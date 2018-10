Pechtold zal ook buiten D66 gemist worden

De Haagse week

Henk van der Laan

Alexander Pechtold heeft veel dingen aan D66 veranderd, maar een van de belangrijkste dingen is wel dat hij de partij enorm pr-bewust heeft gemaakt. Pechtold was een meester in beeldvorming. Zo zorgde hij er al in zijn tijd in de gemeentepolitiek in Leiden voor dat hij bij een groepsfoto helemaal rechts ging staan, op de foto links dus. In het onderschrift worden de namen altijd van links naar rechts opgeschreven en dan was Pechtold maar mooi de eerste die in het bijschrift werd genoemd.

Nu is denken over beeldvorming niet heel gek. Bij meer partijen wemelt het van de voorlichters en pr-adviseurs. En zo vreemd is het niet dat je nadenkt over hoe je iets zegt, om zo er zo veel mogelijk aandacht voor te krijgen. Problematischer wordt het als de presentatie de boodschap gaat overheersen.

Dat is bij Pechtold wel eens het risico geweest. Zo maakte hij bij D66 onderwijs tot een speerpunt. Maar dan wel door heel vaak te zeggen dat voor D66 onderwijs heel belangrijk is omdat onderwijs heel belangrijk is. Maar wat D66 nu heeft gedaan voor het onderwijs? De belangrijkste ingreep in het onderwijs die de partij gesteund heeft, is de invoering van het leenstelsel in het hoger onderwijs. Dat daardoor studenten met hoge studieschulden hun opleiding afronden, is toch lastig een vooruitgang te noemen.

Vluchtheuvelpartij

Ondanks al het pr-werk van Pechtold is de doelgroep niet echt veranderd. Uit kiezersonderzoek blijkt dat D66 vooral populair is bij liberalen voor wie de VVD te rechts is en bij progressieven voor wie GroenLinks of PvdA te links zijn. Een vluchtheuvelpartij heet dit dan: D66 trekt kiezers niet vanwege zichzelf maar omdat ze iets te bieden heeft wat bij andere partijen uit beeld is geraakt.

Dat is de zwakte van D66. Want zodra de VVD weer wat liberaler wordt of de PvdA een middenkoers gaat varen, trekken zij D66 leeg. Zeker wanneer D66 zelf regeert en niet meer het redelijk alternatief is, maar tot de kruin in de bestuurlijke sores zit. Regeren is halveren, lachen de democraten zelf wel eens als een boer met kiespijn.

Lastige klus

Wat bij D66 ook speelt, is wie de leider is. Hans van Mierlo was een charismatisch man, maar toen hij weg was, versleet de partij in zes jaar tijd de ene lijsttrekker na de andere fractievoorzitter – Els Borst, Thom de Graaf, Boris Dittrich en Lousewies van der Laan – die prima politici met dossierkennis waren, maar die het retorisch talent, de mediapersoonlijkheid of de debattechniek ontbeerden die Pechtold wel had. Zou Rob Jetten dat alles wel hebben? Dat moet nog blijken. Pechtold opvolgen is wel sowieso een lastige klus.

Er is nog iemand voor wie het lastig wordt nu Pechtold weg is: Geert Wilders. Pechtold en Wilders waren jarenlang elkaars favoriete tegenstander. Samen debatteerden ze elkaar steeds hoger de peilingen in. Het liet Wilders’ achterban zien dat hij de ‘arrogante elite’ een lesje leerde, en voor progressief liberalen was Pechtold de man die wél een weerwoord had tegen het ‘rechts-populisme’. Nu zijn favoriete tegenstander van het toneel verdwenen is, nu hij met Thierry Baudet concurrentie op rechts heeft en hij na veertien jaar als PVV-leider voorspelbaar begint te worden, beginnen voor Wilders de politieke jaren wel te tellen. Daarom is de vraag gerechtvaardigd wie straks Pechtold het meest gaat missen: D66 of Wilders?