. Zijn verzaken is er in belangrijke mate debet aan dat de Zwarte Pieten-discussie ontaard is in een heilloze polarisatie.

Om honderdduizenden buitenlandse reizigers niet te schokken, is op Schiphol Zwarte Piet taboe. Zo gek hoeft het ook weer niet. Met roetveegpieten komen we ook een heel eind. Laat Rutte nu maar eens postbode van de Schipholdirectie worden.

