Ook van Maarten Luther en Abraham Kuyper worden relieken vereerd

Bijna alles kan een reliek zijn, leert Museum Catharijneconvent: van een splinter van het kruis van Jezus tot de haren van een overleden dierbare. Zelfs strenge protestanten blijken relieken van hun voorgangers te verzamelen.

Stukjes van Jezus’ doornenkroon, een islamitisch gebedenboek met zegenspreuken, boeddhistische steentjes, een haar van voetballer Diego Maradona en de oorbellen van iemands overleden grootmoeder: Museum Catharijneconvent in Utrecht heeft voor de tentoonstelling Relieken voor de breedste interpretatie van het thema gekozen.

Vrijwel alles kan een reliek zijn, zo wordt meteen al duidelijk in de openingszaal van de tentoonstelling: steentjes uit het Heilig Land liggen naast de kroonorde van Lady Di, restanten gebeente van de martelaren van Gorcum naast flesjes zemzemwater uit Mekka.

Maar als alles een reliek kan zijn, wat is dan nog de gemene deler? Wat is de overeenkomst tussen een sigarenkoker van Pim Fortuyn en de gordel van Maria, die beide een plek hebben in de tentoonstelling?

Het gaat volgens het museum in alle gevallen om ‘voorwerpen waarvan de waarde en de betekenis door groepen en individuen worden geclaimd, maar die niet voor iedereen vanzelfsprekend zijn’. Oftewel: een reliek is in de breedste betekenis niets meer dan ‘een overblijfsel uit vroegere tijden waaraan waarde wordt toegekend’.

Ontstaan reliekcultus

De verering van religieuze relieken heeft haar herkomst ver voor het begin van onze jaartelling, bij leven en overlijden van de historische Boeddha, Siddhartha Gautama (circa 480-400 voor Christus). Als cadeautjes deelde hij tijdens zijn leven afgeknipte teennagels en haren uit, later zouden die worden vereerd. Ook eigendommen als zijn bedelnap, zitkussens en staf zijn gekoesterd en bewaard. Na zijn crematie zijn Boeddha’s lichamelijke resten verdeeld over reliekhouders.

Het jodendom kent traditioneel gezien geen reliekcultus, maar binnen het christendom ontstaat de verering van relieken al meteen. De eerste volgelingen van Jezus weigerden zich te onderwerpen aan de religieuze Romeinse voorschriften en werden daarom vervolgd en vermoord. Nabestaanden begroeven deze martelaren vaak met grote zorg en bewaarden het bloed en de eigendommen van de overledene.

Ze geloofden dat deze objecten een brug sloegen tussen hemel en aarde. De Romeinse heersers probeerden dit te voorkomen door de veroordeelde christenen te verbranden of hun lichamen in zee te werpen. Tevergeefs: de christenen bleven hun martelaren gedenken en vereren met alle mogelijke middelen.

Botten van martelaren

Vanaf de vierde eeuw na Christus veranderde de positie van christenen binnen het Romeinse Rijk. Keizers bekeerden zich tot het christendom en de bewaarde relieken van de martelaren kregen een nieuwe status. Botten van martelaren uit eerdere eeuwen kregen in nieuwe kerkgebouwen een prominente plaats.

Ook werden nieuwe basilieken gebouwd op de graven van martelaren. Het bekendste voorbeeld is de Oude Sint-Pietersbasiliek in Rome, door keizer Constantijn de Grote (circa 280-337) gebouwd op de plek waar sinds de tweede eeuw de tombe van Petrus stond. Deze kerk is in de zestiende eeuw vervangen door de huidige Sint-Pietersbasiliek.

In het middeleeuwse Europa kregen relieken steeds meer waarde. Gelovigen putten er kracht uit, wereldlijke heersers ontleenden er macht aan. Er werden kunstige reliekhouders gemaakt. Een prominent voorbeeld uit de tentoonstelling is de dertiende-eeuwse kroon met passierelieken erin verwerkt: restanten van het kruis, de heilige lans en de doornenkroon.

Protestantse relieken

De toenemende reliekverering was de reformatoren in de zestiende eeuw een doorn in het oog: zowel Maarten Luther (1483-1546) als Johannes Calvijn (1509-1564) keerde zich er tegen. Maar dat niets menselijks de aanhangers van de hervorming vreemd was, laat de tentoonstelling ook op boeiende wijze zien.

Zo kwam er in de zeventiende eeuw een ware hausse aan Luther-relieken. Het museum toont bijvoorbeeld een prent met in de lijst stukjes van de inktkoker, het tafelkleed en de tafel van Luther verwerkt. Deze objecten werden niet alleen verzameld uit eerbied, maar er werden ook geneeskrachtige gaven aan toegeschreven. Zo zou het gebruik van een splinter van Luthers sterfbed als tandenstoker tandpijn verlichten.

Abraham Kuyper

Zelfs rond de gereformeerde leider Abraham Kuyper (1837-1920) ontstond een reliekencultus. Het meest tot de verbeelding sprekend is misschien wel de imitatieworst waarmee Pietje Baltus (1830-1914) hem ‘tot het ware geloof bracht’, zoals de leider van de doleantie later zou hebben verklaard.

De worst lag in de etalage van Slagerij Hol in Beesd, het Betuwse dorp waar de jonge Kuyper voorganger was. In de jaren zestig van de negentiende eeuw zou Baltus met de worst in haar hand op Kuyper zijn afgestormd en hebben gezegd dat zijn preken net zo als deze nepworst waren: glimmend van buiten, maar gevuld met zaagsel.

Pietje Baltus werd voor de volgelingen van Kuyper een belangrijke persoon: haar klompen, haar mutsje en de bewuste imitatieworst zijn bewaard en worden door geloofsgenoten gekoesterd.

De tentoonstelling Relieken is te zien tot en met 3 februari 2019.